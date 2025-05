Vautour IIA IDF/AF - War Thunder

Vautour IIA IDF/AF to odrzutowy samolot bombowy dostępny w grze War Thunder. Ten wyprodukowany we Francji samolot został zaprojektowany w latach 50. jako bombowiec dla Francuskich Sił Powietrznych, ale później stał się wielozadaniowym myśliwcem-bombowcem dla Izraelskich Sił Powietrznych. Jest to duży i potężny samolot, który może przenosić znaczną ilość broni, co czyni go groźnym przeciwnikiem w grze.

Historia

Vautour IIA IDF/AF ma ciekawą historię, gdyż pierwotnie został opracowany dla francuskich sił powietrznych. Jednak po tym jak Francja odmówiła sprzedaży samolotu Izraelowi, Izrael zwrócił się do rywala Francji, Wielkiej Brytanii, o zakup samolotów. W odpowiedzi Francja potajemnie sprzedała Izraelowi 50 bombowców i myśliwców Vautour IIA pod koniec lat 50.



Vautour IIA IDF/AF służył z wyróżnieniem w izraelskich siłach powietrznych w latach 60-tych, zwłaszcza podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku. Prędkość i ładowność samolotu sprawiły, że był on skuteczną bronią przeciwko celom naziemnym i samolotom wroga. Pomimo wycofania przez Izrael w latach 70-tych, Vautour IIA IDF/AF pozostał ważną częścią historii lotnictwa wojskowego i nadal jest popularnym samolotem w grze War Thunder.





Specyfikacja Techniczna

Vautour IIA IDF/AF to duży, dwusilnikowy odrzutowy samolot bombowy i myśliwsko-bombowy. Jego rozpiętość skrzydeł wynosi 16,97 metra, a długość 22,67 metra. Maksymalna masa startowa samolotu wynosi 26 000 kg.



Vautour IIA IDF/AF jest napędzany dwoma silnikami turboodrzutowymi SNECMA Atar 101D-3, które zapewniają łączny ciąg 18 150 lbf. Samolot osiąga prędkość maksymalną Mach 0,92 (1.126 km/h) na wysokości 12.000 metrów. Jego zasięg wynosi 2 200 km, a pułap serwisowy 15 000 metrów.



Vautour IIA IDF/AF jest wyposażony w cztery 30-milimetrowe działa DEFA i może przenosić do 7000 kg uzbrojenia, w tym bomby, rakiety i pociski. Ładowność samolotu sprawia, że jest on wszechstronną bronią przeciwko różnym celom, od instalacji naziemnych po samoloty wroga.



Ogólnie rzecz biorąc, Vautour IIA IDF/AF to potężny i wszechstronny samolot o imponującej prędkości i ładowności. Połączenie prędkości i uzbrojenia sprawiło, że był on skutecznym narzędziem w rękach Izraelskich Sił Powietrznych w latach 60-tych, a jego dziedzictwo jest kontynuowane w grze War Thunder.





W Grze

W grze War Thunder, Vautour IIA IDF/AF to odrzutowy bombowiec i myśliwiec-bombowiec poziomu V we francuskim drzewie lotniczym. Jest to popularny samolot wśród graczy ze względu na imponujący udźwig i prędkość.



Jeśli chodzi o uzbrojenie, Vautour IIA IDF/AF jest uzbrojony w cztery 30mm działa DEFA i może przenosić do 8000 kg broni, w tym bomby, rakiety i pociski. Dzięki temu jest to potężna broń przeciwko celom naziemnym, a jego duża prędkość utrudnia przechwycenie przez wrogie samoloty.



Charakterystyka lotu Vautoura IIA IDF/AF jest zgodna z jego realnym odpowiednikiem, z prędkością maksymalną 1 126 km/h i pułapem 15 000 metrów. Zwinność samolotu jest jednak ograniczona ze względu na jego duże rozmiary i masę. Nadal może wykonywać ciasne zakręty i manewry, ale nie jest tak zwinny jak inne myśliwce.



Ogólnie rzecz biorąc, Vautour IIA IDF/AF to potężny samolot w War Thunder z imponującym udźwigiem i prędkością. Jest to popularny wybór wśród graczy, którzy lubią bombardowania strategiczne i atakowanie celów naziemnych. Jego duża prędkość sprawia, że jest on również skutecznym samolotem przechwytującym w stosunku do innych samolotów.





Podsumowanie

Vautour IIA IDF/AF to potężny i wszechstronny samolot o ciekawej historii. Opracowany pierwotnie dla Francuskich Sił Powietrznych, został potajemnie sprzedany do Izraela pod koniec lat 50-tych i służył z wyróżnieniem w Izraelskich Siłach Powietrznych w latach 60-tych. Połączenie prędkości i ładowności czyniło go skutecznym narzędziem przeciwko celom naziemnym i samolotom wroga.



Jeśli chodzi o dane techniczne, Vautour IIA IDF/AF jest dużym, dwusilnikowym odrzutowym bombowcem i myśliwcem o rozpiętości skrzydeł 16,97 metra i długości 22,67 metra. Napędzany jest dwoma silnikami turboodrzutowymi SNECMA Atar 101D-3, które zapewniają łączny ciąg 18 150 lbf. Samolot ma prędkość maksymalną Mach 0,92 (1 126 km/h) na wysokości 12 000 metrów i zasięg 2 200 km.



W grze War Thunder, Vautour IIA IDF/AF to potężny odrzutowy bombowiec i myśliwiec-bombowiec Tier V we francuskim drzewie lotniczym. Jest uzbrojony w cztery 30-milimetrowe działa DEFA i może przenosić do 8000 kg broni, co czyni go skutecznym narzędziem przeciwko celom naziemnym i wrogim samolotom. Jego duża prędkość i imponująca ładowność sprawiają, że jest on popularnym wyborem wśród graczy, którzy lubią bombardowania strategiczne i atakowanie celów naziemnych.



Ogólnie rzecz biorąc, Vautour IIA IDF/AF jest znaczącym samolotem w historii lotnictwa wojskowego i nadal stanowi ważną część lotnictwa w War Thunder.