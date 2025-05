Top 5 Największych aktualizacji w Minecraft

Historia Minecraft trwa nieprzerwanie od 2009 roku i od tamtego momentu zajmuje wysokie miejsca w różnych rankingach gier, jak i w sercach wielu graczy, którzy często z tą grą mają ogromne wspomnienia. Minecraft regularnie dostaje różne aktualizacje, niektóre są większe, a niektóre mniejsze, niektóre bardziej lubiane, a niektóre mniej. W tym artykule skupię się na pięciu największych i najbardziej lubianych aktualizacji Minecraft. Nie będę się skupiał na tym, ile ważą na dysku, ale na tym ile w grze zmieniły i jak lubiane są zmiany, które wprowadziły. Zestawienie aktualizacji oparte jest na opiniach graczy Minecraft z różnych serwisów.

„Aktualizacja Wodna” zmieniła w Minecraft naprawdę dużo. Pomimo dosyć prostego konceptu aktualizacja ta była w stanie zmienić dotychczas pozbawione duszy zbiorniki wody w Minecraft, które były aż tak martwe, że nawet ryb w nich nie było w pełne duszy oceany, rzeki i jeziora pełne najrozmaitszych zwierząt i czasem nawet raf koralowych. Zadowolenie graczy Minecraft, kiedy dowiedzieli się, że dotychczasowe „pluskanie się w wodzie” zmieni się na poważne pływanie było ogromne, a było jeszcze większe jak dowiedzieli się, że nie zostanie zmieniony tylko system pływania, ale i miejsca, w których pływać można, czyli całe oceany. Aktualizacja 1.13 zaprezentowała nam delfiny, różne gatunki ryb i ich bardzo dużo odmian wizualnych, rafy koralowe, podwodne, zatopione miasta, a nawet zaproponowane przez pewnego gracza żółwie.Zestawiłem te dwie wersje Minecraft ze sobą nie dlatego, że lubię utrudniać sobie życie, ale dlatego, że obie te wersje to jedna aktualizacja, która została przez Mojang podzielona na dwie części. Jak bardzo niektórzy gracze byliby niezadowoleni z tej aktualizacji, to nie da się powiedzieć, że była ona mała. Znany i lubiany przez (nie)każdego „Caves and Cliffs” nie dość, że zmienił cały system generowania się świata to w dodatku dodał nowe podziemne biomy, kochane przez każdego aksolotle i kozy, miedź, nowe tekstury znanych nam dobrze rud, kryształy, piorunochrony i z tym związany nowy sposób na zniszczenie domku swojego największego wroga bez bycia osądzonym o cokolwiek, jeśli na serwerze jest jeszcze chociaż jedna osoba, która go nie lubi. Po tym chwilowym odbiegu od tematu i przejścia do moich osobistych spraw i relacji przechodzimy do następnej aktualizacji na moim rankingu.Mogę się założyć, że nikt w Mojangu podczas tworzenia tej aktualizacji nie wyobrażał sobie tego co potem gracze stworzą z użyciem redstone'a. Inne gry sandboxowe miewały już lepsze i bardziej skomplikowane systemy elektryczności w grach, ale to gracze Minecraft są aż takimi nerdami, że potrafią z małego i słabego systemu elektryczności stworzyć całe komputery ze wbudowanym kalkulatorem. Nie wiem, czy to dobrze zrozumieliście, ale nie żartuję, kiedy mówię, że ktoś zrobił w Minecraft komputer i to bez użycia żadnych modów.Wiele osób zgodzi się ze mną, że ta aktualizacja była (hehe) piekielnie dobra, i to przez ten fakt pojawiła się ona na drugim miejscu w moim zestawieniu. Aktualizacja Netheru zmienia oczywiście nether, ale w taki sposób, że kultowa już kraina z Minecraft wydaje się jeszcze lepsza niż była wcześniej. W tej aktualizacji dodali nowe netherowe biomy, nowy typ ognia, piekielne dziki, nowe netherowe drzewa i może trochę kontrowersyjny, ale lepszy (i rzadszy) od diamentów minerał - Netherite. I jeśli myśleliście, że nie wspomniałbym o piglinach to jesteście w ogromnym błędzie. Otóż Pigliny to nowy inteligentny gatunek w Minecraft trochę przypominający to, jak miał kiedyś wyglądać wieśniak. Pigliny mają dawno zapomniany i wrzucony do szuflady z odrzuconymi pomysłami system handlowania, który miały kiedyś mieć wieśniaki, ale stwierdzili, że nie pasowałby on do wieśniaków, a więc dodali go po kilku latach, kiedy nikt się takiego ruchu nie spodziewał. Pigliny są skrajnie podobne do usuniętego już Minecraft'owego moba, który też przesiadywał w netherze - Pigmana. Pigmany były trochę ubogie i widać, że Mojang to zrozumiał, ale nie mogli wywalić tak kultowego moba, bo fani Minecraft by ich zjedli żywcem, i przez to właśnie nie dość, że zrobili pigmanowi renowację to w dodatku zmienili mu nazwę na "Zombified Piglin” i zrobili Pigliny, które są jego bliskimi braćmi, bo to dosłownie ten sam gatunek. Pigliny mają bardzo dziwny system akceptacji, bo zaakceptują cię tylko jak masz na sobie coś złotego, ale po zobaczeniu ich ogromnych bastionów to ja bym się mógł zgodzić nawet na zero ubrań. Minecraft też potem dodał Piglin brute'a, który ma wywalone w te zasady i po prostu cię zabije, ale na szczęście pojawia się tylko w bastionach. I pamiętajcie, aby przesłuchać pigstep, bo świetna nutka.Ta świetnie przetłumaczona na polski aktualizacja jest przez wielu graczy nazywana najlepszą, i co się im dziwić. Aktualizacja „Village and Pillage” zmieniła znane nam dotąd wioski w o wiele lepsze wersje. Od tej aktualizacji, wioski bogatsze są w różnorodność nowych budynków, profesji wieśniaków oraz stronę wizualną wieśniaków. Wioski wyglądają inaczej w zależności od biomu, na którym są, a wieśniaki nie dość, że wyglądają inaczej w zależności od biomu, na którym się urodzą/pojawią to w dodatku zależnie od profesji, którą posiadają. Sama aktualizacja wprowadza też różne nowe bloki oraz rozbudowuje największych wrogów wieśniaków - Pillager'ów. Przed aktualizacją 1.14 jedyni Pillager'y to byli ci w Woodland Mansion - strukturze w świecie Minecraft. Ale po aktualizacji 1.14 mamy ich rozrzuconych po całym świecie, niektórych spotkasz jak są na ekspedycjach, a innych w specjalnych wieżach Pillager'ów, a jeszcze innych w raidach na wioski villager'ów, które sprowadziłeś albo przypadkiem, albo po prostu lubisz jak umierają dzieci i płonie świat. Pillager'y są uzbrojone w nowo dodane kusze, a niektórzy ujeżdżają ogromne, zmutowane bestie, i nie zapominajmy też o przywódcach z ogromnym sztandarem na plecach. Poza wioskami można też spotkać nowy typ villager'a, czyli wędrowny handlarz, który wciśnie ci wszystko za największą cenę, dopóki nie zabijesz go dla smyczy i plujących lam. Aktualizacja 1.14 poza wioskami dodała też las bambusowy ze słodziutkimi pandami spotykany w dżunglach. Dodane zostały też jagódki w tajgach i dwa warianty lisów - rude (występujące w normalnych tajgach) i arktyczne (występujące w zimnych tajgach).Dziękuję wam za uwagę oraz zapraszam na przyszłe artykuły mojego autorstwa.Artykuł zrobiony przez: OGUR_IGOR