Warframe – Oberon, Strażnik Lasu!

Cześć!

W artykule zaprezentuję wam postać Oberona z gry Warframe.

Warframe Oberon przybył wraz z aktualizacją 11.5 w dniu 18 grudnia 2013 roku a jego wersja Prime 30 maja 2017r. Oberon jest postacią która zarówno potrafi mocno walnąć ale także uleczyć sojuszników a z wyglądu zarówno wersja podstawowa jak i Prime przypomina… fauna lub jakieś kopytne zwierzę może kozę poruszającą się na dwóch nogach (to tylko moja opinia).



Bazowe statystyki Oberona na 0 poziomie to:

Energia: 150

Pancerz: 150

Szybkość sprintu: 1,0

Tarcza:100

Życie: 125

Bazowe statystyki Oberona Prime na 0 poziomie to:

Energia: 175

Pancerz: 225

Szybkość sprintu: 1,0

Tarcza:100

Życie: 125

Wersja Prime posiada zwiększony pancerz oraz większą ilość energii. Poza tym Oberon Prime posiada dwie dodatkowe polaryzacje (pozwalające na zmniejszenie kosztu użycia modów ). Jak każdy warframe w wersji Prime, Oberon Prime posiada specjalną umiejętność pasywną zapewniającą 250 punktów energii sojusznikom, gdy wejdzie się w kontakt z kulą śmierci Orokin.







Jak zdobyć Oberona

Schemat Oberona możemy kupić w markecie natomiast wszystkie części mogą wypaść podczas każdej misji z jednostek Eximus czyli elitarnych jednostek podstawowych wersji wrogów. Części dropią dość często do tego stopnia, że na późniejszych etapach gry można je „tonami” sprzedawać za kredyty.

Jak zdobyć Oberona Prime

Części i schemat do stworzenia Oberona Prime otrzymujemy z następujących reliktów pustki:

Schemat – Lith M3

Neuroptyka – Lith O1

Powłoka – Meso P1

Systemy – Axi O4

Dodatkowo części można znaleźć w reliktach pustki:

Schemat – Lith H2, Meso H1, Meso N4,

Neuroptyka – Meso O1 i O2,

Powłoka – Lith B5, Meso B2, Axi H2, Axi N5,

Systemy – Axi O1, O2 i O3

lecz relikty te znajdują się w skarbcu prime, niemożliwe do wydropienia, lecz możliwe do kupienia od innych graczy. Informuję również, że postać Oberon Prime już niedługo przejdzie do skarbca i w ogóle nie będzie możliwe wydropić reliktów które zawierają jego części dlatego radzę się spieszyć jeżeli zainteresowała was jego postać!



Umiejętności







Pasywna umiejętność Oberona sprawia, że sprzymierzone zwierzęta dostają bonus do życia, pancerza i tarczy a nasz zwierzak otrzyma natychmiastowe wskrzeszenie. W końcu jest to strażnik lasu… ;)

1. Cios

Oberon trafia wroga kulką światła zadając mu obrażenia i przewracając go a później z naszego wroga wylatują kolejne kulki światła szukające kolejnych wrogów również zadając im obrażenia. Kulki wyszukują wrogów przez 12 sekund w obrębie 12,5 metrów a po tym czasie jeżeli nie znajdą żadnego to po prostu znikają. Każda kulka która trafiła we wroga zmniejszającego jego obrażenia o 30% na 6 sekund oraz ma niską szansę na wywołanie obrażeń w czasie od radiacji. Jedyną wadą tej umiejętności jest (według mnie) fakt, że kulka którą wystrzelimy my musi być bezpośrednio skierowana we wroga i nie może być wyrzucona od tak w powietrze żeby znaleźć go i zadać obrażenia.

2. Poświęcona Ziemia

Oberon sprawia, że w promieniu 15 metrów pod kątem 180 stopni wyrastają zielone kępki trawy raniące wrogów stojących na obszarze działania umiejętności. Skilla można użyć wielokrotnie dzięki czemu jak starczy nam energii możemy pokryć dużą część mapy kępkami trawy raniącymi przeciwników. Skill działa 20 sekund lecz możliwe jest wydłużenie czasu trwania. Dodatkowo sojusznicy stojący na poświęconej ziemi tracą wszystkie negatywne efekty i są na nie odporni tak długo jak stoją w obrębie umiejętności.



3. Odnowienie

Oberon uwalnia falę leczniczej energii w promieniu 15 metrów które leczy sojuszników znajdujących się w zasięgu umiejętności o 40 punktów życia/s. Odnowienie leczy również towarzyszy naszych sprzymierzeńców lub zakładników z zadań lecz o wartość 1/3 podstawowej wartości leczenia. Jeżeli Oberon lub któryś ze sojusznikó1) będący pod wpływem odnowienia wejdzie na poświęconą ziemię otrzyma buffa w postaci 200 punktów obrony. Niestety umiejętność ta nie dość że kosztuje nasz 25 punktów energii to dodatkowo pochłania 2 pkt za każdą sekundę jej trwania. Nie jest to jakaś kosmiczna ilość nie mniej jednak podczas działania umiejętności nie można odnowić sobie energii za pomocą modów czy umiejętności operatora, tylko kule energii które wypadły z wrogów mogą ją nam odnowić.

4. Rozliczenie

Ostatnia umiejętność Oberona sprawia, że Oberon unosi wrogów w zasięgu 15 metrów a potem uderza nimi o ziemię zadając obrażenia i przewracając ich oraz zadając dodatkowe obrażenia jeżeli cele były pod wpływem radiacji. Wrogowie zabici za pomocą tej umiejętności mają 50% szans na upuszczenie kuli życia. Wrogowie którzy przeżyli emitują błysk światła w promieniu 4 metrów który oślepia przeciwników na których nie została użyta ta umiejętność. Dodatkowo wrogowie którzy przeżyli otrzymują debuffa zmniejszającego ich obronę o 30% jeżeli umiejętność była użyta na wrogach znajdujących się na poświęconej ziemi.

Podsumowując

Oberon jest dobrym Warframe zarówno z mocami leczącymi jak i bijącymi. Nie zauważyłem, żeby był on wybierany jakoś często podczas gry nie mniej jednak jest on (według mnie) całkiem solidną i zbalansowaną postacią. Polecam zagrać i samemu ocenić czy polubicie Oberona.

A co wy sądzicie o Oberonie?

Dajcie znać w komentarzach!