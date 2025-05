The Sims FreePlay - opis i recenzja gry

The Sims FreePlay - czyli simsy dostępne na telefon bądź tablet za darmo.

The Sims FreePlay to kolejna odsłona kultowej części The Sims. Tym razem jest ona dostępna na urządzenie mobilne i to za darmo. Została ona wydana w grudniu 2011r.

Grę zaczynamy od stworzenia sobie naszego pierwszego sima, gdy już go sobie stworzymy to przechodzimy do kolejnej części, czyli samouczka, który uczy nas podstawowych rzeczy np. sterowania kamerą, malowania ścian bądź budowania pokoi. Dostępnych mamy sześć potrzeb: pęcherz, głód, energia, towarzystwo, higiena oraz zabawa. Jeśli nie zaspokoimy wszystkich potrzeb naszego sima to będzie on miał złe samopoczucie. Złe samopoczucie sima możemy zmienić na dobre poprzez zaspokojenie wszystkich potrzeb bądź, gdy wydamy 5 Lifestyle Points. Na początku mamy do wyboru tylko jeden dom do, którego możemy się wprowadzić, ale z czasem możemy wybudować ich więcej. Cena budowy każdego następnego domu będzie wzrastać o określoną kwotę. W część samouczka wchodzi także wybudowanie jednej parceli publicznej, czyli parku oraz wybudowanie pierwszego miejsca pracy, czyli straży pożarnej. Ogólnie w grze mamy do wyboru 11 karier (artysta, muzyk, strażak, sportowiec, polityk, naukowiec, nauczyciel, agent nieruchomości, aktor, producent filmowy, policjant oraz lekarz) ilość czasu pracy naszego sima zależy od tego jaką karierę wybierzemy(nie w każdej karierze czas pracy trwa tyle samo). Każda praca posiada swoje miejsce pracy oraz przydatny przedmiot np. aktor pracuje w studiu filmowym, a przydatnym dla niego przedmiotem jest kamera. Możemy wybrać także hobby naszego sima. Rodzaje hobby zależą od tego w jakim wieku jest nasz sim. Główną walutą w grze są simoleony za które kupimy większość obiektów w grze, następną walutą są Lifestyle Points, za które kupujemy unikatowe obiekty oraz możemy za nie przyśpieszyć większość interakcji. Social points to waluta dostępna w momencie, w którym połączymy się z facebook'iem i zaprosimy określoną ilość znajomych. W grze mamy także parcele zamknięte, czyli nie możemy z nich korzystać dopóki ich nie wybudujemy(koszt budowy takiej parceli wzrasta tak jak w przypadku budowy domu).Zwierzęta odblokowujemy w grze po wybudowaniu salonu dla zwierząt. Cena zwierzaka jest głównie wysoka, a najczęściej jest ona w Lifestyle Points. Mamy dostępne także zadania jest ich 45 są to zadania normalne, zadania dochodzące wraz z aktualizacją, zadania tygodniowe, oraz zadania związane z Social Points, czyli potrzebujemy do nich połączyć się z facebook'iem.



Gra ma swoje plusy oraz minusy :

Plusy + :

-ładna grafika

-duża ilość obiektów

-duża ilość karier oraz parcel

-częste aktualizacje

-możliwość grania dużą ilością simów naraz

-możliwość mieszkania w domach stworzonych przez innych graczy

- duża ilość zadań



Minusy - :

-długi czas wykonywania niektórych zadań oraz pojedynczych czynności

-mikro płatności



Mimo swoich plusów i minusów gra bardzo wciąga oraz przyjemnie się w nią gra.

Moja ocena końcowa: 9/10