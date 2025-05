Valorant - role agentów

W Valorant'cie istnieją obecnie cztery klasy: Szturmowcy, Inicjatorzy, Strażnicy i Kontrolerzy. Każdy agent ma przydzieloną daną rolę i do każdej roli trzeba inaczej podchodzić - jeżeli grasz np. szturmowcem, a nie wchodzisz jako pierwszy na site'a to powinieneś grać innymi agentami. Każda rola w drużynie jest potrzebna, aby teoretyczne wygrać mecz.

1. Szturmowcy

- Jeżeli chcesz grać nimi, to musisz posiadać dobrego aim'a i dużą pewność siebie. Twoim zadaniem jest wchodzić jako pierwszy na site, dokonać pierwszych zabójstw.



Kiedy nie masz aim'a to nic nie zrobisz na site'cie, a kiedy nie masz pewności siebie to nie wejdziesz pierwszy, a to jest twój priorytet. Twoje umiejętności pomagają tylko tobie. Jeżeli zdecydujesz się na granie tą rolą to jest to bardzo prawdopodobne, że będziesz miał dużo śmierci.









2. Inicjatorzy

Ci agenci pomagają wkroczyć szturmowcom na site'a. Przez swoje umiejętności, chociażby strzała Sovy, która bada teren, aby sprawdzić czy ktoś stoi na obronie czy site jest czysty, czy taki stun Breach'a daje dużą przewagę.



Jako inicjator nie potrzebujesz dobrego aim'a albo pewności siebie - twoim zadaniem jest pomóc drużynie. Załóżmy, że nie możesz wejść na site'a bo Brimstone z przeciwnej drużyny użył swoich smoke'ów, aby zablokować wam drogę; wtedy inicjatorzy z flashami (np. Skye czy Breach) flashują site'a i osoby, które czekały na was mogą pobiec w tył zostawiając wam więcej miejsca. Po prostu wspieraj swoich duelistów.







3. Strażnicy

Kiedy grasz tymi postaciami to skupiasz się bardziej na taktyce niż na strzelaniu. Polecam tych agentów dla taktyków.

Podobna rola do inicjatorów, lecz poza wspieraniem swojej drużyny- np. stawanie ścian Sage inaczej niż zwykle może nabrać przeciwników i zapewnić tobie łatwe eliminacje. Zazwyczaj 2 osoby na site'cie to norma, ale kiedy wiecie, że przeciwna drużyna woli chodzić np. na B to na A sam strażnik starczy. Ta kategoria jest trudniejsza niż inicjatorzy, ponieważ musisz być w dobrym miejscu i w dobrym czasie. Taki Cypher w odpowiednim momencie musi włączyć swoją klatkę, aby kogoś zabić.4. Kontrolerzy

Ich głównym zadaniem to smoke'owanie site'a tak abyście mieli ułatwione wchodzenie na niego. Jeżeli grasz kontrolerem nie powinieneś wchodzić na site jako pierwszy, bo twojej drużynie potrzebne są twoje umiejętności. Tak naprawdę grając tą kategorią martwisz się o siebie i o twoje line'upy (nie chodzi mi o bycie egoistycznym). Jako kontroler możesz patrzeć tyły, gdyby ktoś zamierzał zaczaić się na waszą drużynę od tyłu. Ta rola będzie dla Ciebie idealna jeśli nie lubisz ginąć lub grasz defensywnie.

