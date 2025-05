Valorant - Dlaczego Dueliści Pełnią Tak Dużą Rolę?

Cześć! Dzisiaj opiszę wam rolę Szturmowców/Duelistów - Dlaczego oni są tacy ważni, czemu pełnią tak dużą rolę i jak prawidłowo nimi grać.

1. Teoria



Dueliści jak pewnie wiecie, są najbardziej wybieranymi agentami i chociaż raz zdarzyło się wam ujrzenie instalock Jettki, która nie do końca opanowywała jej rolę. Jako Szturmowiec, masz bardzo duży wpływ na rozegranie gry, to ty wchodzisz pierwszy na site'a, aby twoja drużyna mogła bezpieczne podłożyć spike'a - twoje umiejętności są skierowane mocno pod ciebie. Jeżeli kiedykolwiek zdarzy Ci się zinstalockować duelistę, wiedz, że twoja drużyna ci tego nie daruje i jeżeli będziesz miał ''gorszy dzień'' (który każdemu się zdarza i nawet jeżeli się rozgrzewałeś przed meczem to są inne czynniki np. twój mental, ale o tym kiedy indziej). Nigdy nie lurkuj jako Szturmowiec. Nie chodź na plecy przeciwnika, bo po pierwsze twój team nie może wejść, a po drugie nikt nie lubi dostawać kulę z pleców.





2. Czemu oni są tacy ważni?



Jak już wspominałam - umiejętności Duelistów są skierowane wyłącznie pod nich. Inne role agentów (typu Kontroler) nie posiadają takich umiejętności, przez co dobrze strzeżony site przez drużynę przeciwną będzie dużym wyzwaniem, aby na niego wkroczyć. Nawet jeżeli nie zrobisz żadnych zabójstw, to lepiej jest zrobić to wejście i dać miejsce swojej drużynie na komfortowe granie na site'cie, niż czekać, aż cała drużyna zginię, a ty wykręcisz z 2 fragi z pleców i zaczniesz ich obwiniać. Wyobraź sobie, że twoja drużyna to w pewnym przypadku budowla, która nie utrzyma się bez fundamentów, które stanowią Szturmowcy.

3. Dueliści pierwszo-kontaktowi i drugo-kontaktowi.



Duelistów możemy podzielić na tych pierwszo-kontaktowych jak i na tych drugo-kontaktowych i lurkujących.



Czym wyróżnia się każda grupa? Dueliści pierwszo-kontaktowi zawsze wchodzą pierwsi i wyznaczamy ich za pomocą ich umiejętności. Do tych Szturmowców należą Jett i Raze. Jett posiada smoke'i i dasha, przez co bez większego trudu wejdzie na site'a, Raze natomiast posiada satchele, którymi również może wejść na site'a, a w dodatku jej ult robi strach broniących, przy tym zgarniając jakąś część miejsca. Dueliści dwu-kontaktowi to Reyna, Phoenix i Neon. Neon można by zaliczyć do pierwszo-kontaktowych, ale z uwagi na jej ścianę, przez którą zazwyczaj przebiega staję się wtedy łatwym celem. Reyna natomiast, aby cokolwiek zrobić potrzebuje zabójstwa lub asysty. Phoenix może robić wejście, ale najlepiej jest je robić z jego ultem, który jest bardzo dobry i nie kosztuję dużo. Dużym minusem jest jednak brak umiejętności pozwalających wejście na site'a. (flashe nie zawsze muszą każedego oślepić, a ult nie jest dostępny co runde). Ostatnim jest Yoru, który służy głównie do nieczystych zagrań używając swoich tepeków i flashy.