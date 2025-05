Valorant - Opis Agentki Killjoy

Killjoy to niezwykła Niemka, która specjalizuje się w technologii. Posiada ogromną wiedze na temat maszyn, które sama opracowała.

1. Lore

2. Umiejętności

Funkcje Killjoy to

3. Podsumowanie

Killjoy wywodzi się z Niemiec. Jest 4 agentką Protokołu VALORANT. W drużynie jest ceniona głównie przez jej skuteczność i wiedze. Ona opracowała m.in metodę rozbrajania spike'a. Killjoy bardzo cieszy się, gdy może użyć swojej technologii do jej największego potencjału. Jednak; gdy Niemka ma prośbę do jej wspólnika, a ten jej nie wykona to ta popada we frustracje.(200 kredytów)(200 kredytów)(darmowe)(8 kul ulta), są to granaty, które mogą być położone w danym miejscu i po włączeniu ich, zadają obrażenia przeciwnikom, którzy stoją w zasięgu tych granatów. Możesz ich używać do obrony spike'a stawiajać nanoswarmy na nim, lub zatrzymaniu przeciwników przed wchodzeniem na site'a. Jako iż zniszczenie ich jest bardzo proste, są lineupy stworzone specjalnie po to, aby rzucać je w dany punkt i od razu aktywować. Są takie, gdzie kiedy ultujesz i pewna część site'a nie zostanie oczyszczona przez twojego ulta, to wtedy właśnie te lineupy się przydają.to robot, który po położeniu kiedy tylko wykryje przeciwnika daje znak i spowalnia go na 4 sekundy. Bot alarmowy może być postawiony np. na plecach, aby nikt nie wszedł od tyłu lub na spike'u kiedy grasz pod czas i nie wiesz kiedy przeciwnik będzie znajdował się w pobliżu spike'a. Może być również postawiony do oczyszczenia małych pomieszczeń.to kolejna maszyna stworzona przez Killjoy, która może być postawiona nie tylko na ziemi, ale nawet na skrzyniach, lub boxach. Zadaje on obrażenia w zależności od odległości, z której strzela. Działko najlepiej sprawdza się na obronie, szczególnie na rundzie pistoletowej. Może być skuteczniejszy w pilnowaniu pleców niż bot alarmowy. Bot alarmowy nie będzie wykrywał przeciwników jeśli zostanie zasmoke'owany lub jeśli będzie umieszczony w innym kierunku, niż w którym gracz przeciwnej drużyny będzie szedł., ultimate Killjoy pozwalający na oczyszczenie dużej powierzchni. Przydaję się on, gdy chcemy wejść na site'a, albo wręcz przeciwnie - odbić go. W zależności od tego jak go postawimy może on pokryć mniejszą lub większą powierzchnie. Jednak może być łatwo zniszczony, gdyż na mapach są miejsca, w których gracze zazwyczaj stawiają owego ulta i niektóre osoby opracowały strzelanie w takim miejscu przez ścianę, aby zniszczyć ulta.Podsumowując - Killjoy to geniuszka technologii, która opracowała m.in rozbrajanie spike'a. Jest bardzo pogodnym agentem. Jej umiejętności są łatwe w użyciu, ale bardzo skuteczne i uzupełniają resztę drużyny.