Valorant - Opis Agenta Brimstone

Brimstone, czyli agent, który jako pierwszy został dodany do Valorant'a ma wiele możliwości, o których nikt nie mówi.

1. Lore

2. Umiejętności

Umiejętności Brimstone'a to:

3. Podsumowanie

Brimstone pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Jest pierwszym agentem Protokołu VALORANT. Brimstone najpierw pracował w wojsku, udowodnił jednak, że jest godny roli dowódcy. Kiedy dołączył do Protokołu, wkrótce stał się tam liderem. Brimstone pomimo bycia najstarszym z całego grona, angażuje swoich wspólników i wspiera ich. Brimstone chce jak najdłużej trzymać się na swoim stanowisku i nie planuję z niego zrezygnować.(200 kredytów)(250 kredytów)(pierwszy darmowy, jeden kosztuje 100 kredytów)(7 kul ulta)nadaje krótkie przyśpieszenia (szybsze poruszanie, strzelanie, przeładowywanie, wyciągniecie broni). Możesz go rzucić na ziemię, najlepiej rzucać go przed siebie, gdyż wtedy więcej twoich teammate'ów dostanie owe przyśpieszenia., jest to wyrzutnia z ogniem, która może zostać wykorzystana tylko raz na rundę. Ogień trwa 7 sekund. Można go stosować np. do chwilowego zatrzymania przeciwników rzucając go np. do smoke'a, wtedy jest szansa, że zadasz jakiekolwiek obrażenia przeciwnikom. Są też różne lineupy, chociażby na spike'a lub w miejsca, gdzie przeciwnicy mogą najczęściej się pojawiać., są to smoke'i Brimstone'a, których posiada aż 3. Brimstone wyróżnia się m.in 2 rzeczami - tylko on ze wszystkich kontrolerów posiada 3 smoke'i i posiada on tablet, na którym jeśli klikniesz w dane miejsce, tam poleci smoke. Jest to bardzo szybki sposób na smoke'owanie. Jeden smoke trwa w zaokrągleniu 20 sekund. Jeśli nie masz pieniędzy lub wiesz, że enemy team bardzo skutecznie i szybko wchodzi na site'a to kup sobie shotguna - Judge albo Bucky. Wtedy będzie ich bardzo łatwo pokonać., Ultimate, który Brimstone może używać do przeróżnych rzeczy - Obrona spike'a, taktyczne zagrania. odzyskiwanie site'u. W ostatnim Valorant Champions Tour (VCT) w meczu Fnatic z 100T zastosowano bungee Fade i ult Brimstone'a. Dlatego, jeśli np. twoje duo gra postacią, z którą możesz zrobić takie zagrania, to może to wyjść wam bardzo na plus. Takie zagrania można robić nie tylko z Brimstonem, lecz i każdym agentem.Brimstone pomimo swojego wieku nie okazuje skruchy. Pełni funkcje przywódcy - motywuje swoich wspólników jak tylko może. Jego umiejętności są w dużej mierze poświęcone współpracy z drużyną. Cechuje się chociażby swoim sposobem rzucania smoke'ów jak i ultem, z którym można zrobić dużo dobrych zagrań.