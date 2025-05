The Sims: Porównanie - Cztery Pory Roku

Wstęp

Seria The Sims jest jedną z najbardziej znanych gier. Każda część gry ma swoich fanów i przeciwników, ponieważ różnią się one od siebie. Dlatego też często są porównywane, np. rozszerzenia występujące w każdej z edycji gry. W tym artykule porównam dodatek „Cztery Pory Roku” z The Sims 2, The Sims 3 oraz The Sims 4.

The Sims 2

Dodatek „Cztery Pory Roku” pojawia się po raz pierwszy w serii The Sims. Dodaje on, jak sama nazwa mówi, 4 pory roku występujące w rzeczywistości: wiosnę, lato, jesień i zimę. Każda pora roku przynosi inną pogodę oraz inny wygląd świata. Zimą naszą Simową okolicę pokrywa warstwa śniegu, a jesienią możemy zauważyć liście leżące na ziemi. Otrzymujemy również opcję wykonywania nowych interakcji naszymi podopiecznymi, np. ulepienia bałwana zimą lub bitwą na balony z wodą latem. Stale zmieniająca się i charakterystyczna dla danej pory roku pogoda nadaje naszej grze klimatu. Otrzymujemy również nowe otoczenie – Kwitnące Wzgórza. Jesteśmy w stanie dostać nową maszynę zmieniająca pogodę poprzez ukończenie aspiracji. Nasz Sim dzięki temu rozszerzeniu może stać się nową postacią – Simoroślą. Uważajcie aby nie przesadził z opryskiwaniem roślin!





The Sims 3

W tej części gry dodatek dodający pory roku otrzymujemy po raz drugi w całej serii The Sims. Nazywa się on tak samo jak w poprzedniej części – „Cztery Pory Roku”. Tutaj ponownie do gry zostają wprowadzone nowe interakcje, np. lepienie igloo. Nasi podopieczni są także w stanie zachorować na cztery sposoby: oparzyć się przebywając na słońcu, zamarznąć w trakcie zimy, przeziębić się czy też dostać alergii. Pojawiają się specjalne festiwale oraz święta. Niestety nie otrzymujemy nowego otoczenia. W grze ponownie pojawia się maszyna zmieniająca pogodę. Tym razem musimy kupić ją za punkty szczęścia życiowego. Nową postacią nadprzyrodzoną dochodzącą w tym dodatku jest kosmita. Kosmici przylatują na simową Ziemię aby badać przedmioty znajdujące się na niej, a z późniejszym czasem nawet Simów. Kosmici posiadają specjalne moce.





The Sims 4

Najnowsza odsłona dodatku „Cztery Pory Roku” wyszła do czwartej części The Sims. Tym razem do gry również dochodzą pory roku oraz pogoda. Pojawiają się nowe interakcje, takie jak zabawa w kałużach, zabawa w stercie liści czy też jazda na łyżwach lub rolkach. Otrzymujemy nową karierę jaką jest florysta oraz dostajemy urozmaicenia do ogrodnictwa, np. rośliny rosną o konkretnych porach roku. Pojawiają się święta, które są zapisywane w kalendarzu. Możemy także zaplanować wydarzenie na kilka dni przed nim, czego nie było wcześniej w The Sims 4. Po raz kolejny otrzymujemy maszynę do zmiany pogody, a nawet pory roku (jeżeli się nam uda). Tutaj jest ona dostępna w trybie kupowania. Niestety – tym razem dodatek także nie dodaje nam nowego otoczenia ani nowej postaci nadnaturalnej.