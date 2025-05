War Thunder najpotężniejsze pojazdy

Artykuł omawia dziewięć najpotężniejszych pojazdów w grze War Thunder, włączając w to czołgi, samoloty i okręty wojenne. Każdy z opisywanych pojazdów został wybrany ze względu na swoją siłę bojową oraz wpływ na historię wojen, w których brał udział.

1. Maus - Niemiecki czołg ciężkiMaus jest jednym z najpotężniejszych czołgów w War Thunder. Jest to potężna maszyna o wadze 188 ton i pancerzu o grubości dochodzącej do 220 mm, co czyni go prawie niezniszczalnym dla większości pocisków w grze. Maus jest wyposażony w działo kalibru 128 mm, które może zadać ogromne obrażenia wrogim jednostkom.2.T-80U - Radziecki czołg podstawowyT-80U to jeden z najnowocześniejszych czołgów w War Thunder. Jest wyposażony w działo o kalibrze 125 mm, które potrafi zadać poważne obrażenia wrogim jednostkom. T-80U jest także wyposażony w systemy obrony aktywnej, które mogą zniszczyć pociski przeciwnika przed uderzeniem w cel.3.B-29 Superfortress - Amerykański bombowiec strategicznyB-29 Superfortress to jedna z najpotężniejszych maszyn w grze War Thunder. Jest to bombowiec strategiczny, który był kluczowym elementem amerykańskiej kampanii bombowej nad Japonią podczas II wojny światowej. B-29 jest wyposażony w 4 silniki i może zabrać na pokład ponad 9 ton bomb.4.Ka-50 - Rosyjski śmigłowiec szturmowyKa-50 to jeden z najpotężniejszych śmigłowców w grze War Thunder. Jest to maszyna wyposażona w działko 30 mm oraz rakietowe pociski przeciwpancerne. Ka-50 jest także wyposażony w system kontroli ognia, który umożliwia precyzyjne ataki z powietrza.5.F-22 Raptor - Amerykański myśliwiecF-22 Raptor to jeden z najnowocześniejszych myśliwców na świecie, a także jeden z najpotężniejszych samolotów w War Thunder. Maszyna ta jest wyposażona w niewidzialny radar i systemy walki elektronicznej, które pozwalają jej uniknąć wykrycia i zniszczenia przez wrogie siły powietrzne.6..Type 90 - Japoński czołg podstawowyType 90 to jedna z najnowocześniejszych maszyn w grze War Thunder. Jest to czołg wyposażony w działo o kalibrze 120 mm oraz systemy obrony aktywnej, które pozwalają mu uniknąć trafienia przez pociski przeciwnika. Type 90 jest także bardzo mobilny i może poruszać się z dużą prędkością na polu bitwy.7.HMS Dreadnought - Brytyjski pancernikHMS Dreadnought to jeden z najpotężniejszych pancerników w historii, a także jedna z najpotężniejszych maszyn w grze War Thunder. W momencie swojego powstania, w 1906 roku, był rewolucyjnym okrętem, który miał znaczący wpływ na rozwój nowoczesnych okrętów wojennych. HMS Dreadnought jest wyposażony w wiele dział kalibru 305 mm i może zadać znaczne obrażenia wrogim jednostkom na lądzie i na morzu.8.Me 262 - Niemiecki odrzutowy myśliwiecMe 262 to jeden z najpotężniejszych myśliwców w historii, a także jeden z najpotężniejszych samolotów w grze War Thunder. Jest to pierwszy odrzutowy myśliwiec, który wszedł na front podczas II wojny światowej i zadał poważne straty wrogim siłom powietrznym. Me 262 jest wyposażony w wiele karabinów maszynowych oraz pocisków rakietowych i może szybko atakować cele na ziemi i w powietrzu.9.AH-1Z Viper - Amerykański śmigłowiec szturmowyAH-1Z Viper to jeden z najpotężniejszych śmigłowców szturmowych w grze War Thunder. Jest to maszyna wyposażona w wiele działek kalibru 20 mm oraz pocisków rakietowych, które mogą zadać znaczne obrażenia wrogim jednostkom. AH-1Z Viper jest także bardzo mobilny i może szybko przemieszczać się na polu bitwy, co czyni go idealnym do atakowania celów naziemnych i powietrznych.