Warframe - Mirage, Iluzionistka!

Cześć!

W poniższym artykule zaprezentuję wam postać Mirage z gry Warframe.

Postać została dodana do gry 14 lipca 2014 roku a jej wersja prime 12 grudnia 2017 roku. Mirage była pierwszym warframe którego można było zdobyć za pomocą misji. Jako że Mirage jest mistrzynią iluzji, jej umiejętności potrafią zmylić wroga przez co staje się trudniejsza do uchwycenia lecz posiada także mocne skille bitewne. Z wyglądu zarówno Mirage jak i jej wersia Prime przypominają (moim zdaniem) błazna lub arlekina.Bazowe statystyki Mirage na poziomie 0 to:

Energia: 150

Pancerz: 65

Szybkość sprintu: 1,2

Tarcza: 80

Życie: 80

Natomiast bazowe statystyki Mirage Prime na poziomie 0 to:

Energia: 150

Pancerz: 150

Szybkość sprintu: 1,2

Tarcza: 110

Życie: 80

Zauważyć można, że wersja Prime posiada zwiększoną tarczę oraz pancerz. Dodatkowo Mirage Prime posiada dwie dodatkowe polaryzacje (pozwalające na zmniejszenie kosztu użycia modów ). Jak każdy warframe w wersji Prime, Mirage Prime posiada specjalną umiejętność pasywną zapewniającą 250 punktów energii sojusznikom, gdy wejdzie się w kontakt z kulą śmierci Orokin.



Części do stworzenia Mirage zdobyć możemy zaliczając zadanie „Ukryte wiadomości”. Questa otrzymujemy po przejściu złącza planety Sedna znajdującym się na Plutonie. Schemat postaci jest do kupienia w markecie za kredyty (podstawową walutę w grze).

Jak zdobyć Mirage Prime?



Wersję Prime zdobyć możemy po otworzeniu następujących reliktów pustki:



Schemat – Meso M2

Neuroptyka – Neo G1, S9

Powłoka – Axi H4

Systemy – Axi R2

Części można znaleźć również w reliktach Neo - M1, L1, K2, V6, Meso – H1, O2 oraz Lith Z1, S7, lecz relikty te znajdują się w skarbcu prime, niemożliwe do wydropienia, lecz możliwe do kupienia od innych graczy.



Umiejętności





Umiejętność pasywna Mirage pozwala na dłuższy ślizg oraz szybsze manewry akrobatyczne.



1. Sala zwierciadeł

Mirage przyzywa swoje kopie krążące wokół niej. Maksymalny poziom pozwala na przyzwanie czterech klonów z czego dwa klony które stoją na przedzie strzela tą samą bronią w którą wyposażona jest oryginalna Mirage. Jest to świetny skill w połączeniu z broniami których obrażenia polegają np. na strumieniu jak Ignis co pozwala uwalniać trzy strumienie ognia zamiast jednego czy Torid strzelający sześciona toksycznymi granatami zamiast dwoma. Dodatkowo podczas działania umiejętności zwiększają się obrażenia Mirage. Bazowy czas trwania umiejętności na jej maksymalnym poziomie poziomie to 25 sekund a zwiększenie obrażeń wynosi 20%Mirage przyzywa na ziemi kryształ który wabi przeciwników. Gdy kryształ znajduje się w cienu, oślepia natomiast ustawiony w świetle wybucha zadając obrażenia. Gdy umiejętność Sala zwierciadeł jest aktywna tworzone są również mniejsze kopie kryształu dzięki czemu można stworzyć istne pole minowe. Bazowy czas trwania na max poziomie wynosi 18 sekund a zasięg eksplozji 8 metrów.Mirage aktywuje wzmocnienie które ma odmienne działanie w zależności od tego czy stoi ona w cieniu czy słońcu. Gdy Mirage stoi w cieniu zyskuje redukcję obrażeń która bazowo na maksymalnym poziomie wynosi 75% ( nawet po ulepszeniu modami redukcja może maksymalnie wynieść 95%) podczas gdy stojąc w słońcu zyskuje premię do obrażeń która na max poziomie umiejętności wynosi 200%. Są to statystyki bez modów ulepszających warframe. Bazowy czas trwania wynosi 25 sekund. Kopie Mirage z umiejętności Sala zwierciadeł NIE otrzymują wzmocnieńMirage tworzy w dłoniach kulę którą wypuszcza w powietrze. Kula strzela laserami we wrogów wykorzystując obrażenia radiacyjne w promieniu 30 metrów. Porusza się ona z prędkością 5m/s i jeżeli trafi na przeszkodę to odbija się od niej i leci w przeciwnym kierunku. Niestety nie dość że sama umiejętność kosztuje nas 50 punktów energii to dodadkowo pobiera energię w ilości 10/s (bez modów) lecz można tą wartość zmniejszyć. Kiedy skończy nam się energia, czas trwania umiejętności dobiegnie końca lub po prostu ją dezaktywujemy, kula wybucha oślepiając przeciwników na 15 sekund. Pomimo tego że jest to świetna umiejętność ma również swoje wady. Lasery nie przebijają się przez obiekty, tzn. jeżeli wróg stoi przykładowo za skałą to laser go nie dosięgnie. Jeden laser = jeden wróg. Nie da się sprawić, żeby wszystkie lasery celowały w jednego wroga. Gdy kula jest w użyciu jest praktycznie niemożliwa do kontrolowania, jedynym sposobem jest na samym początku ocenić w którą stronę ma polecieć i jak, jeżeli jest taka możliwość, ma się odbić aby nadal ranić wrogów a nie pustą przestrzeń gdy odleci za daleko.

Podsumowując

Według mnie Mirage jest świetnym warframe pomimo swoich wad. Jej umiejętności pozwalają zarówno dobrze walczyć jak i bronić się. Pomimo tego, że nie zauważyłem aby Mirage była wybierana jako główna postać do dropienia czegokolwiek to osobiście polecam ją ponieważ granie nią sprawia przyjemność i może się przy tym świetnie bawić.

A co wy sądzicie o Mirage?

Dajcie znać w komentarzach! :)