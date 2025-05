( 7 ratings)

Warframe- Recenzja gry

Warframe to dość stara gra, ma prawie 6 lat. Niestety ludzie niedoceniają tej gry. Jest to 3th person shooter, i chyba największym plusem tej gry jest to, że jest za darmo (na steam).

Niby Waframe jest starą grą, ale jest tak dobry, że mógł by konkurować z dzisiejszymi tytułami.

W tymartykule opiszę te grę Warframe to gra osadzona w kosmosie, w którym na start mamy do wyboru trzy waframe'y: excalibur, mag oraz volt. Każda z klas ma swoje umiejętności.

Na początek mamy dobrze zrobiony samouczek, który jednocześnie uczy nas i przedstawia fabułę.

Gra pozwala na start wybrać trzy bronie (główną, podręczną i broń białą). Warframe opiera się w 90% na misjach, które można wykonywać samemu i w CO-OP'ie. Mamy swój własny statek, w którym mamy wszyskie narzędzia, warsztaty, inkubatory itp. Misje są dobrze zrobione i różnorodne. W grze są również planety na których są zestawy misji. Czasami są też bossowie, każdy z nich ma unikalny wygląd oraz umiejętności. Oczywiscie są również klany, rynek i wiele innych miejsc. Swoje wyposażenie/ekwipunek możemy dowolnie modyfikować. Zmieniać bronie, warframe'y (klasy) oraz dodawać mody które dawają nam dodatkowe bonusy. Niestety największym minusem tej gry jest duży nacisk na mikropłatności, ale niezapominajmy, że gra jest za darmo. Bardzo podoba mi się grafika ponieważ jest na poziomie współczesnym a sama gra ma 6 lat.



Podsumowanie:

Plusy:

gra jest darmowa

świetna grafika

bardzo dużo różnorodnych misji

dużo klas, broni i innego wyposażenia

dość orginalny pomysł na grę

najróżniejsze ruchy i animacje postaci.

Częsty eventy oraz update'y



Minusy:

duży nacisk na mikropłatności



szukałem więcej minusów, ale nie znalazłem :P



Ostatezna ocena 7.5/10