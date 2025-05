UH-1C - War Thunder

UH-1C to śmigłowiec z amerykańskiego drzewka technologicznego w grze War Thunder, który został wprowadzony w aktualizacji 1.79. Jest to silnie uzbrojona i zmodyfikowana wersja kultowego helikoptera UH-1 Huey, zaprojektowana do zapewnienia bliskiego wsparcia lotniczego dla wojsk naziemnych. Jego imponująca siła ognia i zwrotność sprawiają, że jest siłą, z którą należy się liczyć na polu bitwy.

Historia

UH-1C, znany również jako "Huey Hog", został opracowany przez Bell Helicopter w połowie lat 60. podczas wojny wietnamskiej. Został zaprojektowany jako śmigłowiec szturmowy do zapewnienia bliskiego wsparcia lotniczego dla wojsk naziemnych i szybko okazał się potężną bronią na polu walki. UH-1C był silnie uzbrojony w rakiety, pistolety i granatniki, a także mógł przewozić dwuosobową załogę i do ośmiu pasażerów. Był szeroko wykorzystywany w Wietnamie do transportu oddziałów, ewakuacji medycznej i wsparcia bojowego, zyskując reputację jednego z najbardziej wszechstronnych i niezawodnych śmigłowców tej wojny. Pomimo zastąpienia go przez bardziej zaawansowane śmigłowce w późniejszych latach, UH-1C pozostał w służbie armii amerykańskiej do końca lat 70.





Specyfikacja Techniczna

UH-1C to jednosilnikowy, napędzany turbiną śmigłowiec z czteropłatowym układem wirników. Jego długość wynosi 57 stóp, wysokość 14 stóp, a średnica wirnika 48 stóp. Może osiągnąć prędkość maksymalną 130 węzłów (150 mph) i ma zasięg do 315 mil. UH-1C jest silnie uzbrojony w rakiety, działa i granatniki. Może przenosić do 70 rakiet 2,75-calowych lub 14 rakiet 2,75-calowych i cztery karabiny maszynowe 7,62 mm. Jego podstawowym uzbrojeniem jest siedmiorurowa wyrzutnia rakietowa M-5, która może wystrzeliwać różne rakiety, w tym wysokowybuchowe i dymne. Śmigłowiec jest również wyposażony w dwa karabiny maszynowe M-60 zamontowane po bokach kadłuba. UH-1C ma dwuosobową załogę i może przewozić do ośmiu pasażerów lub sześć noszy do ewakuacji medycznej. Jego maksymalna masa startowa wynosi 9,500 funtów i jest w stanie latać na wysokości do 14,000 stóp.





W Grze

W War Thunder, UH-1C jest helikopterem rangi V w amerykańskim drzewku technologicznym. Jego współczynnik bojowy wynosi 8,7, co czyni go potężnym atutem na polu bitwy. UH-1C w grze jest uzbrojony w szeroką gamę broni, w tym rakiety, karabiny maszynowe i granatniki. Jego głównym uzbrojeniem jest siedmiorurowa wyrzutnia rakiet M-5, która może wystrzeliwać różne typy rakiet, takie jak wysokowybuchowe, zapalające czy dymne. Dodatkowo jest wyposażony w dwa karabiny maszynowe M60, które są zamontowane po bokach kadłuba, oraz granatnik.



UH-1C w grze może przewozić do ośmiu pasażerów lub sześć noszy do ewakuacji medycznej, a jego imponująca zwrotność i siła ognia czynią go doskonałym wyborem dla misji ataku naziemnego i bliskiego wsparcia lotniczego. Jeśli chodzi o osiągi, śmigłowiec osiąga prędkość maksymalną 192 km/h (119 mph) i ma pułap 4 600 metrów (15 100 stóp). Wysoka ocena bojowa odzwierciedla jego wszechstronność, wytrzymałość i siłę ognia, co czyni go siłą, z którą należy się liczyć w przestworzach War Thunder.





Podsumowanie

