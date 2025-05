,,To many Poland noob's! We lose this match" League Of Legends #1

Wielu z was już spotkało się z sytuacją gdy inni gracze z drużyny zaczeli nas obrażać lub przekazywali nam jasno do zrozumienia, że nie chcą nas w swojej drużynie.

Wynika to z faktu, że polska młodzież ucząca się grać na serwerach międzynarodowych nie odznacza się specjalnymi umiejętnościami lub są to dzieci od 10 do 15 lat które nie potrafią grać tak jak należy. Jest to zjawisko hejtownia graczy.



Jednak poniekąd zasłużone. Zaczynając przygodę z jakąś grą MMO, RPG lub innego typu nie posiadamy żadnych informacji na temat gry. Uczymy się na własną rękę.

Większość polskich graczy stara się po prostu zabić czas i oderwać się od świata realnego. Takie osoby często nie potrafią działać w zespole co niestety jest efektem tych wszystich obraźliwych fraz na czacie.



Mając na uwadze naszą pozycję graczy na arenie międzynarodowej postaram się dać wam wskazówki, które może nie zawsze przygotują do pracy w zespole, ale mogą sprawić, że nawet jako gracze solo będziemy w stanie coś ugrać i podnieść tym samym opinię innych graczy.

Pierwszą grą o jakiej napiszę będzie League of Legends z którą miałem do czynienia w ciągu ostatnich dni.









Na wstępie chciałbym przekazać, że nie jestem mistrzem LoL'a, ale wiem dobrze z czym boryka się początkujący gracz.

Zacznę od tego, że nie warto na początku grać postaciami trudnymi do opanowania. Ponadtto doradzam postacie dystansowe które są o wiele łatwiejsze niż postacie które walczą w zwarciu. Jedną z najłatwiejszych postaci i zarazem początkowych jest Ashe, która może nie posiada wszystkich umiejętności do walki(ponieważ jedna z jej umiejętności służy do spotowania przeciwników w dżunglii i na aleji) ale jeżeli dobrze zaczniemy jej rozwój naszej postaci staniemy się OP dla przeciwnika.



1.Umiejętności.

Zaczynając pamiętamy o dodawaniu punktów umiejętnośći w przede wszystkim do skilla obszarowego. Olewamy skilla do spotowania gdyż nie przydaje się, albo przydaję się żadko. Mając do dyspozycji Salwę na lepszym poziomie jesteśmy w stanie zabijać sługi dość szybko, co za tym idzie szybciej zarabiać złoto na eq. Mając zbadaną Zaczarowaną kryształową strzałę możemy zaczynać pvp, gdyż w razie problemów ogłuszymy przeciwnika i dobijemy nim zdąży uciec lub zadać cios. Należy ją zbadać od razu po takowej opcji. Po salwie dodajemy do skupienia tropicielki, która zwiększy nasze szanse w pokonaniu wroga gdy będziemy farmić. Po farmieniu umiejętność ta jest na tyle dobra, że w połączeniu z DMG potrafi zabić kilki graczy na tym samym etapie gry, pod warunkiem że mamy dobre EQ, o którym napisze pod potem.



2.Czary.

Jeżeli chodzi o czary polecam Wyczerpanie i Porażenie. Mając wyczerpanie podczas nagłego ataku przeciwnika z który posiada dobry DMG ale deficyt HP możemy go ograć sam na sam. Gdy widzimy, że nasz poziom zycia spada szybciej niż przeciwnika używamy umiejętności aby zmniejszyć jego obrażenia. Taki przeciwnik nie będzie dla nas problemem. Jeżeli to my atakujemy ta umiejętność zmniejsza jego prędkość biegu co sprawia, że nie jest w stanie nam uciec.Dobijamy go i wycafujemy się aby dokupić sprzęt lub zregenerować HP.



3. Farmienie i Początkowe EQ.

Po rozpoczęciu rozgrywki kupujemy Długi Miecz lub Sztylet i idziemy na jedną z alei, aby dobijać sługi które atakują nasze wieże. Atakujemy jednak tylko żeby dobić, ponieważ strzelając cały czas marnujemy sługi które zostają dobici przez nasze, a tego nie chcemy. Szybko zbieramy 1300 i kupujemy Miecz K. W., który doda nam 40 DMG. wracamy mając większą szansę na przeżycie w razie ataku i zbieramy kolejne 900 tylko tyle, aby kupić wampiryczny kostur. Mając już regeneracje HP farmimy w dżunglii zabijając jednostki nie za 20 ale aż 100 golda. Od czasu do czasu podchodząc pod aleję atakując wroga w czasie respawn'u potworów. Zarabiamy na Huragan Runaana, ale na 2 razy 1200 na zapał i kolejne 1400 na całość aby lepiej farmić.



4. Ekwipunek.

Mając pierwsze rzeczy wymienione powyżej oto kolejność którą ja stosuje:

-Krwiopijec

-Ostrze Zniszczonego Króla

-Rtęciowy Bułat

-Widmowy Tancerz

-Ostrze Nieskonczoności

-Ząb Nashora

-Mając zapchane eq możecie sprzedać Huragana i kupić buty:Nagolenniki Berserkera



Dlaczego takie przedmioty a nie inne?

Jeżeli chodzi o Ashe to postać dystansowa. Snajper, mający na celu zadać wysokie obrażenia i zniknąć, ale mając takie EQ po butach jesteśmy szybcy, posiadamy wysoką szybkostrzelność oraz łącząc obrażenia z kradzieżą życia jesteśmy nie do pokonania w bitwie 1vs1, jeżeli dobrze używamy umiejętnośći.



5. Ogólne pojęcie jak grać.

-Przy farmieniu nie bijemy się z przeciwnikami, chyba że jesteśmy 2vs1.

-Nie dajemy się zabić bo damy przeciwnikowi dodatkowe żródło dochodów na lepsze EQ(potem ciężko nadrobić... uwierzcie)

-Ruszamy się cały czas. Nie stoimy walcząc nawet z potworami, ponieważ przeciwnik może zaatakować trafiając cały czas.

-Jeżeli przegrywamy uprzykszamy życie silmym strzelając Kryształową strzałą na wysokie odległości, gdyż przeciwnik nie wie skąd wystrzeliliśmy. I zaczyna nas szukać przerywając farmienie.



To byłoby na tyle jeżeli chodzi o podstawy. Mam nadzieję, że informacje będą pomocne i będziecie z nich często kożystać grając Ashe.



Jeżeli chodzi o innych bohaterów polecam zapoznać się z ich możliwościami oraz stylem jakim powinno się grać dobierając odpowiednie EQ.