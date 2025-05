The Sims 4: Wyzwanie "Jestem kochankiem"

Każda gra może od czasu do czasu nam się nudzić, szczególnie jeśli gra nie jest fabularna i nie wychodzą do niej nowe rozszerzenia. W tym celu powstają właśnie wyzwania (tak zwane Challenge), które przez swoją ciekawą i zawiłą fabułę urozmaicają nasze simowe historie.



W tym artykule opiszę dokładnie wyzwanie "Jestem kochankiem", które nie jest zbyt skomplikowane i nie wymaga posiadania wszystkich rozszerzeń.

Jest to wyzwanie typu legacy, czyli gramy jedną rodziną przez wiele pokoleń (w tym przypadku dziesięć). Zaczynamy od stworzenia założyciela, który może być dowolnej płci, ale musi być młodym dorosłym, mieć cechę romantyczny i aspirację "Pokrewna dusza".- "Wszystko czego chciałem to być pisarzem romansów i znaleźć swoją własną prawdziwą miłość."Zaczynamy naszym simem założycielem. W ciągu jego życia musimy spełnić następujące warunki:Każde pokolenie kończy się w momencie, w którym dziecko przedstawiciela danego pokolenia osiągnie wiek młody dorosły. Jeśli przedstawiciel ma więcej niż jedno dziecko (i reguły danego pokolenia nie wskazują które dziecko powinno dziedziczyć) to sami możemy wybrać kto będzie prowadził następne pokolenie. Dziedzic zaraz po osiągnięciu wieku młody dorosły powinien wyprowadzić się od rodziny, jeśli zasady danego pokolenia nie mówią inaczej.- "Moi rodzice utrzymywali swój romans, nawet mając dwójkę dzieci. Chcę tego samego co mieli oni."Jeśli w opisie danego pokolenia nie ma narzuconej kariery, aspiracji czy cech sima, również możemy sami nadać je simowi.Warunki dla tego pokolenia to:- "Moi rodzice nie mogli zostać ze sobą chociaż się kochali, więc ja zdecydowałem się skupić na mojej karierze."W tym pokoleniu należy:W ciągu całego wyzwania możemy też dowolnie zmieniać miejsce zamieszkania simów. Fajnie jest także dostosowywać dom do cech danego pokolenie np. Pokolenie 3 - skupienie na karierze, bogactwo - duży, bardzo ozdobny i drogi dom. Oczywiście nie jest to konieczne.- "Moi rodzice nie wierzyli w miłość, dopóki nie znaleźli się nawzajem. Myślę, że to śmieszne."To pokolenie jest bardzo podobne do pokolenia pierwszego:- "Moja rodzina była pokręcona i zostałem zraniony. Nie chcę tego dla moich dzieci."Zasady dla tego pokolenia są następujące:By ulepszyć realistyczność tego wyzwania, możemy także użyć modów.- "Moi rodzice stracili jedno z mojego rodzeństwa i przestali o nas dbać. Musiałem stawić temu czoła."W poprzednim pokoleniu musieliśmy uśmiercić jedno dziecko. Nie jest wskazane jak należy to zrobić, jednak najszybszą metodą jest sławny "zabudowany basen bez drabinek". Zasady szóstego pokolenia:Tutaj możemy wyprowadzić się z domu nie samotnie, ale wraz z jedną osobą z rodzeństwa.- "Moje życie było zbyt idealne, gdy dorastałem i moi rodzice bardzo za bardzo się kochali. Nie chcę wpaść w tę pułapkę."Zasady:Jeśli nie masz dodatku Zostań gwiazdą, który jest potrzebny do zdobycia sławy, możesz użyć modów na sławę.- "Straciłem rodzica i to było trudne dla nas wszystkich. Przysięgłem sobie wyciągnąć rodzinę z tego stanu."Ósme pokolenie ma następujące warunki:- "Rodzice wychowali mnie na uprzejmą osobę. To oni również zadecydowali bym wziął ślub z kimś kogo nawet wcześniej nie spotkałem."Zasady dla tego pokolenia są następujące:- "Byłem jedynym dzieckiem, którego rodzice ledwo się znali. Może uda mi się odkryć tajemnice miłości poprzez przeszłość mojej rodziny."Dobrnęliśmy do ostaniego pokolenia. Oto jego treść:Wyzwanie kończy się, kiedy spełnisz wszystkie wymagania."Jestem kochankiem "to interpretacja i tłumaczenie wyzwania stworzonego (w wersji anglojęzycznej) przez bestfrienenemies14.Mam nadzieję, że spodoba Wam się to wyzwanie i urozmaici ono Waszą rozgrywkę! Dzięki za czytanie!