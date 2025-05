War Thunder - opis pojazdu SdKfz 140/1

SdKfz 140/1, znany również jako "Aufklärungspanzer 38(t)", to niemiecki pojazd rozpoznawczy z okresu II wojny światowej, który został dodany do gry War Thunder jako część niemieckiego drzewka technologicznego w grze.

Jego główną cechą jest lekka opancerzona konstrukcja, która umożliwia szybkie poruszanie się po polu bitwy, a także skuteczne prowadzenie działań rozpoznawczych. Posiada on kadłub wykonany z lekkiego pancerza o grubości od 8 do 30 mm, co zapewnia nieco ochrony przed ostrzałem z broni małokalibrowej. Główna zaleta SdKfz 140/1 to jednak jego doskonała mobilność, dzięki czemu jest w stanie przemieszczać się z dużą prędkością na każdym terenie. Pod względem uzbrojenia, pojazd jest wyposażony w działo 2 cm KwK 38 L/55, które jest w stanie przeciwdziałać niektórym lekkim pojazdom oraz piechocie. Działo to jest umieszczone na górze kadłuba, co umożliwia prowadzenie ognia z dużą skutecznością i zasięgiem. Jednym z dodatkowych atutów SdKfz 140/1 jest jego zdolność do wykrywania wrogich jednostek i przekazywania tych informacji do innych jednostek w drużynie. Posiada on zaawansowany system rozpoznawczy, który pozwala na szybkie i skuteczne wykrycie celów na polu bitwy. Podsumowując, SdKfz 140/1 to szybki i zwinny pojazd rozpoznawczy, który może odegrać kluczową rolę w przeprowadzeniu działań rozpoznawczych na polu bitwy. Jego doskonała mobilność i umiejętności wykrywania wrogich jednostek sprawiają, że jest to niezwykle wartościowy dodatek do niemieckiego drzewka technologicznego w grze War Thunder.





Uzbrojenie pojazdu SdKfz 140/1, czyli "Aufklärungspanzer 38(t)", w grze War Thunder składa się z jednego działa - 2 cm KwK 38 L/55. Jest to działko przeciwlotnicze o kalibrze 20 mm, które pierwotnie było używane jako broń przeciwlotnicza, ale zostało również zastosowane w wielu pojazdach pancernych Niemiec podczas II wojny światowej. Działko 2 cm KwK 38 L/55, umieszczone na górze kadłuba, jest w stanie ostrzeliwać cele zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. Jego maksymalna prędkość początkowa pocisku wynosi 830 m/s, a szybkostrzelność to około 280 strzałów na minutę. Dzięki temu działo jest w stanie zniszczyć lekkie pojazdy pancerne oraz pojazdy opancerzone na poziomie BR (Battle Rating) zbliżonym do pojazdu SdKfz 140/1. Ponadto, z uwagi na swoją szybkostrzelność, działo jest w stanie zniszczyć pojazdy nieprzyjaciela przy pomocy ognia ciągłego. Jednym z dodatkowych atutów działa 2 cm KwK 38 L/55 jest jego skuteczność w walce z piechotą przeciwnika. Pociski wystrzelone z tego działa mają małą wagę i są w stanie przeszywać pancerze przeciwników, którzy nie są w stanie odpowiednio się zabezpieczyć. Dlatego też działo jest skuteczne w likwidacji stanowisk karabinów maszynowych i innych punktów oporu wroga. Podsumowując, SdKfz 140/1 jest uzbrojony w działo 2 cm KwK 38 L/55, które jest szybkostrzelne i skuteczne w zwalczaniu lekkich pojazdów panceranych, pojazdów opancerzonych oraz w likwidacji punktów oporu wroga. Dzięki temu uzbrojeniu, pojazd jest doskonałym narzędziem do prowadzenia działań rozpoznawczych i wsparcia innych jednostek na polu bitwy.





Amunicja pojazdu SdKfz 140/1 w grze War Thunder jest dostosowana do działa 2 cm KwK 38 L/55, które jest głównym uzbrojeniem tego pojazdu. W grze, SdKfz 140/1 ma dostęp do kilku rodzajów amunicji, które różnią się przeznaczeniem i skutecznością. Pierwszym rodzajem amunicji jest pocisk przeciwpancerny (AP), który jest przeznaczony do zwalczania pojazdów opancerzonych. Pocisk ten ma twardą i ostrą głowicę, która jest w stanie przeszywać pancerze przeciwników. Dzięki temu, pociski przeciwpancerne są skuteczne w zwalczaniu lekkich pojazdów pancerzonych, takich jak czołgi lekkie czy samochody pancerny. W grze War Thunder, SdKfz 140/1 może używać pocisków przeciwpancernych PzGr. 40 oraz PzGr. 40/1. Drugim rodzajem amunicji jest pocisk burzący (HE), który jest przeznaczony do zwalczania celów nieopancerzonych, takich jak piechota i lekkie pojazdy. Pociski burzące zawierają materiał wybuchowy, który po trafieniu w cel wybucha, zadając obrażenia obszarowe. W grze War Thunder, SdKfz 140/1 może używać pocisków burzących Sprgr. 34 oraz Sprgr. 38. Trzecim rodzajem amunicji jest pocisk półburzący (HEAT), który jest przeznaczony do zwalczania celów opancerzonych. Pociski półburzące wykorzystują działanie dysz strumieniowych, które są w stanie przeszywać pancerze przeciwników. W grze War Thunder, SdKfz 140/1 może używać pocisków półburzących PzGr. 39 oraz PzGr. 40/2. Ostatnim rodzajem amunicji dostępnym dla SdKfz 140/1 w War Thunder jest pocisk podkalibrowy (APCR), który jest przeznaczony do zwalczania celów opancerzonych. Pociski podkalibrowe mają mniejszą wagę i mniejszy kaliber niż pociski przeciwpancerne, ale dzięki temu są w stanie osiągać większą prędkość i penetrację. W grze War Thunder, SdKfz 140/1 może używać pocisków podkalibrowych PzGr. 40/3. Podsumowując, amunicja dla SdKfz 140/1 w grze War Thunder składa się z kilku rodzajów pocisków, które są dostosowane do różnych rodzajów celów. Pociski przeciwpancerne są skuteczne w zwalczaniu pojazdów opancerzonych.