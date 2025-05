Valorant- jak dostać dostęp do gry

Dzień dobry, w tym artykule wprowadzę was do systemu gry Valorant, najnowszej produkcji studia Riot Games. Mam nadzieję, że zachęcę was do zagrania w tę grę bądź nieco wyjaśnię całą ideę dropów z dostępem do bety.

Dostęp do gry jest przydzielany losowo poprzez oglądanie streamów na platformie Twitch. Należy zalogować się na utworzone tam konto i połączyć swoje konto Riot z kontem Twitch w ustawieniach konta.Gdy już to zrobimy, musimy jeszcze włączyć wybrany stream z gry Valorant na którym dropy są włączone. Uwaga! Nie na każdym streamie możemy dostać dropa z dostępem do bety. Dostęp do bety Valorant możemy otrzymać tylko u twórców, którzy informują o tym w tytule streama. Przykładami takich twórców są Izak, Pokimane, czy LotharHSOsobiście swój dostęp otrzymałem na streamie Izaka. Musimy oglądać streamy przez łącznie co najmniej 2 godziny aby mieć szansę na otrzymanie dostępu. Mam na myśli to, że w trakcie pierwszych dwóch godzin oglądania nasze szanse są niemal równe zeru. Po tym momencie nasze szanse wzrastają do około 20%.Działanie tego mechanizmu wytłumaczył Ewroon na jednym ze swoich streamów. Działa on tak, że spośród wszystkich widzów wszystkich transmisji z włączonymi dropami losowana jest jedna osoba, która ten drop otrzyma. Takie losowanie odbywa się nawet kilkaset razy na minutę. Jeśli jednak dane konto jest używane do oglądania kilku streamów jednocześnie, takie konto wciąż jest traktowane jako osoba oglądająca jednego streama.Gdy otrzymamy dostęp do bety, przyjdzie nam powiadomienie sygnalizowane czerwonym kółkiem na ikonie dzwonka przy naszym profilu. Nie dajcie się nabrać na oferty sprzedaży konta z dostępem do Valorant, gdyż jest to po prostu scam. Taki sprzedawca może odzyskać konto nawet ze zmienionym mailem i hasłem za pomocą odzyskiwania konta, a Riot i tak wypowiedział wojnę sprzedawcom kont, poprzez blokowanie kupionych kont.Po otrzymaniu dostępu do gry, wchodzimy na stronę beta.playvalorant.com i logujemy się na swoje konto Riot. Tam znajdziemy informację, czy mamy już dostęp do gry. Gdy go otrzymaliśmy, możemy kliknąć "download" na stronie internetowej i pobrać launcher gry. Twórcy wielokrotnie obiecywali, że gra uruchomii się nawet na najsłabszych komputerach i będzie działać w 30FPS. Jednak na niektórych komputerach może napotkać pewne problemy. Sama gra zajmuje okołomiejsca na dysku. Po pobraniu i przejściu samouczka możemy oczywiście zacząć rozgrywkę.Mam nadzieję, że artykuł wam się spodobał i, że rozjaśniłem działanie systemu dropów i wytłumaczyłem jak zdobyć dostęp do bety Valorant. Jeśli tak, to zapraszam do przeczytania moich innych artykułów.