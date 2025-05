Wskazówki do gry Minecraft - część 1

W tym artykule zamierzam Wam przedstawić kilka użytecznych wskazówek do gry Minecraft na survivalu.

Niestety nie da się przejść całej gry w jednym miejscu. Często musimy wędrować, aby znaleźć osadników lub potrzebne nam surowce. Następnie, gdy wracamy, może się zdarzyć, że zapomnimy dokładnej lokalizacji naszej bazy. Aby temu zapobiec, warto jest położyć blok siana, a na nim ognisko. Dzięki sianu dym będzie unosił się dwa razy wyżej, a nasza baza będzie zauważalna z daleka.Często zdarza się, że creeper podejdzie do naszej bazy i wysadzić jej część lub nawet czasem całość. Aby zapobiec takim sytuacjom, można wykorzystać dwa sposoby. Pierwszym z nich jest po prostu oswojenie kota. Może to być nieco trudne znaleźć ocelota, ale za to potem jest skuteczne, bo creepery boją się kotów. Nie sprawdzi się to jednak na większe bazy, chyba że jesteśmy w dżungli i mamy nieograniczoną ilość kotów, aby z każdej strony odstraszyć creepera. Drugim sposobem jest po prostu budowanie bazy na drzewie lub zbudowanie domku na palach.Poprzedni podpunkt był poświęcony jedynie creeperom. Teraz poruszę nieco większy zakres i myślę, że całkiem tani. Wokół bazy wystarczy postawić kilka "wieżyczek" zrobionych z bałwanów. Wystarczy zrobić boksa, w którym bałwan będzie od góry i od boków otoczony blokami tak, aby nie mógł uciec. Ważne jest jednak, aby nie zakrywać bałwana na drugiej kratce wysokości, bo nie będzie mógł on strzelać.W kopalniach, a zwłaszcza tych ogromnych, warto jest pamiętać, aby zaznaczać drogę pochodniami. Dzięki temu nie zgubimy się i będziemy mogli bezpiecznie z niej wyjść. Oprócz wyjścia, jeśli tworzymy własny tunel to można też za pomocą wagonika z piecykiem oraz wagonika z skrzynią, stworzyć kolejkę, która będzie odsyłać surowce na górę do naszej bazy.Zazwyczaj portal do endu pojawia się kilka tysięcy kratek od naszego spawnu. Trudno jest się tam dostać na piechotę. Jednak jeśli trasa jest w miarę prosta, to możemy stworzyć trasę z lodu, po którym będziemy jeździć łódką. Jest to szybki i tani środek transportu. Jeśli chcesz zdobyć lud, możesz po prostu zamrozić wodę na jakiejś wysokiej górze, a następnie wydobywać ją kilofem z jedwabnym dotykiem.Mam nadzieję, że wszystkim artykuł się spodobał i zamierzacie w przyszłości użyć przynajmniej kilku wskazówek, które tu podałem. Mogę one naprawdę się przydać nowym graczom, którzy nie za bardzo sobie radzą w tej grze. Mam nadzieję, że w przyszłości zajrzycie jeszcze do kolejnych części artykułu, aby poznać kolejne fantastyczne wskazówki.