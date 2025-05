Valorant - Vandal czy Phantom?

Trwa nieustająca debata na temat, która z tych dwóch broni jest lepsza. Dzisiaj je sobie porównamy i wyciągniemy plusy i minusy.

1. Omówienie broni

Vandal i Phantom kosztują tyle samo - 2900 kredytów.

2. Vandal

Wiele graczy nie widzi różnicy pomiędzy nimi i wybiera ten, który po prostu jest dla nich bardziej komfortowy. Duża część graczy po wybraniu swojego faworyta, zostaje z nim na dłuższy czas i gra tylko nim.

- Vandal z każdej odległości zabije przeciwnika poprzez strzał w głowę. Nie ważne czy to będzie 5, 10 czy nawet 30 metrów - zawsze zada 160 dmg (chyba, że strzelisz przez ściane).

- Nie posiada aim puncha (To jest moment, kiedy dostajesz od przeciwnika strzał w głowę, ale nie umierasz. Wtedy twoja głowa idzie do góry, przez co trudniejsze jest strzelenie).

- Wolniej strzela od Phantoma - Vandal zadaje 9,75 pociska na sekundę.

- Ma mniejszy magazynek o 5 amunicji (25).

- Posiada większy odrzut, w odróżnieniu do swojego konkurenta, którym łatwiej jest to opanować.

- Ma smugi pociskowe (bullet tracers), dzięki czemu drużyna przeciwna może zobaczyć skąd strzelasz np. przez smoke'a

- Jest gorsza celność pierwszego strzału (chociaż nie ma większej różnicy między tym)



3. Phantom

- Phantom zadaje obrażenia w zależności od dystansu w jakim stoicie







- Posiada on aim punch

- Ma szybszą prędkość strzelania (11 pocisków na sekundę)

- Ma większy magazynek o 5 kul (30)

- O wiele łatwiej da się opanować odrzut, który nie jest tak chaotyczny jak odrzut Vandala

- Nie posiada smug pociskowych, przez co bezpieczne możesz strzelać przez np. smoke'a

- Posiada lepszą celność pierwszego strzału



fun fact: dźwięk wystrzału Phantoma z odległości dalszej niż 40 m jest niesłyszalny dla przeciwnika





Jeżeli nie możecie się zdecydować, lub lubicie obydwie bronie, to jest na to łatwy sposób - zapamiętaj sobie, że Vandal jest lepszy na daleko, a Phantom na blisko, przez co na mapach o dużej wielkości (np. Haven, Ascent) lepiej jest wybrać Vandala.





4. Wnioski

Owe bronie są używane zarówno jak na scenie pro-playerów jak i na zwykłych rankedach. Obie bronie są mocne i wyróżniają się swoimi cechami, pomimo, że w tym zestawieniu Phantom wychodzi lepiej, to zarówno Vandalem jak i Phantomem wbijesz rangę. Vandal jest lepszy na dalszą odległość i zabijasz nim na jeden strzał, nie ważne z jakiej odległości. Vandal również jest lepszy w pojedynkach 1v1, Phantom wyróżnia się lepszą celnością, lepszym opanowaniem odrzutu i brakiem smug pociskowych. Pamiętaj jednak, że jest to teoria, która nie musi się do końca spełniać.