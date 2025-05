War Thunder: Bell UH-1B Iroquois

Amerykański śmigłowiec szturmowy UH-1B Iroquois jest helikopterem powstawał w roku 1956 i jest bardzo popularny z Wojny w Wietnamie

działko M195 kal. 20 mm,

28x FFAR Mighty Mouse,

76x FFAR Mighty Mouse,

2x karabin maszynowy M134 Minigun kal. 7,62 mm (jedynie do eliminacji stanowisk artyleryjskich na PvE),

6x rakiet AGM-22.

znany również jakolub, to amerykański śmigłowiec bojowy. Produkowany przez firmę Bell Helicopter Textron w latach 1957-1986 w liczbie 16 000 egzemplarzy. Bell UH-1B to śmigłowiec uniwersalny wykorzystywany również do desantów powietrznych i ewakuacji rannych z pola walki. Helikopter może zabrać różnorodne uzbrojenie podwieszone na pylonach, są to:Na powyższym zdjęciu helikopter ma podwieszone 6 rakiet AGM-22 do niszczenia celów opancerzonych.Bell UH-1B brał udział w wojnie w Wietnamie. Śmigłowiec był koniem pociągowym, że tak określę ponieważ był angażowany do każdego możliwego zadania podczas służby w wojnie Wietnamskiej. Na helikopterze testowano wszystkie nowoczesne typy uzbrojenia, wykorzystywano do transportu piechoty w środku i pojazdów i dział podwieszonych pod śmigłowiec. Helikopter nie został jeszcze wycofany ze służby ponieważ ciągle się bardzo dobrze sprawuje.Maksymalna prędkość Bell UH-1B wynosi 211 km/h, a zasięg bez dodatkowych zbiorników paliwa 512 km. Śmigłowiec nie jest szybki co sprawia, że nie jest najlepszym rozwiązaniem do ataku z zaskoczenia w porównaniu z innymi śmigłowcami osiągającymi prędkość 300 km/h bez problemu.W War Thunder Bell UH-1B jest pierwszym śmigłowcem w drzewku amerykańskim wyposażonym w pociski kierowane o zasięgu 3,5 km co umożliwia angażowanie się w zwalczanie stanowisk przeciwlotniczych i grę dystansową na bitwach mieszanych. Na zdjęciu poniżej helikopter z odległości około 2 km eliminuje pojazd BTR-80 jednym trafieniem z rakiety AGM-22. Helikopter nie pojawia się na bitwach mieszanych zbyt często, ale jest całkiem skuteczny jeśli potrafimy się ustawić w trybie szturmu helikopterem, tak aby być w miarę blisko celów i nie być w zasięgu ostrzału wroga. Wadą uzbrojenia AGM-22 jest relatywnie mała prędkość pocisków, co przy porównaniu z nowoczesnymi helikopterami w trybie szturmowym wręcz uniemożliwia niszczenie przeciwników.Bell UH-1B jest starym śmigłowcem, ale nadal używanym w wielu krajach ze względu na prostotę i użyteczność. W grze jest to całkiem dobry helikopter do latania na trybie PvE w celu zdobywania kredytów i punktów badań. Zapraszam wszystkich do podzielenia się uwagami o samolocie i do zobaczenia na polu bitwy w War Thunder. Powodzenia!