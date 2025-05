Warframe - Gara, Szklana Pani!

Cześć!

W poniższym artykule zaprezentuję wam postać Gary z gry Warframe.

Postać gary została wprowadzona do gry wraz z aktualizacją 22.0 w dniu 12 października 2017r. Jest to pierwsza postać której schematy są rozdawane jako nagroda z zadań na otwartych lokacjach. Bazowe statystyki Gary na 0 poziomie wynoszą:

Energia: 150

Pancerz: 125

Szybkość sprintu: 1,15

Tarcza: 100

Życie: 100

Jako że Gara włada szkłem tak więc jej umiejętności opierają się na szkle dzięki czemu Gara może oślepiać wrogów, dezorientować ich czy unieruchomić i zamienić w szkło. Wygląd Gary przypomina kobietę ze szklanymi elementami pancerza – szklane naramienniki, część hełmu, „peleryna” i szklane akcenty.









Schemat Warframe

Aby zdobyć schemat Gary trzeba spełnić trzy warynki. Po pierwsze musimy mieć co najmniej pierwszy poziom mistrzostwa. Po drugie trzeba ukończyć zadanie „Nagroda Vora”. Po trzecie, po ukończeniu misji należy udać się na Ziemię do lokacji Cetus i porozmawiać z Konzu, od którego otrzymamy zadanie „Czuwająca Saya”. Jest to również zadanie wprowadzające do pierwszej otwartej lokacji w grze - Równiny Eidolon.



Schematy części

Tak jak wspomniałem na początku, schematy części otrzymujemy jako nagroda z zadań na otwartej lokacji Równiny Eidolon. Aby otrzymać takie zadanie udajemy się do Konzu. Mamy do wyboru jedno z pięciu zadań które możemy robić ile razy chcemy aż dostaniemy ten schemat który potrzebujemy. Schemat powłoki otrzymujemy jako nagrodę za zlecenia w przedziale 5 -15 lvl, systemy 10 – 30 lvl a neurooptykę 20 – 40 lvl. Wszystkie zadania są bardzo proste do wykonania.

Umiejętności





Umiejętność pasywna Gary daje jej szansę na uwolnienie oślepiającego błysku kiedy jest wystawiona na ostre światło. Czyli de facto skill ten jest bezużyteczny jeżeli jesteśmy w zacienionych lokacjach…



1. Stłuczony bat



Gara uwalnia szklany bicz zadający obrażenia wrogom w linii prostej. Jeżeli przytrzymamy przycisk umiejętności, Gara zaatakuje szklanym mieczem z lewej do prawej w promieniu 225 ° dodatkowo odpychając ich. Jeżeli jesteśmy wystawieni na słońce stłuczony bat dodadkowo oślepia pobliskich wrogów.



2. Burza odłamków

Świetna umiejętność kontroli wrogów. Można użyć tej umiejętności na sobie, na sojusznikach lub na wrogach. I to jednocześnie! Gdy Gara użyje tej umiejętności na sobie lub na sojuszniku jej szklana powłoka rozpryskuje się tworząc burzę odłamków krążącą wokół niej lub sojusznika oślepiającą pobliskich wrogów oraz zadającą obrażenia jeżeli podejdą za blisko. Używając tej umiejętności na wrogu również rozpętuje wokół niego burzę odłamków jednak nie oślepiając go ale powodując ten sam efekt oślepienia i obrażeń u pobliskich wrogów jak w przypadku użycia umiejętności na sobie lub sojuszniku. Umiejętność może być aktywna na kilku celach w tym samym czasie. Możemy mieć kilku wrogów z aktywną burzą odłamków, posiadać skilla na sobie i sojusznikach albo wszystko na raz tworząc ogromną chmarę szkła na mapie (oczywiście o ile starczy nam energii na użycie umiejętności :) ). Dodatkowo gdy użyjemy jej na sobie lub sojuszniku zyskujemy na max poziomie umiejętności 70% redukcji obrażeń. Gdy użyjemy na wrogu, zyskuje od debuffa zwiększającego podatność na uszkodzenia zarówno od broni jak i umiejętności (35% na max poziomie umiejętności).



3. Spektrofuria

Gara przyzywa karuzelę zwierciadeł (w sumie 12 luster na maksymalnym poziomie umiejętności) która miesza wrogom w głowach sprawiając że atakują swoje lustrzane odbicia a ataki w lustra odbijają się do nich. Każde rozbite lustro ( po otrzymaniu odpowiedniej ilości obrażeń) rozpada się zadając obrażenia atakującemu natomiast gdy połowa luster rozbije się, karuzela zapada się i eksploduje zadając obrażenia wszystkim wrogom wewnątrz niej. Tu w przeciwieństwie do burzy odłamków może być aktywna tylko jedna karuzela.



4. Witryfikacja



Ostatnia umiejętność Gary. Gara uwalnia falę szkła w kształcie walca wychodzącą od niej aż do momentu zatrzymania przez nas umiejętności lub gdy osiągnie swój zasięg 11 metrów. Wysokość walca osiąga do 12 metrów. Można w każdej chwili zatrzymać umiejętność dzięki czemu zyskujemy możliwość kontrolowania jak duży ma być promień naszego szklanego walca. Wszyscy wrogowie oblepieni przez szkło podczas aktywacji umiejętności zostają spowolnieni przez 3 sekundy oraz unieruchomieni i pokryci szkłem na 16 sekund dzięki czemu my jesteśmy wolni od ataków ponieważ żaden wróg nie przedostanie się przez szklaną barierę. Oczywiście aż do czasu gdy otrzyma ona odpowiednią ilość obrażeń. Wrogowie pokryci szkłem otrzymują 50% więcej obrażeń a dodatkowo każdy z nich przyczynia się do zwiększenia zdrowia naszej szklanej bariery. Ponadto gdy użyjemy na szklanej barierze stłuczonego bata, rozbije się ona zadając obrażenia wszystkim wrogom w zasięgu 15 metrów. Użycie nitryfikacji odnawia czas trwania burzy odłamków na nas oraz na sprzymierzeńcach przez których przeszła szklana fala. Wszystkie liczby odnoszą się do maksymalnego poziomu umiejętności. Niestety każda umiejętność ma swoje wady. Pomimo, że możemy swobodnie strzelać przez szklaną barierę nie dotyczy to wszystkich broni. Przykładowo pociski broni Arca Plasmor zamiast przejść przez barierę odbiją się od niej i wrócą do nas więc tak czy siak żeby chcieć zabić wroga poza barierą musimy ją opuścić.

Podsumowując

Gara jest świetną postacią jeżeli potrafimy nią grać. Jest to mistrzyni kontrolowania przeciwników, prawie wszystkie jej umiejętności albo oślepiają albo unieruchamiają wrogów. Ponadto jest bardzo często wybierania (wraz z Frostem) w misiach obrony dzięki szklanej osłonie zapewniającej obronę chronionym celom. Szczerze polecam zagrać nią.

A co wy sądzicie o Garze?

Dajcie znać w komentarzach ! :)