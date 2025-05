Top 7 kart w Clash Royale!

Na ostatnim miejscu zestawienia znalazł się ten lodowy potwór. Pomimo niewielkiej ilości Hp i ataku oraz braku możliwości atakowania innych jednostek karta jest używana dość często szczególnie na turniejach i chellengach. Wiele profesjonalnych graczy używa jej na profesjonalniej scenie e-sportowej. Jednym z największych plusów ice golema jest jego niski koszt eliksiru albowiem kosztuje tylko dwie krople. Dzięki temu można łatwo przetasować karty i używa się go głównie w deckach typu cycle. Po zniszczeniu jednostki zadaje ona niewielkie obrażenia. Potrafi ona również przeciągać jednostki przeciwnika na drugą stronę mapy. Bez wątpienia zasługuje ona na miejsce na tej liście.Jest to jednostka która kosztuje jedynie cztery krople eliksiru. Jest to mało w porównaniu na przykład do tria muszkieterek, które kosztują aż 9 kropel. Mimo tego niektóre spele całkowicie likwidują kartę z gry (fireball, poison). Zadaje ona obrażenia jednostką latającym jak i naziemnym. Karta świetnie sprawuje się w obronie i pozwala wyjść z kontra atakiem. Używa jej się w większej ilości decków głównie z ciężkimi tankami. Świetnie radzi sobie z takimi kartami jak: balon, lava hound i baby dragon. Dodatkowo genialnie kontruje wszelkiego rodzaju budynki ze względu na daleki zasięg kul. W rankingu najczęściej używanych kart na znanej stronie ClashDecks zajęła zasłużone 7 miejsce.Jedną z największych zalet tej karty jest zdecydowanie jego szarża. Zadaje ona kolosalne obrażenia jednostką naziemnym. Posiada ona dużą ilość Hp oraz niezły dmg. Bardzo dobrze sprawdza się w taliach kart typu bait. Polegają one na wymuszeniu karty przeciwnika na niepotrzebną i słabszą jednostkę, a potem zaatakowaniu zmasowanym i silnym kombem. Princ jak i karta poprzednia świetnie sprawdza się przy wyprowadzaniu kontra ataków po udanej obronie. W ostatniej aktualizacji dostał on buffa ( karta została ulepszona ) przez co stała się jeszcze częściej używana na arenie i różnego rodzaju chellengach. Ciekawostką jest to, że jest to jeden z pięciu pierwszych kart w grze!Według wielu uważana za najlepszą kartą obronną! Kosztuje ona jedynie trzy krople, a posiada przyzwoitą ilość Hp oraz bardzo duże obrażenia. Niestety tak samo jak Flying Machine ginie on od fireballa. Mimo to gdy przeciwnik zużyje spela na inną jednostkę to Mega Minion odgrywa dużą rolę w obronie. Jest to karta rzadka, dlatego nie najłatwiej ulepszyć go na maksymalny lvl ale jeśli tego dokonamy to zyskamy jedną z najlepszych kart defensywnych. Przez wielu nazywany jest '' mega pynionem''.Jest to jedyny spell w dzisiejszym rankingu. Znajduje się on tak wysoko, ponieważ niedawno dostał buffa i zadaje całkiem sporo Hp na wieżę przeciwnika. Zatrzymuje on na pięć sekund wszystkie jednostki rywala. Jest to bardzo przydatne zarówno w ofensywie jak i w defensywie. Kiedy idzie duże kombo, a my nie mamy eliksiru aby się wybronić dużą rolę może tu odegrać freez. W ataku wcale nie spisuje się gorzej i świetnie współgra z takimi kartami jak hog rider czy graveyard. W obecnej mecie jest używany średnio w ośmiu na dziesięciu deckach. Ciekawostką może być fakt, iż jeszcze dwa miesiące temu była wybrana trzecią najgorszą kartą w całej grze!Przez wielu uważana kartą idealną. Duża ilość Hp w połączeniu z jednym z największych obrażeń w grze? Jedynym minusem karty jest jego cena, gdyż kosztuje ona 7 eliksiru. Kontruje ona wszystkie jednostki naziemne oraz niektóre latające. Świetna karta do używania głównie w chellengach i turniejach. Ciekawostką jest to, że nie zostało określone czy jest mężczyzną czy kobietą. A ty jak sądzisz - koniecznie napisz w komentarzu!Bez żadnych wątpliwości to właśnie to karta zasługuje na pierwsze miejsce w tym zestawieniu. Jest to karta epicka, która kosztuje jedynie dwa eliksiru. Świetnie kontruje jednostki naziemne o małej ilości Hp jak na przykład skieleton army, goblin gang, gobliny czy bardzo denerwującą beczkę goblinów. Po zlogowaniu z beczki wyskakuje jeden barbarzyńca co znacząco pomaga w obronie ataku przeciwnika. W tym miejscu warto wspomnieć, że nieskontrowana potrafi zadać nieco ponad 250 Hp na wierzy. Przydaje się również do szybkiego przetasowania kart. Jest to obecnie najczęściej używana karta we wszystkich trybach gry. Jest to niesamowity wynik biorąc pod uwagę to, że na początku była w ogóle niegrywalna i została prawie usunięta z gry.