Valorant - Opis Agentki Viper

Viper jest agentką pewną siebie. Jest bardzo kluczowa dla drużyny ze względu na swoje umiejętności.

1. Lore

2. Umiejętności

Fun fact: W ulcie Viper jak i Reyny clone Yoru nie podświetla się, więc łatwo można stwierdzić, który to ten prawdziwy.

3. Podsumowanie

Viper pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Jest 2 agentką Protokołu VALORANT. Viper przed dołączeniem do Protokułu była naukowcem. Cechuje się odwagą i pewnością siebie, przez którą żadna rzecz nie jest dla niej przeszkodą.Viper posiada następujące umiejętności:- Jadowite Ukąszenie (200 kredytów)- Toksyczna Chmura (200 kredytów)- Toksyczna Zasłona (darmowe)- Gniazdo Żmij (8 kul ulta), czyli snake bite raczej wykorzystuje się do lineupów, które bardzo polecam, jeśli zamierzasz lub grasz już Viper. Nie używaj ich co rundę, bo psują one rozgrywkę. Są również wykorzystywane kiedy np. chcesz odciąć drogę przeciwnikowi na krótki czas, lub grasz pod czas, bo zostałeś sam z zaplantowanym spike'iem., to smoke, który możesz rzucić na daleką odległość i możesz go potem podnieść. Jest używany też głównie do lineup'ów, bo samo Jadowite Ukąszenie nie zabije przeciwników. Kiedy przeciwnik znajduje się w owej chmurze, traci on zdrowie jednak po dezaktywacji Chmury lub wyjściu z niej; zdrowie ponownie wraca do tej przeciwnika., to po prostu ściana, która zakrywa dany obszar. Kiedy przeciwnik przejdzie przez nią, przez krótki czas ściana zabiera mu zdrowie. Kiedy rzucasz ową ścianę, możesz zobaczyć na minimapie jak ona zostanie rzucona. Nie możesz podnieść ściany po rzuceniu,, czyli ult tworzy dużą chmurę toksyczną, która zajmuje dużą część powierzchni. Kiedy do niej wchodzisz - widzisz przeciwników tylko na blisko, tak samo jak oni ciebie. Za to jednak, przeciwnicy są bardziej podświetleni w ulcie, przez co łatwiej jest ich dostrzec. Kiedy wrogi przeciwnik wchodzi do twojego ulta, powoli jest mu zabieranie zdrowie, które jednak odzyska, jeśli wyjdzie z owego gniazda. Pamiętaj jednak, że jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz stać w ulcie, to on zniknie. Kiedy z niego wyjdziesz, ukaże ci się pasek na górze ekranu z informacją kiedy twój ult zniknie jeśli do niego nie wejdziesz. Możesz też własnoręcznie wyłączyć ulta. Gniazdo Żmij może być przydatne, gdy chcesz zablokować site'a dla przeciwników na obronie; wtedy raczej nie wejdą i pójdą na innego site'a. Jeśli masz mało pieniędzy, lub planujesz na dłużej zostać w ulcie, kup sobie Judge. Będzie on bardzo pomocny na bliskie starcia.Viper to agentka, która jest pewna siebie i nie da za wygraną. Grając nią jesteś potrzebny/a teamowi jak najbardziej. W swoim ulcie warto używać Judge'a.