The Sims 4 l Życie Eko

Witajcie! W tym artykule omówimy sobie nowy dodatek, który wyjdzie 5 czerwca. Mowa tu o życiu EKO. Co sądzicie o tym dodatku?

CZEGO DOTYCZY TEN DODATEK?





Tematem tego dodatku jest, jak w tytule, ekologiczne życie. Rozgrywka zmieni nam się o 180 stopni. Będzie widać zmiany otoczenia w zależności od tego, jak gracz przeprowadza daną rozgrywkę.

6 maja został wydany zwiastun, w którym możemy dostrzec skrawek nowości, jaki czeka na nas 5 czerwca.





CO NOWEGO NAS CZEKA?

Przede wszystkim czekają na nas nowe ubrania oraz meble. Szczególną uwagę warto zwrócić na:

Nowe miejsce – Evergreen Harbor ( zanieczyszczone miasto, którego celem jest znowu stać się pięknym zielonym miejscem )

Nowe przedmioty (m.in. nowe donice, pionowe ogrody, hotel dla robaków, nowe rodzaje owadów, oczyszczacz powietrza oraz drabiny. Mogą pojawić się także rowery oraz agregat)

Nowe przedmioty, które pomogą nam zaoszczędzić – wiatraki i panele słoneczne ( pomogą nam zaoszczędzić prąd ), zbieracz rosy ( pomoże nam zaoszczędzić na wodzie )

Nowa kariera – Wolny strzelec – wytwórca ( prawdopodobnie będziemy musieli wytwarzać przedmioty z recyklingu )

Nowe interakcje – m.in. nurkowanie w śmieciach, tworzenie świec, głosowania i realizacja projektów oraz przetwarzanie żywności i tworzenie napojów

Nowe urządzenia – Prasa do śmieci, nowa wytwórnia przedmiotów oraz wyciskarka do soków

ZMIANY W ROZGRYWCE





Pierwsze co nowego rzuca nam się w oczy to nowa mapa. Evergreen Harbor, którego nazwa nie jest styczna z otoczeniem, jest istnym wysypiskiem śmieci, które może zmienić się w tętniące życiem miasto dzięki ingerencji graczy.

Przede wszystkim zmiana dotyczy rozgrywki w tym o to mieście, jak i w pozostałych. Zmianie podlega jakość powietrza, oraz częstotliwość występowania śmieci. Gracz może zostawiać te zanieczyszczenia, co doprowadzi do pogorszenia się stanu powietrza, lub zmniejszyć je do znikomych ilości, co poskutkuje polepszeniu jakości powietrza i zneutralizowaniu zanieczyszczeń.

Oczyścić powietrze możemy także za pomocą nowego urządzenia, którego nazwę poznamy podczas premiery dodatku do The Sims.

Kolejną funkcją będą co tygodniowe projekty. Simowie będą przy tablicy pomysłów głosować, jaki projekt ma być spełniony w danym miejscu. Może to być m.in. pchli targ lub ogród publiczny. Na pchlim targu będziemy mogli sprzedawać wytworzone przez nas przetwory, soki oraz potrawy z nowych owadów ( prawdopodobnie dojdzie nowa śmierć, czyli atak much ).









Podsumowanie

W czerwcu czeka na nas wiele różnorodnych rzeczy, oraz wyczekiwane przez wszystkich drabiny.

Osobiście nie mogę się doczekać i od razu po premierze zamierzam zakupić ten dodatek