VCC-80/30 - War Thunder

War Thunder to gra, która pozwala graczom doświadczyć emocji związanych z bitwami powietrznymi i naziemnymi. Jednym z pojazdów naziemnych w grze jest VCC-80/30. Pojazd ten został zaprojektowany i zbudowany we Włoszech, a znany jest ze swojej wszechstronności i siły ognia. W tym artykule przyjrzymy się bliżej VCC-80/30, jego historii, specyfikacji i działaniu na polu walki.

VCC-80/30, znany również jako Centauro, został opracowany przez włoską firmę Iveco Fiat Oto Melara. Został zaprojektowany jako wielozadaniowy opancerzony wóz bojowy, zdolny do wykonywania misji rozpoznawczych, przeciwpancernych i wsparcia ogniowego. Rozwój VCC-80/30 rozpoczął się pod koniec lat 80-tych, a po raz pierwszy został wprowadzony do służby w armii włoskiej w 1991 roku.Pojazd został później wyeksportowany do kilku krajów, w tym do Hiszpanii, Jordanii i Omanu. Po raz pierwszy zobaczył walkę podczas wojny w Iraku, gdzie był używany przez Armię Włoską w ramach sił wielonarodowych. VCC-80/30 okazał się skutecznym pojazdem na polu walki i zyskał reputację dzięki swojej szybkości, zwrotności i sile ognia.VCC-80/30 to czterokołowy pojazd opancerzony, który waży około 28 ton. Jego prędkość maksymalna wynosi 105 km/h, a zasięg do 800 km. Pojazd jest napędzany przez turbodoładowany silnik Diesla Iveco V6, który może wytworzyć do 520 koni mechanicznych.VCC-80/30 jest wyposażony w działo 105 mm, które może strzelać różnymi rodzajami amunicji, w tym wysokowybuchowymi pociskami przeciwpancernymi (HEAT), przeciwpancernymi pociskami ze stabilizowaną płetwą odrzucającą (APFSDS) oraz wysokowybuchowymi pociskami fragmentacyjnymi (HE-FRAG). Pojazd posiada również dodatkowy karabin maszynowy, który może być wykorzystany do celów przeciwpiechotnych.Pancerz VCC-80/30 został zaprojektowany tak, aby zapewnić ochronę przed ogniem broni strzeleckiej, odłamkami artyleryjskimi i minami przeciwpancernymi. Zaawansowany system zawieszenia pozwala mu na pokonywanie trudnego terenu, co czyni go bardzo zwrotnym pojazdem. VCC-80/30 może przewozić czteroosobową załogę, w tym kierowcę, strzelca, dowódcę i ładowniczego. Załoga pojazdu jest chroniona przez kuloodporną przednią szybę i pancerz.W War Thunder, VCC-80/30 jest włoskim niszczycielem czołgów rangi VI. Jego Battle Rating wynosi 9.0, co czyni go potężnym pojazdem na polu bitwy. W grze główną bronią VCC-80/30 jest działo 105mm, które może strzelać różnymi pociskami, w tym APFSDS, HEAT-FS i HESH. Posiada również współosiowy karabin maszynowy 7,62mm oraz montowany na dachu karabin maszynowy 7,62mm.Ochrona przeciwpancerna VCC-80/30 jest umiarkowana i może wytrzymać niektóre strzały, ale nie jest odporna na pociski wysokiego kalibru. Jego mobilność jest również jednym z jego atutów w grze, ponieważ może osiągnąć prędkość maksymalną 105 km/h, co czyni go jednym z najszybszych czołgów w grze. Jego zawieszenie pozwala na łatwe pokonywanie nierówności terenu, co czyni go bardzo zwrotnym pojazdem w grze.Ogólnie rzecz biorąc, VCC-80/30 jest wszechstronnym niszczycielem czołgów w War Thunder, zdolnym do pełnienia różnych ról na polu walki. Dobrze nadaje się do misji zwiadowczych, przeciwpancernych i wsparcia ogniowego. Jego szybkość i zwinność sprawiają, że jest idealnym pojazdem do manewrów oskrzydlających i taktyki "hit-and-run".VCC-80/30, znany również jako Centauro, to wielozadaniowy opancerzony pojazd bojowy, który został opracowany i zbudowany przez Iveco Fiat Oto Melara we Włoszech. Został zaprojektowany jako wysoce zwrotny i wszechstronny pojazd zdolny do wykonywania misji zwiadowczych, przeciwpancernych i wsparcia ogniowego. VCC-80/30 brał udział w wojnie w Iraku, gdzie okazał się skutecznym pojazdem na polu walki.W rzeczywistości VCC-80/30 osiąga prędkość maksymalną 105 km/h, ma zasięg do 800 km i jest wyposażony w działo 105 mm, dodatkowy karabin maszynowy i zaawansowaną ochronę przeciwpancerną. Jego system zawieszenia pozwala na pokonywanie trudnego terenu, co czyni go bardzo zwrotnym.W War Thunder, VCC-80/30 jest włoskim niszczycielem czołgów rangi VI o Battle Rating 9.0. Jego mobilność i wszechstronność czynią go potężnym pojazdem w grze, z różnymi rodzajami amunicji dostępnymi dla jego działa 105mm.