The Tower Assassin's Creed - haha, świetna gra! [Android]

Hej, dzisiaj omówimy grę pt. ,,The Tower Assasin's Creed" w której wytwórnia Ketchupp bardzo wzoruje się na słynnej sadze Assasina. Zapraszam do czytania ;3

Na początek liczba gwiazdek. Gra została wyceniona na 4,0/5 gwiazdek, czemu tak słabo? Otóż to pewnie dlatego że gra jest dość nowa, i oceniło ją zaledwie 1000 osób.



The Tower Assassin's Creed jak wspomniałem we wstępie to gra wytwórni Ketchupp która ma na swoim koncie dużo znanych świetnych gier, głównie zręcznościówek. Na pewno każdy z nas zagrał chociaż w jedną grę ich autorstwa. Ale nie o tym dzisiaj. Na początku naszej gry musimy zbudować wieże, z której nasz Assasin będzie mógł skoczyć, po wybudowaniu po prostu skaczemy, i lecimy, a po drodze zbieramy punkty DNA i dzięki nim możemy odblokowywać nowych bohaterów (aktualnie jest ich ok. 9). Skacząc z wieży musimy pamiętać o tym że musimy obowiązkowo trafić w wózek z sianem, jeżeli tego nie zrobimy poziom nie zostanie zaliczony, i po prostu umrzemy.



Kiedy coraz to bardziej spadamy w dół muzyka w grze staje się bardziej dynamiczna i mocno trzyma nas w napięciu, to chyba dobrze, prawda? Grafika gry jest dość delikatna, za wieżą widać bardzo ładne krajobrazy, co też urozmaica grę, miło się na to patrzy, tyle.



Dodatkowe informacje o aplikacji



Wersja Androida: 2.3 i nowsze

Zaktualizowano: 1 listopada 2017

Instalacje: 50tys-100tys

Sprzedawca: Ketchupp

Rozmiar: nieznany





Zalety

+ przyjemna rozgrywka

+ darmowa, grasz ile chcesz

+ miłe dla ucha efekty dźwiękowe

+ nie wymaga połączenia z internetem





Wady

- niektóre opcje są płatne



Źródła:

- własne doświadczenie

- bardziej szczegółowe informacje zaczerpnięte z opisu gry



Autor: CrystalMag12