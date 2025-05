The Sims - Zwierzaki!

W tym artykule przedstawię Wam zwierzaki w The Sims 2 i The Sims 4. Życzę miłęgo czytania:)

W tym artykule przedstawię Wam zwierzaki w serii The Sims. Mam nadzieję, że artykuł Wam się spodoba i zapraszam do czytania.

Zacznijmy od The Sims 2. Dodatek ten nie jest drogi. Jest bardzo fajnie rozbudowany i w dodatku bardzo prosty. Twórcy bardzo fajnie to zrobili, ponieważ posiadanie zwierzaka daje nam dużo frajdy i otwiera przed nami nowe możliwości. Jeżeli chcemy to możemy adoptować kota lub psa w różnym wieku, różnej razy, a w dodatku możemy go nazwać jak chcemy ( to nie powinno nikogo zaskoczyć ). Twórcy dodali też jedną taką bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie możemy wysłać naszego psa lub/i kota do pracy. W tym momencie będzie on zarabiał dla nas pieniądze, ale my wtedy będziemy musieli bardziej o niego dbać i mieć z nim więcej kontaktu. Dlaczego? Ponieważ nasze zwierzęta mogą mieć do pracy wymagane pewne umiejętności. Przykładowo nasz pies będzie musiał umieć wykonać polecenie siad. W tym dodatku w tej części gry powiedziała bym, że musimy zwracać większą uwagę na nasze relacje z zwierzakami. Jest to jak dla mnie bardzo fajna rzecz. Tyle by było na temat The Sims 2. Przejdźmy teraz może do kolejnej części.

Zwierzaki w The Sims 3 są troszkę inaczej zrobione, ponieważ możemy nimi sterować. Niestety za to nie możemy wysyłać ich do pracy. Plusem może być to, że nasze zwierzaki mają dużo umiejętności takich jak: łowiectwo czy polowanie. Twórcy w tym dodatku wprowadzili małe zmiany, ponieważ oprócz kota i psa mamy jeszcze konia. Możemy brać udział w różnych konkursach czy wyścigach. Wyścigi są dostępne tylko jak mamy konia, a konkursy jak mamy psa lub/i kota. Zwierzęta mogą też dla nas zarabiać. Tylko nie chodzą do pracy. Raczej znajdują jakieś skamieliny, czy inne rzadkie okazy zwierząt. Wprowadzone zostały także specjalne parcele. Głównie chodzi tutaj o jakieś parki lub sklepy. Dla mnie ten dodatek jest bardzo fajny. Lecz brakuje w nim pewnych rzeczy.



Jeżeli miałabym powiedzieć, który dodatek jest lepszy to powiedziałabym, że The Sims 3. Lecz bardziej byłabym za tym, aby połączyć że sobą te dwa dodatki z tych dwóch wersji. Mogłoby być to całkiem nieźle połączenie. Oba te dodatki mają swoje plusy, ale razem mogły by stworzyć coś naprawdę świetnego. Osobiście nie mam nic do tych dodatków, ani do tych części gry, ale moja opinia na ten temat jest taka ja wyżej, więc nie mam już nic więcej do dodania

Mam nadzieję, że ten artykuł Wam się spodobał. Jeżeli oczywiście chcecie to możecie wyrazić swoją opinię ( oczywiście nie zmuszam ). Zapraszam do czytania innych moich artykułów.