Valorant - Opis agentki Neon

wój ult bije o wiele mniej obrażeń niż np. Vandal. Potrzebujesz aż 3 strzałów w głowę, żeby zabić przeciwnika z full armorem.

Neon wywodzi się z Filipin. Jest weteranką Królestwa; została zarekrutowana przez Protokół VALORANT jako część projektu Omega. Neon jest 19 agentem i obecnie najmłodszym. Wiemy, że Sage próbuje uczyć Neon tak, aby naśladowała ją. Natomiast Reyna, która nie wykazuje pozytywnych emocji jeśli chodzi o sposób Sage - chce ''odblokować pełny potencjał'' Neon. Została dodana do gry 11 stycznia 2022 roku.Młoda Filipinka posiada następujące funkcje:- Pas Wysokiego Napięcia (300 kredytów)- Błyskawica Przekaźnikowa (200 kredytów)- Wysoki Bieg (darmowe)- Nadbieg (7 kulek ulta), czyli po prostu dwie ściany, które. Czasami zdarza się tak (kiedy masz nisko położony celownik) że ta ściana jest bardzo krótka i nie umożliwia przebiegnięcia. Ważnym aspektem jest też uwaga kiedy rzucasz ścianę. Może się tak zdarzyć, że stawiasz swoje ściany nie wiedząc, gdzie są przeciwnicy i nagle kiedy ty biegniesz przez ścianę bez broni, dostajesz szybką kule w głowę i twój teammate nie może zabić tego przeciwnika.to po prostu stun,. Przeciwnik wtedy jest bardzo spowolniony i może puścić tylko kilka kulek, przy czym jest ogromna trudność kogoś zabić, gdyż mówisz trafić w głowę. Stun Neonki może być rzucony jak wysoko chcecie, nadal trafi przeciwnika nie ważne na jakiej wysokości będzie on, czy wasza błyskawica., czyli najbardziej wyróżniająca Neon rzecz wymaga dużo praktyki i ćwiczenia. Warto nauczyć się b-hopa na Neonce - do tyłu jak i do przodu; tak samo jak wślizgu do tyłu. O wiele łatwiejszy jest on z użyciem skoku, lecz jest możliwy bez niego. Można też wślizgać się do boków, ale to nie raczej nie zdarzy się w grze. Ważne jest, żeby przed wślizgiem mieć broń w ręku, ponieważ kiedy np. to zrobisz mając kosę w ręku, to wyjęcie broni kosztuję cię czekaniem na animacje wyjęcia broni, co znacznie wpływa na twój pojedynek.- czyli ult Neonki. Pozwala on na strzelanie z dużą celnością podczas biegu. Najlepiej odpalić swojego ulta, na daleko, lub na blisko kiedy ktoś ma Operatora. Kiedy masz bliski kontakt z przeciwnikiem - stajesz się łatwym celem. TKiedy będziesz odpalać ulta, możesz najpierw zrobić wśzlizg bez ulta, a potem z nim, ponieważ on się odnowi. Jeśli wiesz, że ktoś stoi czekając na ciebie, abyś to ty pierwszy wychylił, zrób wślizg i będziesz o wiele trudniejszym celem do trafienia.