The Sims 4: 20 połączeń między dodatkami!

Na chwilę obecną istnieje aż 42 rozszerzenia do The Sims 4, każde zapewniające unikatowe nowości, by urozmaicić naszą grę. Mimo innej zawartości każdego dodatku, pomiędzy wieloma z nich znaleźć można tak zwane "Cross-pack features", co luźno można przetłumaczyć jako "połączenia między dodatkami. W tym artykule przedstawię właśnie 10 takich odniesień i jak znaleźć je w swojej grze.

Zacznijmy od tego, co to właściwie jest "cross-pack feature". Jest to w prostym tłumaczeniu interakcja pomiędzy rozszerzeniami, animacja czy inny element rozgrywki, który zostanie odblokowany jeśli posiadane są oba wybrane rozszerzenia (Przy jednym rozszerzeniu nie była by ona możliwa). Najprościej jednak jest to pokazać na przykładach. Zaczynajmy!

Dodatek Cztery Pory Roku zadebiutował już parę lat temu, jednak wciąż wywiera on wpływ na nowe światy pojawiające się w grze np. Copperdale czy Sulani. W każdym mieście w naszej grze pogoda będzie się zmieniać podczas naszej rozgrywki, co jest raczej oczywiste, ale nie we wszystkich miastach będzie ona taka sama. Każde simowe miasto ma swój własny klimat, który wpływa na pogodę w danej prze roku. Selvadorada będzie gorąca w lato, a przez resztę roku będzie tam ciepło i deszczowo, bez śniegu. W Sulani w zimę pojawią się monsuny, a Henford on Bagley przez cały rok będzie raczej zachmurzone i deszczowe. Dodatek ten zapewni, że każde otoczenie bezie niezwykłe!Włóczkowe historie to wprawdzie tylko akcesoria, ale było to pierwsze rozszerzenie, o który mogli zadecydować gracze w formie ankiet. To rozszerzenie polega przede wszystkim na uczeniu się wyszywania z włóczki, mogąc tworzyć i później sprzedawać swoje dzieła na simowej wersji eBay'a. Po wyjściu dodatku wiejska sielanka, który skupia się na życiu na wsi - hodowaniu zwierząt i uprawianiu roślin, okazało się, że nasze zwierzęta hodowlane mogą być ubierane w różne stroje, które należy najpierw zakupić. Jeśli posiadacie jednak włóczkowe historie to możecie samodzielnie, z włóczki, wyszyć swoim zwierzakom stroje, które na pewno będą się wyróżniały spośród tych kupionych!Podczas tworzenia klubu możemy wybrać nie tylko jego avatar czy też miejsce spotkań, ale także wymagania, które muszą spełniać członkowie. Wśród tych wymagań znajdziemy m.in. wymagania finansowe, zawodowe, matrymonialne czy też wymagane umiejętności. Okazuje się, że to ostatnie jest wciąż aktualizowane wraz z pojawianiem się nowych rozszerzeń, gdyż możemy wybrać umiejętności, kariery czy nawet status sławy, co pojawiło się w późniejszych rozszerzeniach.Jeśli odblokujemy zablokowany styl życia "Częsty podróżujący" to w panelu przyjazne po kliknięciu na innego sima pojawi się nowa opcja "Zapytaj o region pochodzenia". Jeśli klikniemy tę opcję i sim porozmawia o tym z innym, to w naszym panelu wiadomości pojawi się charakterystyczny, indywidualny opis miasta, z którego pochodzi pytany sim.Jedną z nowości w dodatku Śnieżna Eskapada była możliwość wyruszenia w wyprawę górską, aby zdobyć Mt. Komorebi. By to zrobić, trzeba się wykazać wysoką umiejętnością wspinaczki oraz sprawnością fizyczną. Okazuje się, że te dwie umiejętności możemy ćwiczyć, używając ścianki do wspinaczki, która doszła do gry w akcesoriach Fitness!Sim będący celebrytą może za pomocą swojego telefonu wykonać telefon do uczelni, aby dany sim (inny bądź sam dzwoniący) miał większe szanse na dostanie się. Jeśli mu się uda, to wybrany sim dostanie się na kilka prestiżowych kierunków bez umiejętności. Jeśli się nie uda, będzie miał mniejszą szanse na ogólne dostanie się na studia. Taka sama opcja jest możliwa, jeśli nasz sim ma dużo pieniędzy.Za pomocą stoły florysty z dodatku Cztery Pory Roku nie tylko można przygotowywać wiązanki we flakonach, ale także istniejej opcja przygotowania, samodzielnie, swojego bukietu na ślub. potrzeba oczywiście do tego zebranych kwiatów i umiejętności, ale jest to świetna alternatywa do zwykłego kupowania bukietu w budce z kwiatami.Musimy być uważni grając wampirem w Stranerville. Okazuje się, że jeśli wampir zaatakuje i wypije plazme zainfekowanego przez "infekcje" ze Strangerville sima, również zostanie zainfekowany.Używając maszyny do robienia soków z Życia eko, możemy narazić simów na różne konsekwencje. Jeśli wypijemy sok z normalnych owoców, np. jabłek, nic się nie stanie, jeśli jednak wpijemy sok z owoców plazmowych to a) wampiry będą zadowolone b) normalni simowie będą się czuć niedobrze. Natomiast po wypiciu soku z miodu, nasi simowie będą chronieni przed zamarznięciem!Psy oraz koty naszych simów mogą również zostać chowańcami! Po wybraniu ich jako chowańce, możemy przywołać je w każdej chwili, niezależnie od lokalizacji oraz wysłać je na łowy, by prznisoły magiczne prezenty!To już tyle na dzisiaj! Istnieje jeszcze wiele innych cross-pack features, które postaram się przedstawić innnym razem! Trzymajcie się i dzięki za czytanie!