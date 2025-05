War Thunder - Postrach morza

Zastanawiałeś się jaki okręt bojowy będzie dla ciebie najlepszy? Jeżeli tak, to świetnie trafiłeś! Zapraszam do przeczytania artykułu.

Artykuł ten zostanie podzielony na kilka różnych części.a) W grze mamy do wyboru okręty różnych nacji takich jak: USA, ZSRR, Niemcy, Japonia, Izrael, Szwecja, Chiny, Włochy, Francja, Wielka Brytania oraz wiele, wiele innych specjalnych okrętów które możemy zakupić za specjalną walutę lub za prawdziwe pieniądze. Okręty te różnią się wyglądem, siłą ognia oraz prędkością z jaką poruszają się po tafli wody.b) W samej grze mamy dostępne także różne typy łodzi np. niszczyciele, pancerniki, krążowniki liniowe, lekkie krążowniki, ciężkie krążowniki. Dostępne są także lotniskowce lecz są one sterowane przez SI.c) Według mnie jednym z najlepszych dostępnych w grze typów okrętów są niszczyciele, mają one wysoką siłę ognia, dzięki czemu są one w stanie zniszczyć nawet silniejszego wroga z znacznej odległości (jednak ja zalecam atakować z odległości 1-3km).Lotniskowiec sterowany przez SIWedług mnie najlepsze okręty należą do stanów zjednoczonych lub do ZSRR. Są one zwrotne, szybkie oraz posiadają znaczną siłę ognia, przez co z łatwością dominują inne jednostki. Oczywiście w innych nacjach zdarzają się wyjątki, przez co jakiś okręt jest znacznie lepszy od wyżej wymienionychw jakiś aspektach.Zdjęcie wyżej przedstawia Typ 1936A (Mob). Jest to sowiecki niszczyciel. Natomiast zdjęcie poniżej przedstawia USS Mitscher (DL-2) amerykański niszczyciele.W grze dostępne są także mniejsze łódki, które są raczej nie za dobre, a samo granie nimi nie należy raczej do zbyt ciekawego, jednak niekiedy pomoc takich mały łódek jest bardzo pomocna podczas większej bitwy.Tak! W War Thunder dostępne są także łodzie podwodne, są one dość szybkie, mało widoczne oraz efektywne w swoich atakach, podwodnymi torpedami. Łodzie podwodne mogą naprawdę mocno pomóc w bitwie przez fakt małej widoczności.War Thunder posiada naprawdę masę różnych okrętów oraz uzbrojenia innego typy. Więc najlepiej byłoby gdybyście to właśnie wy weszli do gry i sami sprawdzili czym najlepiej wam się gra. Ja osobiście preferuję grę samolotami oraz czołgami, za to okrętami gram raczej mniej.dotarłeś do końca artykuły, jeżeli artykuł ci się spodobał zostawi napisz coś w komentarzu.