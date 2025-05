War Thunder- opis statku USS CA-134 Des Moines

USS CA-134 Des Moines to klasyczny amerykański krążownik ciężki, który został włączony do gry War Thunder jako część floty Stanów Zjednoczonych. Jest to potężny okręt, który charakteryzuje się imponującymi wymiarami oraz wyjątkową siłą ognia.

Statek ten mierzy aż 210 metrów długości, 21 metrów szerokości i ma zanurzenie wynoszące 6,3 metra. Jego masa wypornościowa sięga 17 600 ton, co czyni go jednym z największych i najpotężniejszych okrętów w grze. Des Moines jest uzbrojony w działa kalibru 203 mm, które umieszczone są w trzech wieżach na dziobie i rufie, a także w pojedynczych stanowiskach artyleryjskich na burtach. Dzięki temu okręt ten jest w stanie zadawać poważne straty przeciwnikom na dużej odległości. W celu zwiększenia swojej obrony, USS CA-134 Des Moines został wyposażony w wiele różnych systemów obronnych, w tym wyrzutnie torped, działka przeciwlotnicze oraz systemy radarowe i sonarowe. Wszystko to sprawia, że jest to okręt bardzo trudny do pokonania. Ponadto, Des Moines posiada napęd składający się z czterech turbin parowych, które są napędzane przez cztery kotły parowe. Dzięki temu okręt jest w stanie osiągnąć imponującą prędkość maksymalną wynoszącą 33 węzły.

USS CA-134 Des Moines to potężny krążownik ciężki, który był znany z imponującego uzbrojenia, składającego się z różnych typów broni, zapewniających mu przewagę w walce z różnymi typami przeciwników. Na pokładzie USS CA-134 Des Moines znajdowały się wieże artyleryjskie z dziesięcioma działami kalibru 203 mm, które zapewniały mu doskonałą siłę ognia i możliwość rażenia celów na dużej odległości. Dzięki systemowi kontroli ognia i automatycznemu kierowaniu, krążownik mógł skutecznie atakować cele na lądzie, na morzu i w powietrzu. Oprócz dziesięciu dział 203 mm, USS CA-134 Des Moines był również wyposażony w działa przeciwlotnicze kalibru 127 mm, które zapewniały mu skuteczną obronę przed atakami z powietrza. Ponadto, na pokładzie statku znajdowało się wiele działek przeciwlotniczych kalibru 40 mm i 20 mm, które dodatkowo zwiększały jego zdolność do zwalczania celów powietrznych. USS CA-134 Des Moines był również wyposażony w wyrzutnie torped, które umożliwiały mu atakowanie celów podwodnych. Dzięki systemom kierowania i naprowadzania torped, krążownik mógł dokładnie namierzać i rażać cele podwodne na dużych odległościach. Wszystkie te systemy uzbrojenia sprawiały, że USS CA-134 Des Moines był jednym z najpotężniejszych okrętów w grze War Thunder. Jego imponujące działa artyleryjskie, systemy kontroli ognia, działka przeciwlotnicze oraz wyrzutnie torped umożliwiały mu skuteczne działanie w różnych sytuacjach bojowych i przeciwko różnym typom przeciwników.

USS CA-134 Des Moines to amerykański krążownik ciężki, który został zaprojektowany i zbudowany w latach 40. XX wieku. Jego konstrukcja opierała się na nowatorskich rozwiązaniach technicznych, które miały zapewnić mu nie tylko wyjątkową siłę ognia, ale również wytrzymałość w trudnych warunkach bojowych. Począwszy od kadłuba, USS CA-134 Des Moines został zbudowany z wytrzymałych materiałów, takich jak stal, aluminium i tytan, co zapewniało mu dużą odporność na uderzenia oraz na uszkodzenia od pocisków i torped. Kadłub był również wyposażony w systemy ochrony przed przeciążeniami, które zapobiegały jego deformacjom podczas manewrów i zmian kierunku ruchu. USS CA-134 Des Moines był także wyposażony w wiele systemów obronnych, takich jak systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe, które zapewniały mu ochronę przed atakami z powietrza. Dodatkowo, na pokładzie znajdowały się również wieże artyleryjskie z ciężkimi dziami kalibru 203 mm, które zapewniały mu możliwość skutecznego atakowania celów na dużych odległościach. Podczas walki, USS CA-134 Des Moines był również wspierany przez liczne systemy kontroli ognia oraz systemy kierowania i naprowadzania torped, co pozwalało mu na skuteczne atakowanie przeciwnika i minimalizowanie strat własnych. Dodatkowo, na pokładzie statku znajdowały się zapasy paliwa i amunicji, które umożliwiały mu długie operacje bojowe bez konieczności powrotu do bazy. Wszystkie te cechy sprawiają, że USS CA-134 Des Moines jest jednym z najwytrzymalszych i najpotężniejszych okrętów w grze War Thunder. Jego solidna konstrukcja, połączona z doskonałymi systemami obrony i ataku, umożliwia mu skuteczne działanie w różnych warunkach bojowych i przeciwko różnym typom przeciwników.



W War Thunder, USS CA-134 Des Moines może być doskonałym wyborem dla graczy, którzy lubią potężne i dobrze uzbrojone okręty. Jego siła ognia, szybkość oraz systemy obronne sprawiają, że jest to statek, z którym trudno się równać.