Warframe - Hydroid, Władca Mórz!

W poniższym artykule zaprezentuję wam postać Hydroida z gry Warframe.



Hydroid przypłynął wraz z aktualizacją 13.0, 10 kwietnia 2014 roku a jego wersja Prime w aktualizacji 21,6, 29 sierpnia 2017 roku. Hydroid w wersji normalnej wygląda jak jakiś człekopodobny potwór morski ale za to wersja Prime… istny majstersztyk! Hydroid Prime swoim wyglądem przypomina (dosłownie!) Davy'ego Jonesa z Piratów za Karaibów! No po prostu cudo, widać że autorzy włożyli sporo pracy w stworzenie tej wersji Prime. Wszystkie jego umiejętności bazują na wodzie poczynając od bombardowania wodnymi pociskami, a na przyzwaniu macek krakena kończąc.

Bazowe statystyki Hydroida na poziomie 0 to:



Energia: 125

Pancerz: 200

Szybkość sprintu: 1,05

Tarcza: 125

Życie: 100

Natomiast bazowe statystyki Hydroida Prime na poziomie 0 to:

Energia: 150

Pancerz: 250

Szybkość sprintu: 1,05

Tarcza: 175

Życie: 100

Wersja Prime posiada zwiększoną tarczę oraz pancerz oraz energię. Dodatkowo Hydroid Prime posiada dwie dodatkowe polaryzacje (pozwalające na zmniejszenie kosztu użycia modów). Jak każdy warframe w wersji Prime, Hydroid Prime posiada specjalną umiejętność pasywną zapewniającą 250 punktów energii sojusznikom, po wejściu w kontakt z kulą śmierci Orokin.

Schemat Hydroida kupujemy w markecie za kredyty. Wszystkie części do jego złożenia czyli powłokę, systemy i neurotykę możemy wydropić z bossa Terra Frame Vay Heka. Znajduje się od na planecie Ziemia w misji Oro. Warto zaznaczyć że walkę z nim możemy podjąć dopiero gdy zdobędziemy 5 poziom mistrzostwa.

Wersję Prime zdobyć możemy z następujących reliktów pustki:

Schemat – Meso Z2

Neuroptyka – Neo G1

Powłoka – Neo N8, Axi C4,

Systemy – Axi H4

Części można również znaleźć w reliktach pustki lecz relikty te znajdują się w skarbcu prime, niemożliwe do wydropienia, lecz możliwe do kupienia od innych graczy:

Schemat – Meso B2 i N5,

Neuroptyka – Axi A3 i N4,

Powłoka – Meso H1, Neo B2 i S8 oraz Axi C3,

Systemy – Neo H1 i H2 oraz Axi H3.



Umiejętności





Pasywna umiejętność Hydroida sprawia, że przy skoku balistycznym (podskakujesz i uderzasz bronią w ziemię) istnieje 50% szans, że z ziemi wyrośnie macka podobna do tej z jego czwartej umiejętności. Można w ten sposób przyzwać do trzech macek. Macki łapią wrogów rzucając nimi i zadając im obrażenia omijające tarcze. Każda macka istnieje przez 15 sekund.

1. Nawał artyleryjski

Po naduszeniu klawisza umiejętności, Hydroid przyzywa w wybranym przez nas miejscu obszar który zostaje zbombardowany salwą kul wodnych w obrębie 10 metrów przez 5 sekund. Pociski wystrzeliwane ą w salwie 4/sekundę a każdy pocisk po uderzeniu w ziemię eksploduje zadając obrażenia i powala wrogów w promieniu 5 metrów od wybuchu. Możemy również przytrzymać przycisk umiejętności łądując go przez 2,5s zwiększając czas trwania umiejętności oraz obrażenia do 200%, Niestety płacimy za to podwójnym kosztem energii. Warto wspomnieć że nawet jeżeli ładujemy umiejętność to nadal możemy się poruszać a skill może być użyty wszędzie tzn. nie tylko na ziemi ale również na ścianach i suficie.

2. Przepływ

Hydroid zmienia się w zburzoną falę i pędzi do przodu z prędkością 30 m/s przez 1 sekundę taranując wrogów i zadając im obrażenia. Podczas trwania umiejętności Hydroid jest niewrażliwy na obrażenia. Umiejętność może zostać użyta podczas gdy działa na nas skill Pułapka wodna co daje niesamowite combo pozwalające zgrupować przecinków lub pozbyć się ich na jakiś czas.



3. Pułapka wodna

Strasznie manożerna, kozacka umiejętność. Hydroid przekształca się w kałużę wody w promieniu 4 metrów i staje się niewrażliwy na obrażenia. Wrogowie którzy wejdą w płynną powłokę Hydroida wpadają jak do wody i topią się a pułapka zadaje im obrażenia w czasie. Klikając LPM na wrogów przyciągamy ich wodnymi mackami do siebie i również ich topimy zadając im obrażenia w czasie. Nasi sojusznicy mogą strzelać w pułapkę zadając 50% obrażeń wszystkim wrogom znajdującym się w niej. Niestety żeby nie było za wesoło podczas pobytu w tej formie Hydroid ma praktycznie zerową szybkość ruchu choć jest to możliwe do zniwelowania jeżeli użyjemy przepływu. Tak jak wspomniałem, umiejętność jest strasznie manożerna ponieważ nie dość że płacimy za aktywację 15 pkt ale również za każdą sekundę kolejne 2 pkt oraz jeżeli chcemy przyciągnąć wroga kolejne 5 punktów energii za każdego wroga. Nie da się odnawiać energii za pomocą modów i umiejętności.

4. Rój macek

Naduszenie klawisza umiejętności sprawia, że Hydroid przyzywa w określonym przez nas miejscu na środku umiejętności zanurzoną głowę krakena (lub innego morskiego stwora z mackami xD) a wokół niego 10 macek łapiących wrogów oraz zadających im obrażenia. Wrogowie złapani przez macki (choć raczej nabici na macki) są niezdolni do walki aż do końca czasu trwania umiejętności lub ich zabicia. Tak jak w przypadku Nawału artyleryjskiego można naładować umiejętność przytrzymując przycisk prze 2,5 sekund dzięki czemu zwiększy się zasięg umiejętności do 300% oraz ilość macek – do 20 sztuk, oczywiście wszystko kosztem podwójnej energii. Możemy poruszać się podczas ładowania umiejętności. Użycie skilla gdy jesteśmy pod wpływem pułapki wodnej, sprawi, że macki wystrzelą z obszaru pułapki wodnej zwiększając swoje obrażenia do 200%. Tę umiejętność również można przyzwać na ścianach i suficie.

Podsumowując

Hydroid to urodzony morski zabójca. Serio jest on po prostu świetny. Wszystkie umiejętności są ze sobą w jakiś sposób powiązane co sprawia że gra nim staje się jeszcze lepsza bo zastanawiamy się jaką by tym razem kombinację wykorzystać. Dodatkowo dzięki swojemu unikalnemu modowi, Rój macek zwiększa KAŻDY drop o 100% gdy wrogowie są zabici podczas gdy są nabici na macki co czyni z Hydroida jednego z najlepszych (wraz z Nekrosem) warframe do dropu chociażby ogniw orokin potrzebnych do schematów. Szczerze polecam nim zagrać.

