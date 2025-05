The Sims 4 - Moje Top 3 dodatki

Witajcie!

Dzisiaj w artykule powiem wam moje top 3 dodatki do The Sims 4!

(Aby nie napisać głupot inspirowałam się wiadomościami z Internetu!)

Oryginał: Zuza (KyPessa)

1. Wiejska sielanka



2. Psy i koty



3. Cztery pory roku



Inne dodatki, które też są dla mnie bardzo fajne

Wyspiarskie życie

Zostań gwiazdą

Ten dodatek, bardzo mi się podoba, jest dużo nowych opcji, nowa mapa i śliczne zwierzęta! Jest tam tego o wiele więcej, ale nie chcę mi się wszystkiego tak pisać, będę starała się brać opisywać te najciekawsze rzeczy. Dodatek ten dodaje nam dwie nowe cechy do rozgrywki: Nietolerujący laktozy, Miłośnik zwierząt; jedna nowa aspiracja, czyli Wiejski opiekun; oraz zwierzęta, m. in. kury, krowy, lisy, lamy. Dodatek jest bardzo drogi (na Origin 90 zł), ale bardzo polecam <3Nie wiem, ten dodatek nic daje więcej niż możliwość posiadania psów lub kotów, ale jest on bardzo uroczy. Jest pełno ras, akcesoriów i zabawek dla zwierząt. Są również lis i szop, przez co można robić różne fajne i ciekawe pomysły na grę. Każdy z tych zwierząt będzie musiał posiadać swoje cechy. Zwierzęta można rozmnażać i tworzyć nowe unikalne rasy! Jest możliwość sprzedania zwierząt, dzięki czemu zarobisz trochę pieniędzy.Dodatek dodaje nam miłej atmosfery i nowe wydarzenia. Bardzo dużo nowych interakcji, w różne pory roku! Nowa maszyna do kontrolowania pogody, czyli tzw. kontroler pogody, możemy nim zmieniać pogodę, chodź nie zawsze wyjdzie to naszemu simowi, wtedy może trafić go piorun, co da mu nastrójnik na kilka godzin, ale gdy trafi go piorun po raz drugi, sim może umrzeć.Nowa piękna mapa oraz ogromny ocean z wieloma interakcjami! Możliwość przemieszczania się pojazdami po oceanie; twój sim będzie mógł się opalać, lecz ograniczaj to, aby pominąć niemiłą sytuację; twój sim może być syreną; osiadając ten dodatek dostaniemy nowe kariery: ekolog, nurek, ratownik, wędkarz!Wraz z dodatkiem jest również nowa okolica, powiem, że nie jest najgorsza. Natomiast bardzo ciekawe rzeczy dzieją się podczas rozgrywki, gdy zaczynamy swoją karierę i zdobywamy pierwszych fanów. Lepsze rzeczy, które daje nam ten dodatek to stoisko do montażu filmów, gdzie możemy robić filmy, np. recenzje produktów. Przed nagraniem filmów, polecam zobaczyć nowe trendy, można je zobaczyć na tym właśnie stanowisku, gdy będziemy robili filmy, które są trendem zdobędziemy większą popularność.To są moje ulubione dodatki do The Sims 4! Bardzo polecam, mega urozmaicają rozgrywkę.Co myślicie o tych dodatkach? Jakie są wasze ulubione dodatki do The Sims 4?Dziękuję za przeczytanie mojego artykułu.Zuza (KyPessa) <3Proszę o ocenę gwiazdkami poniżej. :)