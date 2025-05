Wskazówki do gry Minecraft - część 3

Witam. W tym artykule przedstawię Wam kilka przydatnych wskazówek, które ułatwią wam grę w Minecraft.

1. Wiadro wody

Jest ono bardzo przydatną rzeczą w tej grze. Oczywiście oprócz uniknięcia obrażeń podczas spadania, woda może się przydać także do wielu innych rzeczy. Jedną z nich jest uniknięcie bezpośredniej walki z potworami w jaskini. Jeśli goni was wiele potworów, a nie macie ochoty z nimi walczyć, warto jest postawić wiadro wody w taki sposób, aby odpychało ono od nas stwory. Następnie możemy zbudować zaporę, aby nie przeszły one dalej za nami, wziąć wodę z powrotem w wiadro i ruszyć dalej przed siebie. W dodatku możemy też użyć wody, aby dostać się na sam dół głębokiej jaskini. trzeba po prostu na krawędzi wylać wodę, a gdy już dotrze na sam dół pieczary, można z spokojem do niej wskoczyć.



2. Łódka ratunkowa

Pewnie nie każdy o tym wie, ale do łódek możemy także wsadzać zwierzęta. Jest to bardzo przydatne jeśli chcemy je przenieść na naszą farmę. Do łódki mogą też wchodzić wrogie stworzenia. Może się to przydać jeśli nie możemy sobie poradzić z jakimś mobem. W ten sposób go unieruchomimy i będziemy mogli go bez problemy zabić. Najbardziej przydatne jest to gdy walczymy z endermanem. Nie jest on w stanie nam uciec.



3. Zawsze jest jakieś wyjście

Na pewno każdy gracz miał sytuację, w której wcisnął płytkę w pustynnej świątyni i stracił życie i cenne łupy. Takiej sytuacji można zapobiec jeśli szybko zareagujemy. Należy zniszczyć płytkę, blok pod nią i wlać na miejsce piaskowca wodę. To spowoduje, że TNT zada obrażenia, ale nie uruchomi innych ładunków wybuchowych i nie zniszczy skarbów.



4. AFK

Zdarza się, że od czasu do czasu musimy odejść na chwilę od swojego komputera. Podczas naszej nieobecności mogą nas zaatakować potwory. Można tego łatwo uniknąć. Wystarczy postawić kompostownik, a na jego górze trapdoora. Jeśli chcemy odejść od stanowiska to należy wejść do środka kompostownika i zamknąć trapdoor. W środku potwory nie będą nas mogły skrzywdzić w żaden sposób. W dodatku ta budowla ochrania nas także przed utopieniem i lawą.



5. Najszybszy sposób uzupełniania głodu i serc

Jeśli potrzebujemy czegoś co szybko nas wyleczy, a nie mamy przy sobie żadnych potek, warto jest stworzyć podejrzaną potrawkę z miski, borowika, muchomora i mlecza. Takie danie jest w stanie nas bardzo szybko wyleczyć i uzupełnić punkty głodu. Jedynym minusem tego rozwiązania jest to, że podejrzana potrawka się nie stackuje.



Mam nadzieję, że wszystkim artykuł się spodobał i zamierzacie w przyszłości użyć przynajmniej kilku wskazówek, które tu podałem. Mogę one naprawdę się przydać nowym graczom, którzy nie za bardzo sobie radzą w tej grze. Mam nadzieję, że w przyszłości zajrzycie jeszcze do kolejnych części artykułu, aby poznać kolejne fantastyczne wskazówki.