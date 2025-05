Top 3 gry na Roblox

Roblox to jedna z najpopularniejszych platform gier społecznościowych, która przyciąga miliony graczy z całego świata. Dzięki niezwykle twórczemu środowisku i dostępnej bibliotece gier, Roblox oferuje nieograniczone możliwości zabawy i eksploracji różnorodnych światów wirtualnych. Wśród tysięcy gier dostępnych na tej platformie, można znaleźć prawdziwe perełki, które wyróżniają się oryginalnymi pomysłami, wciągającą rozgrywką i kreatywnością twórców. W niniejszym artykule przedstawię, moim zdaniem 3 najlepsze gry na Roblox.

Surviving Sakura!



Rainbow Friends



DOORS

"Surviving Sakura!" to gra wieloosobowa, w której jedna osoba wciela się w postać Sakury, a reszta graczy staje przed zadaniem przetrwania i ucieczki z placówki. Celem Sakury jest odnalezienie innych graczy i zlikwidowanie ich, zanim zdołają opuścić teren. Z kolei pozostali gracze otrzymują klucz do jednego z pokoi w placówce, którym posługują się, by odnaleźć kolejne klucze i ostatecznie wydostać się na zewnątrz.Podczas rozgrywki gracze mają do dyspozycji dwie różne mapy: szkołę oraz muzeum. Każda z map oferuje unikalne układy pokoi, tajemnicze korytarze i liczne zakamarki, które gracze muszą eksplorować, aby znaleźć klucze i przeżyć.Sakura, jako postać kontrolowana przez jednego z graczy, posiada specjalne zdolności, które mogą sprawić, że pozostali gracze będą musieli zachować czujność i strategiczne podejście. Zadaniem Sakury jest wykorzystywanie swojej siły i umiejętności tropienia graczy, aby ich zaskoczyć i wyeliminować z gry. Jednak pozostali gracze mają szansę przetrwać, korzystając z przedmiotów, które można znaleźć na mapie, takich jak apteczki do leczenia, które przywracają zdrowie, oraz przedmioty do oszołomienia Sakury, które dają im chwilową przewagę.Rozgrywka w "Surviving Sakura!" jest dynamiczna i intensywna. Gracze muszą podejmować szybkie decyzje, współpracować ze sobą i działać zgodnie z rozmieszczonymi kluczami, aby z sukcesem uciec przed Sakurą. Każde spotkanie z Sakurą jest unikalne i wymaga koncentracji oraz umiejętności strategicznego myślenia."Rainbow Friends" to dynamiczna i pełna napięcia gra dostępna na platformie Roblox, która przenosi graczy do niebezpiecznego świata placówki pełnej potworów. Wraz z innymi graczami, zostajesz uwięziony w tej mrocznej lokacji i musisz współpracować, aby przetrwać. Codziennie stawiane są przed wami nowe wyzwania, które musisz pokonać, zbierając specyficzne przedmioty i przynosząc je do głównej sali. Jednak uważaj - potwory czają się na każdym kroku!W grze "Rainbow Friends" gracze znajdują się w zamkniętej placówce, gdzie niebezpieczne potwory grasują na każdym kroku. Głównym celem jest przetrwanie i ukończenie wszystkich zadań, które zostają postawione przed graczami.Codziennie w grze pojawia się nowe zadanie, które wymaga zebrania określonych przedmiotów i dostarczenia ich do głównej sali. Przedmioty te mogą być rozmieszczone w różnych częściach placówki, co wymaga od graczy współpracy i skoordynowanego działania, aby jak najszybciej je znaleźć i przynieść. Każdego dnia pojawia się również nowy potwór, który zagraża bezpieczeństwu graczy.Na początku gry, pojawia się potwór o niebieskim kolorze, nazywany Blue. Blue jest bardzo szybki i próbuje gonić graczy. Jednak gracze mają możliwość schowania się w kartonowym pudełku, które zawsze mają przy sobie, co pozwala im uniknąć wykrycia przez niego.Następnego dnia, pojawia się potwór o zielonym kolorze, zwanym Green. Green jest ślepy, ale bardzo wolny. Jeśli gracz wejdzie w zasięg Greena, niezależnie od tego, czy jest schowany w kartonowym pudełku czy nie, zostanie zaatakowany i zginie.Kolejnym potworem jest Orange, który nie porusza się po mapie, lecz pojawia się okresowo, biegnąc bardzo szybko przez całą lokalizację i atakując napotkanych graczy, którzy nie są ukryci.Innym niebezpiecznym potworem jest ten, który ukrywa się w wentylacji. Może on złapać gracza i go zabić, gdy ten stanie na mokrej podłodze obok otworu wentylacyjnego.Po wykonaniu wszystkich zadań ostatniego dnia, gracze obchodzą przyjęcie, które zostaje nagle przerwane pojawieniem się Blue. Gracze muszą teraz szybko uciekać przed nim i zakończyć grę."DOORS" to emocjonująca i pełna napięcia gra dostępna na platformie Roblox, która przenosi graczy do opuszczonego hotelu pełnego zagadek i niebezpiecznych potworów. W tej grze, gracze muszą przemierzać kolejne pomieszczenia oznaczone numerowanymi drzwiami, które mogą być otwarte lub wymagać odnalezienia kluczy. Podczas eksploracji, gracze napotykają różne potwory, które stanowią zagrożenie. Czy jesteś gotowy, by wkroczyć do tajemniczego hotelu DOORS i zmierzyć się z tymi wyzwaniami?W grze "DOORS" gracze znajdują się w opuszczonym hotelu, w którym czeka na nich wiele nieznanych i niebezpiecznych drzwi. Głównym celem jest eksploracja hotelu, przechodzenie przez kolejne pokoje i rozwiązywanie zagadek, aby kontynuować podróż.Każde drzwi, na które gracze trafiają, mogą być otwarte lub zablokowane. Aby przejść przez zablokowane drzwi, gracze muszą znaleźć klucz, który może być ukryty w innych pomieszczeniach lub wymagać wykonania określonych działań. Szukanie kluczy i rozwiązywanie zagadek staje się kluczowym elementem rozgrywki.Na drodze graczy mogą pojawić się różne potwory, z którymi muszą się zmierzyć. Oto kilka z potworów, które można spotkać w grze "DOORS":Ten potwór pojawia się, gdy światła zaczynają migać. Gracz musi schować się w szafie i czekać, aż Rush odejdzie. Jeśli gracz pozostanie zbyt długo w szafie, pojawi się, który wypchnie go z szafy i zada obrażenia.Potwór ten może pojawić się w jednym z pokoi. Gracz musi poruszać się w przód i w tył, unikając Halta, który pojawia się na przemian z dwóch stron, dopóki nie wyjdzie z korytarza.Ten potwór może pojawić się w różnych pokojach i zadać obrażenia graczowi, który na niego patrzy. Gracz musi uważać, aby nie skierować wzroku na Eyes.Screech pojawia się tylko w ciemnych pokojach. Wydaje on dźwięk "psst", a gracz musi go znaleźć wokół siebie, zanim zaatakuje.Timothy pojawia się, skacząc na gracza, gdy ten otwiera szufladę. Gracz musi być czujny i szybko reagować, aby uniknąć obrażeń.Ten potwór pojawia się tylko w trybie multiplayer i przenosi graczy, którzy zostali w tyle, zmuszając ich do nadrobienia zaległości.Seek pojawia się między drzwiami o numerach 30 a 45 oraz 80 a 95. Gracz musi uciekać przed Seekiem aż do odpowiedniego pokoju, aby uniknąć niebezpieczeństwa.W pokojach 50 i 100 gracz zmierza się z, którą musi unikać i otworzyć sobie przejście do kolejnego pokoju, rozwiązując różnorodne zagadki.