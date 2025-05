Top 5 kolaboracji w Fortnite

Dużo gier decyduje się na kolaboracje z dużymi, znanymi markami czy też popularnymi influencerami, ale fortnite ma ich już tyle, że można robić całe zestawienia najlepszych. W tym artykule przedstawię wam top 5 kolaboracji fortnite.

5. John Wick

Ten znany przez każdego gracza fortnite skin przedstawiający popularną postać prosto z kina to marzenie wielu graczy, którzy nie załapali się na moment, kiedy ten był w sklepie. John Wick to już kultowy skin w fortnite, za którym tęskni naprawdę dużo osób, bo ten nie pojawiał się w sklepie już od ponad 400 dni. Skin John'a Wick'a był wprowadzony w sezonie 9 razem ze specjalnym eventem przypominającym akcję podobną do tej z filmów. John Wick pojawił się w sklepie fortnite, aby promować film „John Wick 3”.Gwiezdne Wojny to marka, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Po tym, jak Disney przejął władzę nad Gwiezdnymi Wojnami, tylko kwestią czasu było pojawienie się kolaboracji z innymi sławnymi markami (w tym przypadku fortnite). Za każdym razem jak jest zapowiadany jakiś film lub serial z uniwersum Gwiezdnych Wojen to od razu pojawiają się spekulacje graczy fortnite o nowym skinie, a najlepsze jest to, że w większości przypadków te teorie się sprawdzają. Niedługo w sklepie fortnite pojawi się też świeżutki skin Obi-Wan'a Kenobi'ego, z serialu „Obi-Wan Kenobi”, który niedługo będzie miał premierę na Disney+.DC to marka z tak barwną listą postaci, że byłoby dziwne, jak fortnite nie chciałby nawiązać z nimi kolaboracji. Pojawienie się skina Batman'a, Catwoman oraz nowej lokacji „Gotham City” w sezonie 10 wręcz wstrząsnęło fanami i fortnite, i DC. Tylko największy przeciwnik DC nie chciałby skakać po budynkach w skinie Batmana albo Catwoman w nowiutkiej lokacji żywcem wyrwanej z komiksów. A jakby Batman i Catwoman to było dla ciebie za mało, to później pojawiły się też skiny m.in.: Joker, Harley Quinn, Aquaman, Flash, Superman, Deathstroke.Koncert Travis'a Scott'a w fortnite to zdecydowanie było jedno z największych wydarzeń w grze. Nagranie z tego wydarzenia na YouTube zdobyło ponad 180 milionów wyświetleń, a zainteresowanie tym w grze było mniejsze, ale i tak ogromne, jak na standardy koncertów w grach. Oczywiście koncert to nie była jedyna atrakcja, bo pojawiły się też przedmioty kosmetyczne ze skinem Travis'a Scott'a na czele. Co prawda fortnite nie wynalazł koncertów popularnych artystów w grach, ale na pewno przeniósł je na wyższy poziom.Kolaboracja fortnite i Marvel trwa nieprzerwanie od sezonu 4 i jest też pierwszą kolaboracją fortnite w ogóle. Kolaboracja ta obejmuje bardzo dużo przedmiotów kosmetycznych, kilka mocnych, używalnych itemów, kilka trybów, kilka lokacji, i o wiele, wiele więcej. Cała fabuła fortnite jest mocno oparta na tej współpracy, bo ta kolaboracja zdecydowanie wprowadziła najwięcej do gry. Nawet kilka w 100% oryginalnych skinów w fortnite doczekało się Marvel'owej przeróbki (przykład: Ravenpool).Ciekawostka: W filmie „Avengers: Koniec Gry” w jednej scenie Korg gra w fortnite.Dziękuję wam za uwagę oraz zapraszam na przyszłe artykuły mojego autorstwa.Artykuł zrobiony przez: OGUR_IGOR