War Thunder - As przestworzy!

Zastanawiałeś się jaki samolot, z jakiej nacji będzie dla ciebie najlepszy? Jeżeli tak, to świetnie trafiłeś, zapraszam do czytania!

Samoloty USA są bardzo dobre jednak dopiero na późniejszym stopniu, na początku są one raczej średnie co może zniechęcić nowych graczy. Jednak mimo wszystko raczej warto grać USA.Samoloty ZSRR nie należą do najgorszych, są one dosyć wytrzymałe oraz posiadają ogromną siłę ognia, jednak są one dosyć wolne oraz mniej skrętne od innych samolotów, przez co podczas walki może wam się nimi grać trochę opornie.Samoloty Wielkiej Brytanii są dość mocne jednak nie zauważyłem aby była nie wiadomo jak często używane przez graczy. Ogółem są one raczej średnio-dobre.Szwecje drzewko samolotów nie jest zbyt długie przez co jest bardzo popularne oraz dobre dla graczy którzy grają mniej w grę. Samoloty te nie należą może do najgorszych ani do średnich jednak spora część z nich jest raczej średnia. Co nie oznacza że wszystkie samoloty z tego drzewka są złe, na Szwedzkim drzewku możemy znaleźć także naprawdę dobre samoloty.Moja odpowiedź brzmi, zależy. Samoloty dobre są pod otwarty atak na siły wroga oraz bombardowanie jego jednostek lub jego baz. Natomiast śmigłowce należą bardziej do frakcji pomocniczej, która swoja siłą ognia wspiera siły sojusznicze.Według mnie jest nim AH-1Z, jest on chyba najlepszym dostępnym śmigłowcem do ataku na jednostki wroga (czołgi, haubice, bunkry SI)Więc jeśli lubicie niszczyć wrogie jednostki oraz bazy wroga ten śmigłowiec będzie dla was wręcz idealny. (Śmigłowiec AH-1Z jest widoczny na zdjęciu powyżej, zdjęcie na dole przedstawia inny model).Według mnie gracze znacznie częściej wybierają samoloty, gra nimi jest raczej przyjemniejsza, oraz tańsza ponieważ dobre śmigłowce w grze potrafią naprawdę sporo kosztować. Ja sam również bardziej preferuję grę samolotami jednak nie pogardzę również grą śmigłowcem.