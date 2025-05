Jak długo można chodzić na nogach? Kiedyś trzeba wybrać najlepsze sposoby transportu. W tym artykule przedstawię wam top 5 środków transportu w fortnite. Zachowajcie w pamięci, że to wszystko to tylko moja opinia, a jeśli znacie środek transportu, który powinien się tu pojawić, napiszcie w komentarzu. Z tego zestawienia wykluczam chodzenie, pływanie itp. albo cokolwiek co zostało usunięte. Artykuł ma charakter ciekawostkowo-poradnikowy.

Jakkolwiek byś nie znalazł się na lotni to i tak jest to dobry środek transportu. Często opada się bardzo długo, przez co można znaleźć się bardzo daleko w niezbyt długim czasie. Minusem jest jednak to, że łatwo cię zauważyć oraz zestrzelić.Nieważne czy użyłeś tych na mapie, czy przedmiotów. Zawsze z wyrwą dolecisz daleko, tak daleko jakbyś chciał. Używając wyrwy, możesz np. szybko uciec przed burzą lub nawet ze śmiercionośnego pola bitwy, albo jeśli chcesz to nawet przelecieć przez pół mapy, aby się gdzieś dostać. I pamiętajcie, że można wjechać pojazdami w wyrwę. Co w niektórych przypadkach nie będzie zbyt pomocne, ale w innych bardzo się przyda.Te porozstawiane po mapie działa strzelają nie tylko pociskami, ale i graczami. Jeśli wystarczająco dobrze wycelujesz, to możesz znaleźć się bardzo daleko, a najlepsze jest to, że jeśli potrzebne ci przelecenie małego dystansu to możesz dopiero na końcówce włączyć lotnię, a jeśli chcesz się dostać dosyć daleko, to rozkładasz lotnie w najwyższym punkcie lotu. Trzeba też pamiętać, że kiedy lecisz wystrzelony z działa to bardzo trudno cię trafić przez prędkość, jaką osiągasz.Zestawiłem auta oraz motorówki w jednym punkcie dlatego, że auta najlepiej radzą sobie na lądzie, a motorówki na wodzie. Wystarczy jedno zatankowane oraz niezbyt zniszczone auto/motorówka, aby przemieszczać się bardzo długo, oraz szybko. Oba mogą kogoś przejechać, a ucieczka takimi jest strasznie łatwa. Nie zapominajmy też, że motorówki mogą strzelać pociskami oraz przyśpieszać, kiedy auta mogą driftować (i niektóre też mogą przyśpieszać). Motorówkami najlepiej jest płynąć z prądem, a autami po drogach albo słabych ścieżkach (szybciej się jedzie). Do tego punktu liczę też wszelkie pojazdy lądowe albo wodne (np. autobus, czołg itp.).Po co komu zwracać uwagę na trudny teren do pokonania (np. samochodem) jak można po prostu polecieć w górę oraz nie zwracać uwagi na wszelkie trudności, jakie dał nam krajobraz. Helikopterów nie ma dużo na mapie i nie są zbyt wytrzymałe, ale jeśli jakiś znajdziesz i umiesz się nim dobrze posługiwać to na pewno byle góra albo las nie staną na twojej drodze. I nie zapomnijcie, że wlecenie choppą w wyrwę sprawi, że bardzo szybko znajdziecie się bardzo, ale to bardzo wysoko. Podczas ostrzału polecam kołysać się na boki jak najbardziej i lecieć w górę.Dziękuję wam za uwagę oraz zapraszam na przyszłe artykuły mojego autorstwa.Artykuł zrobiony przez: OGUR_IGOR