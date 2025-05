War Thunder którą linię powietrzną wybrać?

W War Thunder występują 4 tryby gry:

- bitwy czołgowe

- bitwy powietrzne

- bitwy helikopterów

- bitwy morskie

W tym artykule omówię bitwy powietrzne w których dwie drużyny próbują zniszczyć bazy lub pojazdy naziemne (steruje nimi AI) przeciwnika jednocześnie zestrzeliwując samych przeciwników.

Na początku gry stajemy przed wyborem trybu gry oraz narodowości od których chcemy zacząć.

Zgodnie z tematem omówię tutaj tryb gry powietrzny i powiem jaka (według mnie) narodowość jest najlepsza.

Tak więc według mnie najlepsze są stany zjednoczone.

Twierdzę tak ponieważ ich myśliwce są bardzo mobilne i już od początku gry mają dobre działa.

Poza tym grając stanami zjednoczonymi wyjątkowo szybko można zdobyć rakiety, które są bardzo skuteczne w niszczeniu celów naziemnych (baz lub pojazdów AI) jak i wrogów latających w powietrzu.

Dodatkowo Amerykanie mają bardzo dobre myśliwce odrzutowe, ale nie jest to ważny aspekt na początek, ponieważ są one możliwe do odblokowania i zakupienia dopiero w późniejszych etapach gry.

Często wybieraną narodowością są Niemcy które też mają dobre lotnictwo, ale i tak moja opinia jest taka, że stany są jednak lepsze.

Na pewno dużo ludzi nie zgadza się ze mną, dlatego jeśli nie jesteś pewien co wybrać: Niemcy czy Amerykę i to, i to powinno być dobre.

Tuż po Niemcach i USA nadchodzi Rosja i Wielka Brytania.

Te państwa mają dobre lotnictwo, ale raczej nie dorównują Ameryce i Niemcom.

Atutem Rosji są ich bardzo dobre myśliwce wielozadaniowe, czyli takie pół bombowce pół myśliwce (w grze oznaczone są spłaszczonym rombem) ponieważ mają dobre działa i są w stanie przewozić duże ilości bomb.

Natomiast atuty Wielkiej Brytanii to Masywne bombowce które nawet we wcześniejszych tierach są w stanie przewozić nawet po 12 bomb.

Część brytyjskich samolotów to hydroplany - samoloty którymi można lądować na wodzie, ale nie za często ta cecha się przydaje.

Nie można nie wspomnieć o Japonii, której samoloty zasłynęły ze swojego kamikadze, ale to nie jest jedyna ich zaleta.

Japońskie myśliwce są dosyć mobilne i ich siła ognia jest dostateczna. Chociaż dużo osób twierdzi, że Japońskie lotnictwo może być jednym z najlepszych, ale ja nie podzielam tego samego zdania. Ja osobiście nie polecam wyboru Włoch ani krajów Bałtyku, ponieważ oba ich drzewka są małe więc nie ma z czego wybierać a samoloty Włoch mają słabe działka i bardzo długi czas zostają w mniej mobilnych i łatwiejszych do zestrzelenia dwupłatowcach. Kraje Bałtyku mają natomiast chyba najmniejsze drzewko technologii w grze a ich samoloty też są nie za dobre i również długo zostają w dwupłatowcach. Jeżeli jesteś osobą nie lubiącą długiego procesu przegrywania i stopniowego ulepszania swoich samolotów oraz kupowania nowych możesz zawsze kupić samoloty rynkowe premium (za prawdziwe pieniądze) lub po prostu premium (za złote lwy które można kupić za prawdziwe pieniądze, czasami zdobyć w grze lub odebrać za kamienie dusz na gamehagu). Przydatna jest opcja wypróbowania samolotów premium przed ich zakupem, żeby być pewnym, że produkt, który chcemy zakupić jest na prawdę wart swoich pieniędzy i czy na pewno ten samolot nam się spodoba.

Tej samej opcji można użyć do przetestowania ostatniego samolotu z danej linii (jest osobna linia bombowców kilka osobnych linii myśliwców i linia myśliwców wielozadaniowych, ale nie zawsze, bo zależy to od wielkości drzewka) żeby upewnić się, że badamy na pewno najbardziej interesującą linię.

Mam nadzieję że mój artykuł był pomocny.