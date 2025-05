War Thunder jako symulator wojny

zręcznościowa-podstawowy tryb. podczas celowania mamy krzyżyk, który pokazuje gdzie spadnie pocisk realistyczna- gramy przeciwko samolotom. Jest to bitwa nacja na nację symulacyjna-w tym trybie nie ma dostępnego krzyżyka,który nam pomaga.

wieloosobowy symulator bitewny stworzony i wydany przez Gaijin Entertainment. Od 12 sierpnia 2012 gra była dostępna w wersji beta.Gra jest tak jakby mieszanką World of Tanks, World of Warplanes, oraz World of Warships. Po uruchomieniu gry otrzymujemy do wyboru: Armię pancerną (czołgi), Armię powietrzną (samoloty) oraz flotę (okręty). Oczywiście niezależnie od wyboru będziemy mogli zagrać wszystkimi typami jednostek. Możemy również wybrać kraj jaki chcemy reprezentować. Teraz omówię każdą jednostkę.armia pancerna dzieli się na czołgi lekkie, średnie, niszczyciele oraz samobieżne działa. Sterowanie czołgiem jest standardowe: WASD do poruszania się oraz myszka do obracania wieżą czołgu. Ponad to możemy przybliżać widok używając scrolla oraz przełączyć się na tryb snajperski poprzez wciśnięcie klawisza shift. Strzelamy tradycyjnie LPP. Mamy do wyboru 3 rodzaje rozgrywek: bitwy zręcznościowe, realistyczne oraz symulacyjne. W większości przypadków o zwycięstwie decyduje zajmowanie punktów A,B,C lub tylko A albo zniszczenie wszystkich pojazdów wroga. Jeżeli zginiemy mamy ograniczoną liczbę odrodzeń. Może to być tylko 1, a mogą być aż 3. W trakcie bitwy możemy rozpoczynać pojedynki powietrzne, w których zamieniamy się w samolot i ostrzeliwujemy samoloty lub czołgi wroga.opis bitew:Rodzaje samolotów-myśliwce-lekkie i ciężkie-samoloty szturmowe-bombowce-maszyny torpedoweSterowanie też następuje za pomocą WASD oraz myszki tylko, że poprzez W dodajemy gazu, S hamujemy, A oraz D obracają samolot, pociągnięcie myszki w dół podrywa go od ziemi, a w górę nurkujemy (możemy odwrócić sterowanie myszki w ustawieniach).Dostępne są takie same tryby jak przy armii pancernej:-mamy nieograniczoną amunicję, ale musimy przeładowywać. sterowanie nie jest skomplikowane. Możemy grać w 3 osobie.-aby uzupełnić amunicję musimy wylądować na lotnisku.-sterowanie jak w prawdziwym samolocie. Wyższa szkoła jazdy ;DOkręty dzielą się na kutry torpedowe, kanonierki, trałowce, kanonierki rzeczne, niszczyciele, korwety oraz lekkie krążowniki. Jest to przeze mnie najmniej lubiany tryb gry, więc nie będę się tak w niego zagłębiał. Twórcy jednak świetnie odwzorowali detale okrętów oraz fizykę gry. Gracz wyczuwa uderzające falę o burty oraz siłę nadlatujących pocisków. Tryby gry pozostają bez zmian.Dziękuje za przeczytanie artykułu.