The sims 2 - najlepsza z czterech części?

W dzisiejszym artykule zajmiemy się drugą częscią gry z serii "The Sims". Zapraszam! The Sims 2 została stworzona przez Maxis, a wydana 14 września 2004 przez EA Games. Jej sprzedaż w pierwszych dniach to naprawdę powalający wynik. Była i jest popularna nawet do dzisiaj. Wsparcie tej gry skończyło się w 2014 roku. Z tej okazji przez jakiś czas była dostępna na Origin z wszystkimi dodatkami.The Sims 2 polega na tym samym, co pierwsza część, czyli jest to symulator życia. Kierujemy w nim naszymi simami, patrzymy jak rodzą się nowe pokolenia, a stare umierają. Zdobywamy miliony i popularność. The Sims 2 otrzymało od Maxis o wiele więcej niż pierwsza część. Pierwszą naprawdę dużo zmieniającą sprawą był edytor sima, który przeszedł rewolucję. W The Sims mieliśmy gotowe stroje i nie było zbyt wielu możliwości, jednak część druga daje nam możliwośc osobnego wybierania ubrań. Możemy również ręcznie zmieniać szczegóły twarzy, sylwetkę, włosy i ich kolor. Jest to tak naprawdę pierwowzór edytora z następnych części. Wprowadzone zostały również dodatkowe "tryby" życia. Etap dorastania był dłuższy, co dawało więcej zabawy z naszymi simami. Zostało również dodane coś takiego jak aspiracja, za którą można było kupować specjalne nagrody. Spotykamy się również z lepszą grafiką oraz modelem świata. The sims 2 to prawdziwa rewolucja.The Sims 2 daje nam również coś lepszego - historie. W różnych miejscowościach (a najbardziej w Dziwnowie) jesteśmy w stanie znaleźć naprawdę wielu simów, którzy mają ciekawą historię. Możemy ją przejrzeć na osi czasu, a następnie próbować rozwikłać ich tajemnicę. Jedną z najpopularniejszych jest historia Belli Ćwir. Spotykamy rodzinę Landgraabów, panią Zadecką, Dona Lotario czy Oliwię Widmo. W każdej części możemy znaleźć ślad po tych simach, ponieważ pomiędzy częściami znajduje się pewna oś czasu. Wygląda ona tak:W trzeciej częsci Bella jest dzieckiem, w pierwszej jest młodą dorosłą, a w drugiej jest już dorosła, choć tak naprawdę jej nie ma. Wiele razy możemy spotkać ją w Dziwnowie. The Sims 2 przedstawia nam w tych trzech częsciach naprawdę wiele historii, a na pewno niektóre do dzisiaj nie zostały jeszcze rozwikłane. Gra jest jedną z najlepszych symulatorów życia. Jej oceny to prawie 9/10. Przez sporą część fanów The Sims jest ona uważana za jedną z najlepszych z tej serii. Ja wstrzymuje się od zdania, a Wy jak sądzicie?Pozdrawiam!