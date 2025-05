War Thunder - opis samolotu Zhukovsky I-153-M62

Zhukovsky I-153-M62 to rosyjski samolot myśliwski, który pojawił się w grze War Thunder jako część linii radzieckich samolotów. Ta maszyna powstała w latach 30. XX wieku i była jednym z pierwszych radzieckich myśliwców wyposażonych w chłodzony cieczą silnik M-62.

Jego wygląd i konstrukcja są charakterystyczne dla typowych myśliwców tego okresu. Posiada klasyczną konstrukcję dolnopłata, a jego kadłub ma metalową konstrukcję, pokrytą płótnem. Skrzydła również pokryte są płótnem, a ich konstrukcja opiera się na drewnianych żebrowaniach i metalowych beleczkach. Dzięki temu, samolot jest lekki i wytwarzający niewielkie opory aerodynamiczne, co przekłada się na jego zwrotność i osiągi. W grze War Thunder, Zhukovsky I-153-M62 jest klasyfikowany jako myśliwiec na poziomie trzecim. Jego uzbrojenie składa się z dwóch działek kalibru 20 mm, zainstalowanych w skrzydłach, oraz dwóch karabinów maszynowych ShKAS kalibru 7,62 mm, również zamontowanych w skrzydłach.



Pancerz Zhukovsky I-153-M62 to jedna z ciekawszych funkcjonalności w grze War Thunder. Ten pancerz stanowi integralną część radzieckiego myśliwca I-153-M62, zapewniając mu wyjątkową ochronę podczas walki w powietrzu. Pancerz Zhukovsky I-153-M62 jest wykonany z wysokiej jakości stali, co pozwala mu na wytrzymywanie dużej ilości obrażeń od przeciwników. Konstrukcja pancerza jest skomplikowana i obejmuje wiele elementów, takich jak płaty, kadłub, silnik i inne podzespoły. Wszystkie te elementy są połączone ze sobą w sposób, który zapewnia maksymalną ochronę dla samolotu.





Zhukovsky I-153-M62 to radziecki samolot myśliwski z okresu II wojny światowej, który został wprowadzony do gry War Thunder jako jedna z dostępnych maszyn dla graczy. Uzbrojenie i amunicja, które wykorzystuje ten samolot, są kluczowe dla jego skuteczności w walce powietrznej. Początkowo, I-153-M62 jest wyposażony w dwa karabiny maszynowe ShKAS kalibru 7,62 mm, które znajdują się w kadłubie samolotu i są zsynchronizowane z działkiem umieszczonym na górze kadłuba. Każdy z karabinów maszynowych ma zapas amunicji wynoszący 750 nabojów, co daje łączną liczbę 1500 pocisków. Karabiny maszynowe są skuteczne przeciwko lekko opancerzonym celom oraz przeciwko innym samolotom. Poza tym, I-153-M62 może być uzbrojony w dwa działka SzWAK kalibru 20 mm, umieszczone w skrzydłach samolotu. Każde z działek SzWAK ma zapas amunicji wynoszący 150 nabojów, co daje łączną liczbę 300 pocisków. Działka SzWAK są znacznie skuteczniejsze niż karabiny maszynowe i mogą z łatwością zestrzelić większe i lepiej opancerzone cele. Oprócz standardowych pocisków, I-153-M62 może być uzbrojony w różnego rodzaju amunicję specjalną, w tym pociski przeciwpancerne i zapalające. Pociski przeciwpancerne są skuteczne przeciwko celom opancerzonym, takim jak czołgi lub samoloty z pancernym kadłubem.



Jego przyjęcie przez społeczność graczy było zwykle pozytywne ze względu na jego charakterystyczne cechy i ciekawą historię.W War Thunder, Zhukovsky I-153-M62 jest dostępny jako samolot premium dla graczy radzieckich na poziomie bitwy 2. Jego atuty to wysoka zwrotność i zdolność do szybkiego manewrowania, co czyni go idealnym dla graczy, którzy preferują styl walki powietrznej "dogfighting". Wraz z wprowadzeniem samolotu, deweloperzy gry udostępnili informacje na temat jego historii, co wpłynęło na pozytywne odbicie wśród graczy. Zhukovsky I-153-M62 został zaprojektowany przez konstruktora Samuela I. Zhukovsky'ego jako ulepszoną wersję jego poprzednika, I-153.