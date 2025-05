Warframe - Nezha, Święty Płomień!

Witajcie!

W poniższym artykule zaprezentuję wam postać Nezhy z gry Warframe.

Nezhę wprowadzono do gry pod koniec 2015 roku. Nezha kontroluje święty płomień zadając obrażenia w czasie, chroniąc się ochronnym pierścieniem ognia czy nabijając wrogów na świetliste włócznie. Niech was nie zwiedzie pozornie żeński wygląd tego Warframe. To jest facet! Po mimo tego, że Nezha wygląda trochę jak bardzo płaska kobieta z kółkami na głowie przypominającymi dziwne kokardy oraz frędzlami wyglądającymi jak warkocze lub włosy, to jest to facet. Sama nazwa wskazuje (gdy trochę poszperać), że postać ta była inspirowana bóstwem ochrony z chińskich mitów ludowych o tym samym imieniu. I oczywiście był to facet. Nie mniej jednak jego skórka warta 150 platyny wygląda kozacko i faktycznie przypomina męską postać. Bazowe statystyki Nezhy na 0 poziomie wynoszą:

Energia: 150

Pancerz: 175

Szybkość sprintu: 1,15

Tarcza: 75

Jak zdobyć Nezhę

Jest to bardzo proste. Wszystkie części do stworzenia Nezhy dostępne są w siedzibie klanu - Dojo.

Umiejętności







Umiejętność pasywna Nezhy sprawia, że ślizg jest szybszy i trwa dłużej. Tak , tylko tyle.

1. Kroczący z ogniem

Nezcha rozpala ogień pod stopami co sprawia, że poruszając się zostawia ognisty ślad za sobą trwający 10 sekund dodatkowo zwiększając szybkość poruszania się o 25% na 30 sekund. Wrogowie którzy wejdą w płomień zostaną podpaleni co zadaje im obrażenia od ognia/s. Sojusznik który przejdzie przez płomień oczyszcza się z efektów statusu. Umiejętności można użyć podczas poruszania się.

2. Płonący charkam

Nezha rzuca pierścieniem który nosi na plecach. Tę umiejętność można wykorzystać na dwa sposoby. Sposób pierwszy polega na tym, że gdy przyciśniemy przycisk umiejętności Nezha rzuci pierścieniem we wroga a pierścień odbije się do innych wrogów max 5 razy zadając im obrażenia po czym wróci do nas jak bumerang. Każdy wróg od którego odbił się pierścień zostaje podpalony oraz otrzymuje debuffa który zwiększa nasze obrażenia zarówno z broni jak i umiejętności o 100%. Ponadto każdy wróg będzie miał 100% szans na upuszczenie kuli zdrowia i 50% szans na upuszczenie kuli energii po śmierci. Drugi sposób polega na naładowaniu umiejętności poprzez przytrzymanie klawisza co sprawia, że Nezha rzuca pierścieniem w linii prostej do 70 metrów raniąc wszystkich wrogów na torze lotu i przewracając ich, następnie pierścień powraca do Nezhy jak bumerang znowu raniąc wszystkich wrogów i znowu ich przewracając. Dodatkowo (dotyczy to obu sposobów) gdy pierścień jest w locie, możemy jeszcze raz nacisnąć przycisk umiejętności co spowoduje teleportację do aktualnego położenia pierścienia. Gdy teleportujemy się, a jesteśmy pod wpływem kroczącego w ogniu, Nezha, gdy dotrze do miejsca pierścienia, wywołuje eksplozję zadającą obrażenia wrogom w promieniu 6 metrów oraz pozostawia płomienny okrąg również o promieniu 6 metrów.

3. Ochronne halo

Nezha otacza się pierścieniem z ognia zapewniającym odporność na efekty statusu oraz zmniejszającym otrzymywane obrażenia o 90%. Działa to tak, że podstawowa wytrzymałość pierścienia (czyli ile jest stanie zaabsorbować obrażeń) wynosi 1437 + 250% naszego całkowitego pancerza oraz dodatkowo gdy Nezha aktywuje umiejętność jest niewrażliwy na ataki a pierścień pochłania wszystkie obrażenia jemu zadane, mnoży je razy 250% i przekształca w swoje zdrowie przez co możemy osiągnąć naprawdę duże ilości życia pierścienia co pozwala na zredukowanie ogromnej ilości obrażeń. Wrogowie którzy podejdą do Nezhy kiedy ma Ochronne halo zostają ogłuszeni i podpaleni. Kiedy życie pierścienia wyczerpie się, uwalnia on falę ognia która podpala pobliskich wrogów oraz sprawia, że Nezha jest niezniszczalny przez 1 sekundę. Moim zdaniem, umiejętność ma dwa duże minusy. Pierwszym minusem umiejętności jest fakt, że nie możemy jej ponownie uruchomić gdy pierścień jest aktywny. Drugim natomiast, że blokowanie bronią białą obrażeń gdy ochronne halo jest aktywne nie odnosi efektu

4. Święte włócznie

Gdy Nezha aktywuje umiejętność z ziemi w promieniu 19 metrów strzelają świetliste włócznie nabijające każdego wroga w zasięgu umiejętności oraz zadające im obrażenia i obezwładniające ich na 12 sekund. Po powtórnym naduszeniu przycisku wrogowie zostają walnięci o ziemię i znowu otrzymują obrażenia. Gdy użyjemy na wrogach nabitych na włócznie płonącego chakramu tworzy on dodatkowe chakramy zarówno z naładowanej i nienaładowanej umiejętności. Umiejętność można nieźle podkręcić sprawiając, że wrogowie są nabici na ogromnym obszarze co zapewnia nam w niekorzystnych warunkach dobrą szansę ucieczki lub po prostu na niższych lvlach zabójstwo wszystkich za jednym zamachem.

Podsumowując

Nezha jest dobrze zbalansowanym Warframe z dużą przeżywalnością. Dzięki ochronnemu halo oraz mocnym atakom chakramem czy świetlistymi włóczniami Nezha może stać się zabójczą bronią trudną do zabicia (oczywiście jeżeli opanujemy granie nią). Bardzo przydatna postać w expieniu ale poza tym przyjemna do grania.

BONUS



Epicka skórka o której wspominałem na samym początku :D







A co wy sądzicie o Nezha?



Dajcie znać w komentarzach ! :)