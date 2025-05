The Sims 4 vs The Sims Free Play

W tym artykule przedstawię Wam porównanie The Sims 4 i The Sims Free Play.

Cześć!



W tym artykule przedstawię Wam takie moje porównanie, z krótką opinią. Będzie ono dotyczyło dwóch gier. Mianowicie The Sims 4 i The Sims Free Play. Mam nadzieję, że mój artykuł się Wam spodoba i zachęcam do czytania.

Jeśli chodzi o The Sims 4 to jest to standardowa gra dostępna na komputer. Na pewno jest o wiele wygodniej grać na komputerze niż na telefonie. Mamy dzięki temu o wiele lepsze sterowanie. Może zacznę bardziej tak od strony zalet tej gry, ponieważ myślę, że większość zna tą grę. Jeżeli ktoś tej gry nie zna to na pewno gdzieś na gamehag'u znajdziecie pełno jakiś artykułów na ten temat.

Do plusów gry można zaliczyć:

- dostęp do galerii, czyli udostępnianie domków, komentowanie i likowanie.

- ładna grafika (moim zdaniem jeżeli chodzi o interfejs to podobny jest do tego z Sim City)

- nierealistyczne upływanie czasu ( czyli nie musimy czekać niewiadomo ile na wykonanie czynności, ponieważ jedna minuta w grze to około jedna sekunda w życiu realnym.

-ładniejszy wygląd obiektów ( moim zdaniem zostało to dopracowane, ponieważ w poprzednich częściach obiekty były po prostu brzydsze)

-większy wybór obiektów ( chodzi mi tutaj jednocześnie o kolory jak i pojedyncze obiekty)



Przejdźmy teraz może do The Sims Free Play. Dostępna jest ta gra na telefony z systemem Android, Apple i Windows Phone. Tutaj powiedziałabym, że gra jest mniej rozwinięta, ale ma również całkiem sporo do zaoferowania. Przejdźmy może do plusów gry:

-łatwy sposób zapisywania ( chodzi mi tutaj o zapisywanie w chmurze )

-możliwość grania wieloma rodzinami na raz

- automatyczne starzenie się sim’ów wraz z upływającym w rzeczywistości czasie

-możliwość odwiedzania sim’ów naszych przyjaciół

-częste aktualizacje gry ( wprowadzają one raczej co miesiąc jakąś nową zawartość, która jest dostępna przez określony czas)

-możliwość rozbudowywania naszego miasta

-bardzo duża ilość zadań do wykonania ( na początku mamy ich około może dwudziestu, do tego możemy doliczyć zadania pojawiające się podczas event'ów ) jest to o tyle fajne, że dodaje to grze jakiegoś celu. To znaczy, że nie siedzimy bezczynnie tylko musimy coś zrobić.



Jeżeli miałabym podsumować The Sims Free Play. To powiedziałabym, że jest to połączenie Sim City (budujemy nasze miasto ) oraz takich zwyczajnych sims’ów (sterujemy naszymi simami i dbamy o nich )

Tyle miałabym do powiedzenia w tym temacie. Mam nadzieję, że artykuł Wam się spodobał pamiętajcie, aby zostawić komentarz z waszą opinią (oczywiście jeżeli chcecie). Zapraszam Was także do przeczytania innych moich artykułów. Mam nadzieję, że któryś Wam się spodoba.