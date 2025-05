War Thunder - opis czołgu T-126

T-126 to czołg lekki, który został wprowadzony do gry War Thunder wraz z aktualizacją 1.75 "La Résistance". Ten radziecki pojazd pancerny z lat 50. XX wieku został zaprojektowany w celu zapewnienia wsparcia dla oddziałów piechoty oraz do przeprowadzania działań zwiadowczych i rozpoznawczych na polu walki.

T-126 wyposażony jest w pancerz złożony z płyt pancernych, które zapewniają mu dobrą ochronę przed pociskami kalibru do 20 mm. Czołg ten posiada także dobrą mobilność, co czyni go bardzo zwinny i trudny do trafienia dla przeciwnika. Mocny silnik pozwala na osiąganie prędkości do 54 km/h na drodze i 27 km/h w terenie. Czołg ten posiada uzbrojenie w postaci karabinu maszynowego kalibru 7,62 mm, który jest umieszczony w wieży pojazdu. Broń ta pozwala na zwalczanie celów lekkich i średnich, a także na odstraszenie piechoty przeciwnika. T-126 jest także wyposażony w dodatkowy moduł ochrony przeciwpancernej, który zwiększa jego odporność na wybuchy oraz opancerzone wieże. Dodatkowo, czołg ten jest wyposażony w system ostrzegania przed celami laserowymi, co umożliwia szybką reakcję i uniknięcie ostrzału. Podsumowując, T-126 to czołg lekki o dobrej ochronie i mobilności, który idealnie nadaje się do działań zwiadowczych i wspierania piechoty na polu walki. Jego uzbrojenie i dodatkowe moduły ochronne sprawiają, że jest to pojazd, który może stanowić poważne zagrożenie dla przeciwnika i być bardzo skuteczny w walce.



Czołg T-126 to potężny pojazd bojowy, który jest wyposażony w bardzo skuteczny pancerz, który chroni załogę przed atakami przeciwnika. Pancerz ten został wykonany z różnych rodzajów stali o różnej twardości, co zapewnia bardzo wysoką odporność na pociski i inne zagrożenia. Na przedniej części kadłuba T-126 znajduje się potężna płyta pancerza, która chroni przed pociskami przeciwnika. Ta płyta jest wykonana z bardzo twardych i odpornych na przecięcie stali, co zapewnia ochronę przed większością pocisków, w tym zwykłymi pociskami ppanc., a także niektórymi pociskami z głowicą kumulacyjną. Ponadto, płyta ta jest pochylona pod kątem, co dodatkowo zwiększa jej odporność na ataki z góry. Na bokach kadłuba znajdują się również płyty pancerza, które chronią przed atakami bocznymi. Te płyty są mniej odporne niż ta na przedniej części kadłuba, ale wciąż oferują znaczną ochronę przed pociskami.





Pancerz czołgu T-126 to kompleksowy system ochrony, który został zaprojektowany w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed nieprzyjacielskimi pociskami oraz innymi zagrożeniami na polu walki. Ten ciężki czołg jest wyposażony w różne rodzaje pancerza, które chronią różne obszary pojazdu. Na przodzie T-126 znajduje się pancerz przedni, który jest zaprojektowany w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed pociskami przeciwczołgowymi oraz innymi ostrzeliwującymi pociskami. Pancerz ten składa się z kilku warstw, w tym zewnętrznej płyty pancerniczej, wewnętrznej osłony pancernej, przegrody międzywarstwowej oraz materiałów wypełniających. Dodatkowo, T-126 posiada pancerz boczny, który chroni boki pojazdu przed pociskami przeciwczołgowymi oraz innymi zagrożeniami. Ten pancerz składa się z kilku warstw i jest uzupełniony przez materiały absorbujące energię pocisków oraz systemy odprowadzania ciepła, które pomagają zmniejszyć temperaturę wewnątrz pojazdu.