The Sims 4 - Pakiety Rozgrywki, które polecam

Wstęp

Dosyć spory czasu temu napisałem artykuł o dodatkach, które polecam do The Sims 4. Dotyczył on dodatków takich jak Zostań Gwiazdą i Wyspiarskie Życie. Tym razem postaram się wybrać, opisać i wystawić opinię na temat aż trzech najlepszych, moim zdaniem, pakietów rozgrywki. Przypomnę tylko iż w grze na chwilę obecną jest 8 tego typu rozszerzeń: "Ucieczka w Plener", "Dzień w Spa", "Zjedzmy na mieście", "Wampiry", "Być rodzicem", "Przygoda w Dżungli", "Strangerville" i "Kraina Magii".



Kraina Magii jest najświeższym pakietem rozgrywki, chociaż od dnia jej premiery, czyli 10 września 2019 roku, minęło już 6 miesięcy. Jak można domyślić się po nazwie rozszerzenia - jest on wypełniony magią i czarodziejskimi przedmiotami.W trybie CAS otrzymujemy nowe stroje i włosy w czarodziejskiej stylistyce. Pojawiają się m. in. szaty, zaplecione dredy, nowe buty i kilka ciekawych stylów makijażu nadających magiczny klimat naszemu Simowi. Oprócz tego pojawiają się nowe tęczówki o lśniących kolorach.Nowe otoczenie - Glimmerbrook - to niejedyny świat dodany w The Sims 4: Kraina Magii. Istnieje również ukryta miejscówka, której nazwa wzięła się od tytułu pakietu rozgrywki, czyli Kraina Magii. Najpierw może opowiem nieco o Glimmerbrook'u. Znajdziemy tam co prawda tylko 5 parcel, podobnie jak w świecie z The Sims 4: Wampiry, ale wygląd otoczenia wygląda cudownie: ogromny wodospad, płynący przez całą okolicę strumyk i iglasty las otaczający każdą z parcel. Warto wspomnieć, że Glimmerbrook położony jest w pewnego rodzaju dolinie, ponieważ otaczają go z niemal każdej strony malownicze góry. Tuż przed skarpą, na płynącym potoku, znajduje się portal prowadzący do nowego ukrytego miejsca w grze, czyli do Krainy Magii. Nie ma w niej żadnych parcel do kupna, jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby ją zedytować (ponieważ ona sama jest dosyć sporą parcelą) i postawić tam niezbędne do przeżycia przedmioty. Na środkowej, głównej wyspie znajduje się dom czarodziejów, w którym znajdziemy trzech mędrców, o których więcej opowiem w dalszej części artykułu. Główną wyspę otacza kilka innych wysp, na które możemy dostać się bez ekranu wczytywania. Jest to np. odpowiednik ulicy Pokątnej z Harry'ego Potter'a czy też arena pojedynków.Jeżeli chodzi o rozgrywkę to, jak można się domyślić, główną atrakcją jest nowa rasa - czarodziej. Czarodzieje mogą zostać stworzeni w trybie CAS bądź otrzymać błogosławieństwo od trzech mędrców konkretnych stylów magii: praktycznej, złośliwej i nieokiełznanej. W grze znajdziemy ponad 20 zaklęć i kilkanaście receptur na eliksiry. Czarodzieje mogą udać się na odpowiednik ulicy Pokątnej i zakupić różdżki występujące w kilku wariantach, podobnie jak miotły czy też chowańce, które będą towarzyszyć naszemu Simowi i dodadzą mu nieco otuchy podczas walki. Zostają również dodane tylko dwie nowe roślinki przydające się przy wytwarzaniu mikstur. Magicy, podobnie jak Wampiry z The Sims 4: Wampiry, mają swoje drzewko umiejętności, w którym możemy kupować specjalne cechy i umiejętności dla naszego Sima za zdobyte punkty doświadczenia.Jak sama nazwa wskazuje, ten pakiet rozgrywki wydany 27 lutego 2018 roku, dodaje do naszej gry dżunglę i możliwości jej eksploracji, a także wiele ciuchów idealnych dla chociażby archeologów czy też poszukiwaczów przygód.Tryb CAS dzięki pakietowi The Sims 4: Przygoda w Dżungli zostaje urozmaicony o chociażby stroje idealne dla archeologów. Nie brakuje również tropikalnych ciuchów dla mieszkańców nowego otoczenia, o którym więcej wspomnę za chwilę. Wiele ubrań przypomina nieco brazylijski styl.Nowe otoczenie nazwano Selvadoradą. Myślę, że nazwa ta idealnie pasuje do klimatu panującego w tamtym miejscu. Selvadorada osadzona jest wśród dżunglowej roślinności. Znajdziemy w niej 7 parcel, z czego jedna z nich to wejście do dżungli. W centrum miasteczka znajdziemy targowisko, na którym zakupimy przedmioty niezbędne do podróży po puszczy, takie jak chociażby maczeta. Nowy świat dodany w pakiecie The Sims 4: Przygoda w Dżungli jest niestety tylko otoczeniem wakacyjnym, dlatego też nasz Sim nie może zamieszkać tam na wieki, a jedynie na niedługi czas.Rozgrywka w pakiecie The Sims 4: Przygoda w Dżungli jest również bardzo urozmaicona, chociaż nie spełnia wszystkich oczekiwań. Eksplorowanie dżungli jest oparte na przechodzeniu przez wyznaczone przejścia, które zablokowane są zaroślami i jedynie czasami schodzimy z wyznaczonej trasy, aby chociażby przekopać jakiś kopczyk. Większą atrakcją są już napotykane świątynie, w których musimy przejść przez kilka przeszkód, aby dostać się do serca danej struktury. Podróżując po puszczy należy jednak uważać na pająki! W samej Selvadoradzie również mamy nieco zajęć, jak np. sprzedaż przedmiotów na targowisku czy też poznawanie selvadoryjskiej kultury i wcielanie się w rolę mieszkańca tego miasteczka, choć nie na stałe.The Sims 4: Być rodzicem to już ostatni pakiet rozgrywki, który bardzo mi się podoba. Dzieciństwo i wiek nastolatka, a także rola rodzica, stają się zdecydowanie cięższe instalując to rozszerzenie.W trybie CAS pojawia się sporo nowych fryzur dla nastolatków i dzieci. Otrzymują oni również kilka nowych ciuchów kompletnie nie pasujących do siebie stylem. Nastolatkom możemy jednak nadać efekt trądziku na twarzy.W tym pakiecie nie otrzymujemy co prawda nowego otoczenia, ale dostajemy bardzo spore urozmaicenie rozgrywki. Pierwszą nowością są dodatkowe umiejętności dla dzieci i nastolatków, które zadecydują o ich dorosłości. Musimy dbać o dobry poziom empatii czy też odpowiedzialności i kilku innych. To, jakie dziecko będzie miało umiejętności, świadczy o tym jakie cechy dostanie po osięgnięciu wieku młodego dorsłego, np. nieodpowiedzialny gdy jego poziom odpowiedzialności będzie zbyt niski. Jest to dosyć spore utrudnienie jeżeli chodzi o opiekę nad Simami, ale myślę, że bardzo dobrze sprawdza się jeżeli chodzi o urozmaicenia w grze. Dzieci i nastolatkowie mogą także otrzymywać w szkole dodatkowe projekty do wykonania, aby podwyższyć swoją ocenę. Mogą robić je samodzielnie bądź z pomocą innego Sima. Istnieje kilka rodzajów projektów jak np. wulkan, makieta zamku czy też miniaturowy układ słoneczny. Dorośli Simowie, a konkretniej rodzice, otrzymują nowe interakcje, dzięki którym mogą podnosić swój poziom umiejętności rodzicielstwa. Interakcje te dotyczą m. in. pomocy przy pracy domowej, rozmowie o uczuciach dziecka, itp.