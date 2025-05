The Walking Dead: No Man's Land - przeżyj! [ANDROID]

The Walking Dead No Man's Land jest grą strategiczną, otrzymała ocenę 4,6/5.

The Walking Dead: No Man's Land nie wyróżnia się zbytnio z gier strategicznych. Jak wiadomo Walking Dead cieszy się ogromną popularnością na innych platformach. W grze wcielasz się w jednego bohatera z kultowej serii. Podstawą jest zbudowanie bazy, zbieranie zasobów i wykorzystywanie ich. Kiedy nie zarządzasz swoją bazą, będziesz na misjach z tymi, którzy przeżyli. Ludzie który ocalali należą do pewnej klasy, gdzie każda klasa ma specjalne umiejętności np. ogłuszanie. Nauka wykorzystania specjalnych umiejętności każdego z ocalałych i odegrania tych umiejętności od innych ocalałych jest prawdziwym wyzwaniem w grze, a przy tym jest to całkiem zabawne. Okresowo na wszystkich poziomach hordy piechurów będą czołgać się do poziomu i próbować utrudnić twój postęp. Sam grę oceniam na dobre 4 gwiazdki. Powodzenia, nie daj się złapać!Plusy:+ wysoki poziom trudności+ oprawa wizualna+ serialowi bohaterowie+ wciągająca rozgrywkaMinusy:- słabe audio- mało rozbudowana strona ekonomicznaInformacje:Zaktualizowano - 17 października 2017Wersja androida - 4.1 i nowszeAktualna wersja - 2.8.0.13Instalacje - 10 000 000-50 000 000