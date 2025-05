TOP 3 GR W ROBLOX

Hej dzisiaj zaprezentuje wam 3 najlepszych moim zdaniem ciekawych gier w roblox.

NUMER 1"Jailbreak"Jailbreak - Jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej granych gier w roblox.Po wejściu do gry otrzymujemy możliwość wybrania strony, po której chcemy graćDo wyboru mamy:-Policjantów-WięźniówGdy jako więzień uciekniesz z więzienia stajesz się "Kryminalistą"W grze występują pojazdy (auta, hel9ikoptery, samoloty i nie tylko), dzięki którym można szybko poruszać się po mapie.Zadanie policji:Policja ma za zadanie nie dopuścić do ucieczki więźniów z więzienia.Jeśli więzień ucieknie policja musi go zaaresztować za pomocą swoich przedmiotów, aby ponownie trafił do więzienia.Zadanie więźniów:Na początku gry więzień pojawia się na mapie w więzieniu. Jego zadaniem jest wydostać się z niego na różne sposoby (uciec kanalizacją, wysadzić ścianę lub odlecieć helikopterem policyjnym).Po ucieczce jako kryminalista możesz pojechać do sklepu z bronią po broń potrzebną do walki. lub do garażu aby ulepszyć lub przywołać lepsze auto.Następnie udaj się przed siebie i rabuj.Za pieniądze, które policja dostaje głównie za łapanie więźniów, a więźniowie i kryminaliści za rabunek można kupić lepsze bronie, auta i inne.Mapa Jailbreak :- Więzienie- Komisariat- Baza Kryminalistów- Sklep z pączkami - zarabianie 750- Stacja benzynowa - zarabianie 750- Świątynia - zarabianie 7 000- Jubiler - zarabianie 2 500- Bank i Ciężarówka - zarabianie (bank) 2 000 (furgonetka) minimalnie 100 maksymalnie 13 200- Muzeum - zarabianie 4 000- Elektrownia - zarabianie maksymalnie 6 000- Lotnisko - zarabianie 4 000Czasami na mapie w losowym pojawia się też walizka z pieniędzmi w środku 1 500, przypływa statek 8 900 lub przejeżdża pociąg (towarowy) 1 750 (pasażerski) 1 500.Bardzo polecam moja ulubiona gr a w roblox ;)NUMER 2"Cursed Islands"Jest to już trochę zapomniana gra, ale i tak jest prosta, a zarazem świetna.Gracz pojawia się na jednej z wysp, które porozstawiane są po całej planszy.co kilka sekund na podłodze pojawia się woda (która później znika, a następnie znów się pojawia). Jeśli gracz wejdzie w wodę umiera.Dodatkowo co każde pojawienie się wody na wyspie pojawia się zagrożenie lub rzecz, która może pomóc graczowi.Przeszkody i wspomagacze:Wyspa z laserowym - płotem jeśli gracz go dotknie umiera.Wyspa z klatką - Gracz jest w niej uwięziony przez kilkanaście sekund.Płonąca wyspa - Ogień na niej zadaje obrażenia.Wyspa z ostrzem - kręci się zadając graczowi obrażenia.Wyspa z tornado - Wywala cię w losowe miejsce.Szklana wyspa - Gdy gracz po niej skacze rozbija się a gracz wpada do wody i ginie.Wyspa z portalem - teleportuje gracza na losową wyspę.Wyspa z mieczem - Gracz może podnieść miecz i zabijać innych graczy.Wyspa z drzewem owocowym - upuszcza owoce, które dają graczu pieniądze.Wyspa z wulkanem - Wulkan wystrzela kule zadające obrażenia.Wyspa z potworem - potwór zatapia wyspę, a gracz wpada do wody.Wyspa z UFO - Gracz może wejść do UFO i latać po mapie i wrzucać innych graczy do wody.Trampolina - Gracz może wysoko skakać i tyle... XDW grze występują również ulepszenia do kupienia za pieniądze (owoce) dzięki, którym twoja postać może np wyżej skakaćNUMER 3"Mystery Murder 2"Po wejściu do gry zostajemy przeniesieni na mapę. Gra losuje nam rolę:-Mordercy, którego zadaniem jest zabić wszystkich ludzi na mapie, za pomocą noża.-Szeryfa, którego zadaniem jest znaleźć oraz wyeliminować mordercę z gry za pomocą pistoletu. Gdy szeryf zginie upuszcza broń i każdy (poza mordercą) może ją podnieść i zostać szeryfem.-Niewinnego. Jego zadaniem jest tylko liczenie na to, że szeryf zostanie zabity i podniesienie jego pistoletu, a poza tym zbierasz tylko pieniądze i chodzisz po mapie i szukasz kryjówki.Za każdą rundę dostajesz monety za które możesz kupować skiny do noży, pistoletów i wiele innych.