Warframe - Inaros, Pustynny Władca!

Witajcie!

W artykule zaprezentuję wam postać Inarosa z gry Warframe.

Inaros przybył do gry waz z aktualizacją 18.5 w dniu 4 marca 2016 roku. Jest to jedna z dwóch (wraz z Nidusem którego omawiałem w innym artykule) i zarazem pierwsza postać która nie posiada tarcz za to posiada ogromną ilość punktów życia co czyni z niego niezłego tanka. Niestety w przypadku Inarosa życie nie regeneruje się jak tarcze. Bazowe statystyki Inarosa na 0 poziomie to:

Energia: 100

Pancerz: 200

Szybkość sprintu: 1,0

Tarcza: 0

Życie: 550

Postać Inarosa kontroluje piasek dlatego jego umiejętności pozwalają mu na rzucanie nim w przeciwników, tworzenie piaskowych marionetek czy wywołanie burzy piaskowej. Inaros może również przyzwać chmarę skarabeuszy przez co sama jego postać oraz jego wygląd przypominający króla mumię nawiązują do starożytnego Egiptu gdzie zwierzęta te nie dość że były uważane za święte ale także były częstym wyposażeniem grobowców.





Jak zdobyć Inarosa

Schemat Warframe oraz części do jego zbudowania dostajemy za ukończenie zadania „Pustynny Władca, Inaros”. Questa można kupić za 100 dukatów i 25k kredytów od Baro Ki'Teer’a który pojawia się co dwa tygodnie na jednym z przekaźników. Warto zaznaczyć, że aby rozpocząć zadanie gracz musi mieć przynajmniej 5 poziom mistrzostwa.



Umiejętności







Pasywna umiejętność Inarosa sprawia, że może on podczas pobytu w stanie wykrwawiania schować się w ochronnym sarkofagu oraz wysysać energię życiową z pobliskich wrogów ale również sojuszników dzięki czemu jest w stanie wskrzesić samego siebie. Umiejętność przydatna ale tylko wtedy jeżeli faktycznie ktoś wokół nas jest ponieważ podczas pobytu w sarkofagu Inaros nie jest w stanie się poruszać w przeciwieństwie do normalnego stanu wykrwawiania się.

1. Susza

Inaros atakuje wrogów piaskowym atakiem w formie stożka wychodzącym od niego na 15m zadając im obrażenia a następnie obrażenia w czasie przez 8 sekund. 25% obrażenie zadawanych w czasie jest zwracana Inarosowi jako punkty życia. Wszyscy wrogowie zwróceni twarzami do Inarosa będą oślepieni. Można zwiększać zasięg oraz czas działania obrażeń w czasie lecz zwracanego życia nie da się w żaden sposób podnieść.

2. Pochłonięcie

Bardzo ciekawa umiejętność działająca na dwa sposoby. Jeżeli użyjemy umiejętności na wrogu zostaje on unieruchomiony w piaskach niezdolny do ataku, ruchu czy użycia specjalnych zdolności. Można unieruchomić kilku wrogów na raz co może być przydatne gdy mamy do czynienia z Doś trudnymi przeciwnikami a chcemy się ulotnić i przeżyć J Druga opcja pozwala nam, kiedy przytrzymamy przycisk umiejętności, na nie tyko unieruchomienie wroga ale przyciągnięcie go do siebie jeżeli jest daleko oraz również wyssanie jego sił życiowych. Podczas wysysania życia Inaros jest kompletnie niewrażliwy na ataki oraz efekty statusu. Inni gracze również mogą podejść do wroga unieruchomionego w piaskach i aktywować skilla wciskając koło niego domyślny klawisz akcji (na PC jest to X). Po wyssaniu całego życia wróg przekształca się w piaskową marionetkę która walczy po naszej stronie przez tyle czasu przez ile była pożerana ale nie mniej niż 15 sekund. Nie da się w żaden sposób wydłużyć czasu trwania naszych marionetek i w zasadzie nie da się też ich kontrolować ale sam fakt, że odciągają uwagę wroga oraz zadają obrażenia sprawia że są bardzo przydatne. Nie da się również przemienić latających wrogów. Warto wspomnieć, że pożeranie przeciwników nie kosztuje nas energii w czasie więc możemy ją castować tak długo jak potrzebujemy.



3. Burza piaskowa

Inaros tworzy burzę piaskową o średnicy 15m kręcąc się wokół siebie, przyciągając wrogów uniemożliwiając im atakowanie i poruszanie się, zadając im obrażenia a następnie odrzucając ich. Jeżeli burza piaskowa wejdzie w kontakt z wrogiem który jest pod wpływem pochłonięcia, skill ten zadaje obrażenia jednocześnie przywracając życie przez wyssanie go z przeciwnika, natomiast gdy taki wróg umrze zostaje przekształcony w piaskową marionetkę. Podczas burzy piaskowej Inaros otrzymuje 50% mniej obrażeń. Aby nie było tak kolorowo warto wspomnieć że umiejętność jest BARDZO energożerna ponieważ nie dość że płacimy za aktywację 75 punktów ale również za każdą sekundę kolejne 10 punktów energii. Nie da się również odnawiać energii za pomocą modów czy zdolności, jest ot możliwe tylko dzięki kulom energii wypadającym z wrogów. Oczywiście energożerność można zmniejszyć odpowiednimi modami. Dodatkowo Inaros w czasie trwania umiejętności nie może używać ani broni ani innych skilli a jego prędkość jest zmniejszona o 50%.

4. Chmara Skarabeuszy

Ostatnia umiejętność Inarosa jest podzielona na dwie części. Część pierwsza polega na przytrzymaniu klawisza umiejętności przez co Inaros stoi w miejscu i poświęca swoje życie aby otrzymać bonus do obrony w proporcji 29 pkt życia na 1% dodatkowej obrony czyli w sumie Inaros musi poświęcić 2900 punktów życia aby zdobyć 100% dodatkowej obrony. Jeżeli Inaros nie ma tyle życia pochłanianie życia zatrzyma się gdy będziemy mieli 2 pkt życia. 100% to maksymalna ilość dodatkowej obrony jaką możemy zdobyć a pochłanianie 29 punktów życia nie jest możliwe do zredukowania. Warto wspomnieć, że podczas poświęcania życia nie wykorzystujemy energii. Poświęcanie życia jest dość ryzykowne jeżeli wokół nas jest pełno przeciwników więc osobiście zalecam naładować dodatkową obronę na przynajmniej 25% przed walką. Dodatkowa obrona nie jest tylko obroną. I tu przechodzimy do części drugiej. Poprzez użycie klawisza umiejętności ( nie przytrzymanie) Inaros może poświęcić 25% swojej dodatkowej obrony (lecz nie można jej użyć jeżeli nie mamy przynajmniej 25%) i użyć 25 punktów energii aby rzucić chmarę skarabeuszy we wrogów unieruchamiając ich oraz zając obrażenia co sekundę przez 15s. Wrogowie nie mogą się poruszać oraz używać specjalnych umiejętności ale mogą czasami zaatakować. Każda chmara rzucona we wrogów rozprzestrzenia się na innych który są blisko oraz roztacza aurę o promieniu 15 metrów która leczy Inarosa oraz sojuszników za wartość obrażeń zadaną wrogom.



Podsumowując

Inaros jest nie tylko bardzo dobrym tankiem którego życie po odpowiednim ulepszeniu modami może wzrosnąć nieprawdopodobnie, ale jest również specem od obrażeń DoT przez co gra nim jest przyjemna i zrównoważona. Umiejętność pochłonięcia pozwalająca na kompletną nieśmiertelność podczas pożerania sił życiowych, ataki unieruchamiające i zadające obrażenia w czasie jak i zdolność dodania sobie obrony czy leczenia pozwala śmiało powiedzieć że ten Warframe jest przystosowany do ciężkich starć i trudnych przeciwników. Bardzo polecam nim zagrać.

A co wy sądzicie o Inarosie?



Dajcie znać w komentarzach!