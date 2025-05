The Sims 4: Witaj w pracy - recenzja dodatku.

jest pierwszym dodatkiem wyprodukowanym przez. Na Originowe półki trafiłWprowadza on do gry nowe trzy ścieżki zawodowe - Detektywa, Lekarza i Wynalazcę. Idziemy razem ze swoim simem do pracy i próbujemy rozwikłać przestępstwo, wyleczyć jak najwięcej pacjentów albo wymyśleć światowy wynalazek. Dodatek poza lokacjami naszych prac nie dodaje żadnego dodatkowego miasta oprócz dzielnicy handlowej.podobnie jak inne dodatki równiez dodaje naprawdę ciekawe rzeczy do naszej rozrywki.Trzy świetnie rozwinięte ściezki kariery sprawiają, że praca simów nie staje się dla nas codzienną rutyną, a do tego mozemy jeszcze w nią ingerować! To od nas zależy czy wzorowo wypełnimy swoje obowiązki albo nic nie zrobimy. Spowoduje to oczywiście wzrost lub spadek oceny pracy. Gdy awansujemy dostajemy oczywiście simoleony, ale odblokowują się dla nas nowe interakcję czy wynalazki, przez co stajemy się bardziej "profesjonalni". Jeżeli chodzi o nowe umiejętności, to możemy piec i fotografować.Ciekawą opcją w tym dodatku na pewno jest możliwośc otworzenia własnego biznesu. Zadecydowania, co się bedzie sprzedawać. Zatrudniania pracowników, których można chwalić lub besztać oraz najważniejszego - zachęcania potencjalnego klienta do zakupu poszczególnej rzeczy! Kolejną bardzo ciekawą rzeczą, związaną z karierą majsterkowicza jest to, że kiedy odblokujemy 10 poziom kariery, możemy stworzyć portal! Zapytacie - dokąd? Do Sixam, czyli planety kosmitów. Możemy się do niej udać również poprzez specjalny event podczas latania rakietą albo właśnie przez portal. Spotkamy tam wiele kosmitów, dziwnych roślin oraz dziwacznych kryształów. Możemy oczywiście zostać porwanym - wystarczy mieć kolekcję krysztalów kosmicznych i czasami patrzeć przez lunetę. Jest spora szansa, że nasz sim-mężczyzna po powrocie zajdzie w ciążę i urodzi małego kosmitę (niczym w Dziwnowie!). Dodatek oferuje również wiele ubrań, przedmiotów, mebli itp. Dodatek więc nie dodaje większej lokacji, za to wprowadza nowe parcele jako "rozszerzenia" istniejącej już Oazy Zdrój i Wierzbowej zatoczki. Dodaje również ukryty świat Sixam, jak wcześniej wspomniałem.Podsumowując - jest to naprawdę ciekawy dodatek, któy urozmaica nam grę. W ogólnych rankingach otrzymał około 7.5/10, co jest całkiem fajnym wynikiem. Kosztuje ok. 100zł, ale co jakiś czas EA robi specjalne promocje, na których możemy kupić grę do 50% taniej! Co wy sądzicie o tym dodatku?Zostawiam was z kilkoma filmikami o dodatku: